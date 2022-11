Piedzīvot viesuļvētru drošībā. 'Aerodium' pieredze palīdz izveidot jaunu atrakciju

Vēja tuneļu ražotāja "Aerodium" līdzīpašnieks Ingus Augstkalns paralēli attīsta citu biznesa ideju – nebijušu atrakciju, kurā jebkurš interesents var piedzīvot dažāda stipruma vētru drošos apstākļos. Pirmais uzņēmuma "Storm Adventures" produkts "Beat The Storm" šovasar jau uzstādīts zinātnes parkā Dānijā, un ir vēlme šādu atrakciju atvērt arī Latvijā.

Turklāt šis produkts varētu būt interesants ne tikai izklaides nozarei. Ingus Augstkalns saskata tā pielietojumu arī militārajā jomā un glābšanas dienestu darbā.

"Piedzīvot otrās kategorijas viesuļvētru – izklausās dulli, vai ne? Tā tam arī jābūt – mazliet biedējoši un izaicinoši, bet galvenais – droši," stāsta idejas autors.

Sarunā ar "Delfi Bizness" viņš "Storm Adventures" biznesa uzsākšanu salīdzina ar barjerskrējienu un uzsver, ka šādi produkti parasti rodas, tikai pateicoties iepriekšējai pieredzei industrijā.

Kas ir "Beat The Storm"?

"Storm Adventures" radījis pasaulē jaunu atrakciju, kurā jebkurš interesents jau no dažu gadu vecuma var piedzīvot vētru drošos apstākļos. Atkarībā no spējām tiek piedāvāti dažādi izaicinājuma līmeņi. Maziem bērniem tas ir līdz 50 km/h ātrs vējš, bet tīņiem un pieaugušajiem līdz pat 165 km/h spēcīga otrās kategorijas viesuļvētra. "Beat The Storm" atrakcijas darbības pamatā ir recirkulārs horizontāls vēja tunelis. Uzņēmums nodrošina gan iekārtu ražošanu un uzstādīšanu, gan apkalpošanu.

"Man bērnībā ļoti nepatika, kad kaut ko neļāva darīt, sakot, ka tas nav domāts man. Tāpēc mums ir vētras līmenis, kas pa spēkam pat trīsgadniekam. Esam projektējuši iekārtu tā, ka arī cilvēki ratiņkrēslā var iebraukt atrakcijā," skaidro Ingus Augstkalns.