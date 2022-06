Dānijas atjaunīgās enerģijas attīstītājs "European Energy" plāno būvēt līdz šim lielāko saules enerģijas parku Latvijā.

Saules paneļu parks atradīsies Ventspils novadā, Tārgalē. Plānotā saules paneļu parka jauda ir 110 MW. "European Energy Latvia" pirmais projekts 110 MW jaudas apmērā būs līdz šim viens no lielākajiem attīstībā esošajiem saules paneļu parkiem Latvijā.

Gadā tas saražos aptuveni 110 000 MWh elektroenerģijas, tā ir "zaļā" enerģija apmēram 40 000 līdz 50 000 mājsaimniecību. Saules parku elektrotīklam paredzēts pievienot līdz 2024. gadam.

"European Energy" Latvijā 2021. gada septembrī ir reģistrējis meitas uzņēmumu SIA "European Energy Latvia". Uzņēmuma pamatkapitāls ir 2800 eiro. Tā patiesā labuma guvējs ir Dānijas uzņēmējs Knuds Ēriks Andersens, liecina Uzņēmumu reģistra informācija. "European Energy Latvia" Rīgas biroja vadītājs ir Alnis Bāliņš.

""European Energy Latvia" šobrīd ir kopumā vairāk nekā 1 GW attīstības plāns, kas ietver gan saules, gan vēja enerģijas projektus," teic Bāliņš. Viņš norāda, ka Latvijas elektroenerģijas jaudas iztrūkums šobrīd ir aptuveni 30%, proti, atkarībā no tā, cik lietains bijis gads. Tas skaidrojams ar mūsu HES īpatnību - to rezervuāri ir caurplūstoši un spēj akumulēt ģenerējošos resursus tikai aptuveni nedēļas patēriņam. Tāpēc mēdz gadīties tā - ja vasarā ūdens nav pieticis, esam spiesti darbināt TEC kondensācijas režīmā ar nosacījumu, ka tirgus cena pieļauj to darbināšanu. Tas paaugstina arī elektroenerģijas cenas.

"Baltija no Eiropas enerģētikas viedokļa strādāja kā sala - mēs nebijām saistīti ar Eiropas tīkliem, un mums kaimiņos bija Ignalinas atomelektrostacija (AES) ar ievērojamu 3000 MW jaudu. Pēc Ignalinas aizvēršanas 2009. gadā likumsakarīgi veidojās neto iztrūkums ģenerēšanā, lai nosegtu patēriņu. Tā Baltija kļuva arvien vairāk un vairāk atkarīga no ārējiem energoresursiem. Kā izskatāmies šobrīd? Lietuvai savas ģenerēšanas jaudas nav izdevies saglabāt ģeopolitisku apstākļu dēļ, Igaunijā elektroenerģiju vēl joprojām ražo primāri no TEC, kas darbojas ar ekoloģiski netīro degslānekli. Savukārt mums Latvijā ir salīdzinoši labs ģenerēšanas portfelis, ko veido HES un TEC. Mums nav jāgrauj esošā enerģētikas sistēma, kas laika gaitā izveidojusies Latvijā, tieši otrādi - jādomā plašāk, jātiecas uz vērienu un esošajām jaudām jāpievieno vairāk saules un vēja enerģijas." teic Bāliņš.

"Latvijā uzstādīts vien līdz 10 MW industriālo saules parku jaudas, kas ir mazāk nekā 0,05% pienesums kopumā saražotajai elektroenerģijai. Tāpat Latvijā tīklam šobrīd ir pieslēgti vien 78 MW industriāla lieluma vēja enerģijas ģenerācijas, kas dod tikai aptuveni 2,5 % no kopējā Latvijā saražotā. Tomēr mūsu kaimiņvalstīs Igaunijā un Lietuvā jau varam runāt par simtiem MW atjaunīgās elektroenerģijas. Tas liecina, ka arī Latvijai ir atjaunīgās enerģijas potenciāls - atrodamies Baltijas jūras austrumkrastā, kur dominējošie vēji ir stiprāki nekā ar vēja parkiem vairāk apbūvētajā Zviedrijas piekrastē. Tāpat dati rāda, ka saules radiācija Latvijā ir tikpat liela, cik Dānijā - valstī, kas ir zaļo tehnoloģiju līdere," norāda Bāliņš.

Uzņēmumu "European Energy" 2004. gadā nodibināja Knuds Ēriks Andersens un Mikaels D. Pedersens. Uzņēmums attīsta, būvē, pārvalda un pārdod liela mēroga saules enerģijas, jūras un piekrastes vēja enerģijas ieguves projektus. Tā īstenotie projekti atrodas lielākajā daļā Eiropas, ASV, Austrālijā un Brazīlijā. Kopumā uzņēmums attīsta projektus vairāk nekā 15 valstīs visā pasaulē.