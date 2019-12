'PlayStation' 25 gadu jubileja: kritiķu un spēlētāju visaugstāk novērtētās spēles

25 gadu laikā "PlayStation" ir piedāvājis plašu ekskluzīvu video spēļu klāstu, sniedzot spēlētājiem no visas pasaules iespēju izmēģināt spēkus aizraujošos piedzīvojumos, ātrās sacīkstēs, nervus kutinošās aktivitātēs un ne tikai.

Bet kuras ir tās spēles, kas saņēmušas vislabākās atsauksmes? Ņemot vērā, ka brīvdienās ir vairāk vaļas brīvbrīžiem, portāls "Delfi" kompānijai palūdza sarakstu ar visaugstāk vērtētajām "PlayStation", "PlayStation 2", "PlayStation 3" un "PlayStation 4" spēlēm.

Sarakstu kompānija veidoja, atsaucoties uz "MetaCritics" datiem, kas visā pasaulē apkopo svarīgākos atsauksmju rādītājus par katru spēli.

Lūdzu, ņemiet par labu.

*Spēļu aprakstus veidoja kompānijas pārstāvji.

PlayStation 1

1. "Tony Hawk's Pro Skater 2" - rezultāts: 98

Izdošanas gads: 2000

"Tony Hawk's Pro Skater" turpinājums - skeitborda spēle ar leģendārā skeitera seju pārliecinoši iekaroja gan spēlētāju, gan recenzentu sirdis visā pasaulē. Spēle galvenais mērķis bija izveidot triku ķēdi, lai iegūtu augstāko vērtējumu.

2. "Tekken 3" - rezultāts: 96

Izdošanas gads: 1998

Trešais pieteikums populārajā cīņu spēļu sērijā bija monumentāls brīdis franšīzē, un vēl līdz šai dienai tā tiek dēvēta par vienu no visu laiku labākajām cīņas spēlēm.

3. "Gran Turismo" - rezultāts: 96

Izdošanas gads: 1997

Pirmā spēle sērijā, kas vēl daudzu gadu garumā ietekmēja turpmākās "PlayStation" sacīkšu spēles un iemantoja augstu novērtējumu no kritiķiem – "TopGear" to ir nosaukuši par visu laiku labāko sacīkšu spēli.

PlayStation 2

1. "Tony Hawk's Pro Skater 3 "- rezultāts: 97

Izdošanas gads: 2001

Pēc "Tony Hawk's Pro Skater 2" milzīgajiem panākumiem sērijas trešā daļa turpināja "PlayStation" uzvaras gājienu ar vēl vienu lielisku skeitborda spēli. Spēle ir guvusi vispārēju atzinību visā pasaulē, un daudzi recenzenti uzskatīja, ka pietuvoties vēl tuvāk nevainojamai skeitborda spēlei par "Tony Hawk's Pro Skater 3" nav iespējams.

2. "Grand Theft Auto III" - rezultāts: 97

Izdošanas gads: 2001

Lai saprastu, kā "Grand Theft Auto" sērija ir sasniegusi pašreizējo statusu, vispirms ir jāatskatās uz "Grand Theft Auto III". Tā bija pirmā "Grand Theft Auto" spēle pilnīgā 3D formātā, un tās bagātīgais sižets, dzīvīgā pasaule un lieliskā spēle pavēra ceļu uz sērijas turpmāko dominanci tirgū.

3. "Metal Gear Solid 2: Liberty Sons" - rezultāts: 96

Izdošanas gads: 2001

Oriģinālais "Metal Gear Solid" joprojām ir viena no vissvarīgākajām spēlēm, kas liek koncentrēties uz piesardzīgu, bet ātru gājienu taktiku, bet ar "Metal Gear Solid 2" sērija sevi nostabilizēja kā spēli un franšīzi, kas jāizmēģina ikvienam.

PlayStation 3

1. "Uncharted 2: Among Thieves" - metascore: 96

Izdošanas gads: 2009

Kamēr sērijas pirmā spēle "Uncharted: Drake's Fortune" demonstrēja "PlayStation 3" iespējas paaudzes sākumā, "Uncharted 2: Among Thieves" spēle iecēla sēriju slavas saulē. Spēlē bija redzami satriecoši vizuālie attēli, apjomīgi vides elementi, filmām līdzīgs dialogs un fantastiska varoņu saspēle, padarot to par vienu no labākajām "PlayStation 3" spēlēm.

2. "LittleBigPlanet" - rezultāts: 95

Izdošanas gads: 2008

"PlayStation" ieguva pavisam jaunu platformas talismanu ar "Media Molecule Sackboy" no spēles "LittleBigPlanet". Savā sirdī "LittleBigPlanet" ir puzles formāta platforma, taču, tā kā spēle ir vērsta uz lietotāju ģenerētu saturu, tās sniegtās iespējas ir daudz plašākas. Ņemot vērā šo aspektu, kritiķi uzslavēja spēles vērienu un nākotnes potenciālu.

3. "The Last of Us" - rezultāts: 95

Izdošanas gads: 2013

Gadu pirms "PlayStation 4" iznākšanas "Naughty Dog" izlaida "The Last of Us", kas kļuva par vienu no visu laiku veiksmīgākajām "PlayStation" spēlēm. Ar dziļi aizkustinošu stāstu, intensīvu varoņu saspēli un skaistu vizuālo ainu "The Last of Us" joprojām ir viens no lielākajiem sasniegumiem mūsdienu spēļu vēsturē. Nākamajā gadā spēle tika pārveidota, lai pielāgotos "PlayStation 4", un ilgi gaidītā turpinājuma "The Last of Us II" iznākšana paredzēta 2020. gada 29. maijā.

PlayStation 4

1. "God of War" - rezultāts: 94

Izdošanas gads: 2018

Aptverot divas konsoļu paaudzes un plašu kritiķu atzinību guvušu spēļu klāstu, "God of War" sērija bija fanu iecienīta, jau tad, kad 2018. gadā tika izlaista jaunākā spēle. Spēles galvenais varonis Kratos ir aizceļojis no grieķu mitoloģijas pasaules uz skandināvu Midgardas karalisti. Spēle tika īpaši slavēta par tās cīņu sistēmu, bagātīgo sižetu un krāšņajiem vizuālajiem efektiem.

2. "Uncharted 4: A Thief's End" - rezultāts: 93

Izdošanas gads: 2016

Neitana Dreika stāsta noslēgums pienāca spēlē "Uncharted 4: A Thief's End", kur asprātīgajam dārgumu meklētājam ir jāceļo pa visu pasauli, lai atrastu pirāta Henrija Eiverija pazaudētos dārgumus. Spēle, tāpat kā tās priekšgājējas, tika slavēta par tās kino grāvēju cienīgajām cīņas ainām, fantastiskajiem vizuālajiem elementiem un lielisko spēli – taču šoreiz viss bija vēl augstākā līmenī, un kritiķi visā pasaulē apbēra spēli ar balvām.

3. "Bloodborne" - rezultāts: 92

Izdošanas gads: 2015

Tumšā, murgainā spēle "Bloodborne" izaicināja spēlētājus visā pasaulē ar ārkārtīgi sarežģītajām cīņām pret visa veida ļaunajām radībām. Spēle ir saņēmusi kritiķu atzinību visā pasaulē par tās specifisko atmosfēru, šausmu filmu iedvesmotajiem briesmoņiem un spēlē sastopamo pretinieku dizainu.