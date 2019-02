'Precision Navigation Systems' ieguvis 'TechChill' konkursa galveno balvu

"Precision Navigation Systems", jaunuzņēmums no Igaunijas, ieguva "TechChill 2019" jaunuzņēmumu sacensību "Fifty Founders Battle" galveno balvu. Komanda devās mājup ar 10 000 eiro finansējumu no "TechChill Foundation", ko ieguldīt jaunuzņēmuma izaugsmē, kā arī iespēju piedalīties "Silicon Vikings Startup" pasaules kausa finālā Sanfrancisko. "ZitiCity" no Lietuvas saņēma Latvijas Biznesa Enģeļu Tīkla (LatBAN) investīciju 50 000 eiro, bet "Adyen" un "The Next Web" pasniedza savam favorītam – "Kipwise" no Igaunijas – ielūgumus uz "Founders Day" un "The Next Web" konferenci Amsterdamā.

"Pieņemot lēmumu par uzvarētāju, žūrijai bija grūta izvēle starp divām komandām – "Precision Navigation Systems" un "ZitiCity". Galveno balvu un uzvaru konkursā ieguva jaunuzņēmums no Igaunijas, pateicoties viņu plašajai vīzijai un redzējumam par globālu tehnoloģiju izmantošanu," skaidro nevalstiskās organizācijas "TechChill" līdzdibinātājs un "Change Ventures" vadošais partneris Andris. K. Bērziņš.

"Fifty Founders Battle" uzvarētājs, "Precision Navigation Systems", ieguva "TechChill Foundation" sarūpēto naudas balvu 10 000 eiro apmērā – tradīciju, kas turpināta jau otro gadu pēc kārtas. Jaunuzņēmums izstrādā programmatūras un aparatūras risinājumus precīzai GPS pozicionēšanai un navigācijai. "ZitiCity" ieguva LatBAN balvu, 50 000 eiro investīciju no LatBAN 22 locekļu sindikāta.

Uzvarētājs ieguva arī iespēju doties uz Sanfrancisko, kur 17. maijā reģionālo sacīkšu uzvarētāji no visas pasaules cīnīsies par viena miljona dolāru vērtu investīciju balvu. Visiem Eiropas reģionālajiem jaunuzņēmumu pasaules kausa finālistiem ir iespēja prezentēt savas idejas arī Eiropas finālā Prāgā, kur galvenā balva sasniedz 500 000 eiro. Turpretī "TechChill" partneri "The Next Web" un "Adyen ielūdza savu favorītu – "Kipiwise" – uz "Founders Day" un "TNW 2019" konferenci. "Founders day" pulcē "Tech5" dibinātājus, absolventus, starptautiskos medijus un investorus. Konference norisināsies 8. maijā Amsterdamā. "Amazon Web Services" nodrošināja visiem pusfinālistiem pieeju AWS kredītiem (500$), bet "Seedstars" papildināja "Fifty Founders Battle" uzvarētāju balvu fonu ar biļetēm uz "Seedstars Global Summit", kas norisināsies 5. aprīlī Lozannā, Šveicē.

Fināla žūrijā bija vairāki reģionālie industrijas smagsvari un jaunuzņēmumu ekosistēmas pārstāvji. Šogad to skaitā bija Marili Merendi no "Karma Ventures", Andris K. Bērziņš no "Change Ventures", Donats Kers (Donatas Keras) no "Practica Capital", Indriķis Liepa no "Cobalt", Kriss Brauns (Chris Brown) no "500 Startups", Aleks Karevols (Alex Karevoll) no "TechStars", Rafs Krouans (Raph Crouan) no (Startupbootcamp IoT), Guntars Nemiro no "Funderbeam Syndicate", Ansis Spridzāns no "Funderbeam Syndicate" un Sebatistians Toupijs (Sebastian Toupy) no (The Next Web).

"TechChill" tradīcija – "Fifty Founder Battle" sacensības, kurās piedalās reģiona daudzsološākie jaunuzņēmumi – tika aizsāktas pirms astoņiem gadiem, līdz ar pašu pirmo "TechChill" konferenci. Iepriekšējo gadu uzvarētāji ir guvuši ievērojamus panākumus un turpina savu attīstību jau citā līmenī. To starpā ir "Edurio", "SprayPrinter', "Nordigen", "Anatomy Next" un "Infogr.am". Šogad "TechChill" mainīja sacensību stratēģiju, un jaunuzņēmumus iedalīja piecās vertikālēs pēc to darbības jomas – finanšu tehnoloģijas (fintech), programmatūra kā pakalpojums (SaaS), aparatūras un lietu internets, sociālie jaunuzņēmumi (impact) un zinātnes tehnoloģijas (deep-tech). Katrai vertikālei bija īpaši atlasīta pusfināla žūrija.

Pirmajā pusfinālā piecdesmit jaunuzņēmumi, desmit no katras vertikāles, prezentēja savas idejas uz "LMT Founder Stage" skatuves. Septiņi finālisti, kurus izvēlējās žūrija, pārstāvēja piecas valstis. No finanšu tehnoloģijas vertikāles – "Hive Identity" no Ukrainas un "Jeff App" no Latvijas, programmatūra kā pakalpojums vertikāle – "ZitiCity" no Lietuvas un "Kipwise" no Igaunijas, zinātņu tehnoloģijas vertikāle – "Precision Navigation Systems" no Igaunijas, no sociālo jaunuzņēmumu vertikāles – "Neuroflux" no Somijas, bet no aparatūras un lietu interneta vertikāles – "PowerUp Fuel Cells" no Igaunijas.

"Hive Identity" ļauj lietotājiem kontrolēt un aizsargāt savu identitāti un personīgo informāciju pret attīstītām krāpšanas tehnikām biznesa pasaulē;

"Jeff App" ir čatbots, kas ļauj lietotājiem atrast labākos finanšu pakalpojumus mazumtirdzniecības jomā;

"ZitiCity" ir vienlaikus jaudīga un vienkārša loģistikas platforma, kas ļauj piegādāt sūtījumus stundas laikā;

"Kipwise" bots palīdz apkopot un viegli pārskatīt komandas lēmumus, kas veikti Slack profesionālajā tērzētavā;

"Precision Navigation Systems" izstrādā programmatūras un aparatūras risinājumus precīzai GPS pozicionēšanai un navigācijai;

"Neuroflex" kombinē, vizualizē un analizē notekūdeņu sūkņu staciju datus, samazinot manuālas uzturēšanas nepieciešamību;

"PowerUp Fuel Cells" attīsta nākamās paaudzes ūdeņraža elektriskos ģeneratorus.

Šogad "Fifty Founders Battle" sacensībām kopumā pieteicās 194 komandas. 2018. gadā tika pārstāvētas 11 valstis, bet šogad jau 35. Lielākā daļa pieteikumu tika saņemti no jaunuzņēmumiem, kas bāzēti Baltijas un Ziemeļvalstu reģionā, taču šis reģions nav vienīgais, jo organizatori ir priecīgi, ka sacensībām pieteicās arī jaunuzņēmumi no tik tālām valstīm kā Tanzānija, Libāna, Gana un Argentīna.

"TechChill" organizatori ziņo, ka nākamā "TechChill" konference norisināsies 2020. gada 20. un 21. februārī.