Piesaistot 8,4 miljonus eiro, Latvijas uzņēmums attīstīs blokķēdēs balstītas videospēles

Investīcijās piesaistot 8,4 miljonus ASV dolāru, Latvijas uzņēmēji Edgars Vecozoliņš un Dāvis Ziediņš ar uzņēmumu "Colizeum" centīsies iekarot blokķēžu videospēļu tirgu un ir izveidojuši platformu, kas mobilo spēļu izstrādātājiem palīdzēs adaptēt savas spēles mūsdienu tirgum ar atbilstošiem tokenizācijas un monetizācijas rīkiem,

"Colizeum" ir platforma, kas mobilo spēļu izstrādātājiem piedāvās dažādus rīkus, lai tās varētu pielāgot nākotnes videospēļu principiem, ieviešot tokenizētus spēļu režīmus, NFT integrāciju un citas monetizācijas opcijas. Platforma nodrošinās, ka ikviens spēļu izstrādātājs, pat bez vērā ņemamām zināšanām par blokķēdē balstītām spēlēm, varēs integrēt attiecīgos mehānismus savas spēles uzlabošanā.

"Videospēļu industrija ir milzīgu pārmaiņu priekšā – ja līdz šim lietotāji par iespējām spēlēt maksāja paši, tad blokķēdē balstīti risinājumi jau šobrīd dod iespējas cilvēkiem ar videospēlēm pelnīt vērā ņemamu naudu – gan spēlējot spēles tiešsaistē, gan pārdodot vai īrējot spēles gaitā iegūtus elementus. Mūsu misija ir palīdzēt spēļu izstrādātājiem sekot šai transformācijai un izveidot rīku kopumu, kas katram tradicionālo spēļu izstrādātājam piedāvā integrēt tokenizētus spēļu režīmus un play-to-earn jeb P2E ekonomiku. Tas izstrādātājiem ļauj paplašināt spēļu monetizācijas metodes un atvērt jaunus tirgus," "Colizeum" darbības principu raksturo Dāvis Ziediņš.

Latvijas uzņēmēji, kuri iepriekš par sevi lika runāt, izstrādājot mobilo spēli slavenajam cīkstonim Konoram Makgregoram, investīcijas vairāk kā 8 miljonu ASV dolāru apmērā piesaistījuši no zināmākajiem kriptovalūtu ieguldījumu fondiem pasaulē, turklāt investoru vidū ir arī viens no populārākajiem "Defense of the Ancients" jeb DotA spēlētājiem pasaulē - Šengs Vu.

"Esam pārliecināti, ka tik plaša investoru kopiena palīdzēs pacelt projekta ambīcijas jaunā, daudz augstākā līmenī," teic Ziediņš. "Blokķēdēs balstītas videospēles ir savas attīstības pašā ceļa sākumā, taču diezgan droši varam prognozēt, ka tas būs viens no nākotnes izklaides industrijas pamatvirzieniem – jau šobrīd Āzijā cilvēki pelna ievērojamas naudas summas, spēlējot videospēles un par to saņemot atalgojumu."

Uzņēmuma platforma jau pavisam drīz kļūs pieejama arī plašākām masām - "Colizeum" digitālā tokena ($ZEUM) ģenerēšanas pasākums norisināsies 4. maijā starp plkst. 6 – 7 rītā, un to būs iespējams iegādāties centralizētajā biržā gate.io, kā arī decentralizētajos tirgusplačos – "UniSwap" un "PancakeSwap".