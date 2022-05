'Printify' atklāj jaunu uzņēmuma biroju Tallinā

Pašmāju pasūtījuma apdrukas uzņēmums "Printify" atklājis tā otro biroju Igaunijas tehnoloģiju kvartālā Tallinā.

Pērnā gada nogalē "Printify" noslēdza A sērijas investīciju raundu, kopumā piesaistot 50 miljonus ASV dolāru lielu finansējumu. Līdzās vairākiem pieredzējušiem eņģeļu investoriem un uzņēmumu dibinātājiem, tā attīstībā ieguldījuši arī vairāki Igaunijas tehnoloģiju jomas giganti, tostarp "Bolt", "Wise", "Pipedrive".

"Printify" galvenā mītne aizvien atrodas Rīgā, savukārt uzņēmuma komandu veido vairāk nekā 650 nozares profesionāļi no visas pasaules, kuri atbilstoši kompānijas piekoptajam attālinātā darba formātam var izvēlēties, vai ikdienā strādāt no Spīķeru kvartālā esošā biroja vai no jebkuras citas darbam piemērotas vietas, kam priekšroku dod vidēji puse no visiem darbiniekiem.

"Printify" Igaunijas komandā šobrīd ir jau vairāk nekā 30 darbinieki, kuri iepriekš savu darba ikdienu aizvadīja Lift99 kopstrādes telpās, bet turpmāk varēs strādāt no 350 m2 plašā biroja, kas atrodas "Ellips Maja" ēkā vienā no Tallinas straujāk augošajiem biznesa rajoniem.

"Igaunijas jaunuzņēmumu ekosistēma jau tradicionāli kalpo kā veiksmīgs piemērs, no kura smelties iedvesmu pasaules līmeņa biznesa idejām, turklāt no šejienes nāk arī virkne patiesi spēcīgu nozares profesionāļu. "Printify" Igaunijas komandu veido vairāki desmiti talantīgu kolēģu, tostarp arī komandu vadītāji, kuri pārstāv dažādas darbības jomas. Šis ir tirgus ar lielu potenciālu, kurā arī mēs saskatām plašas izaugsmes iespējas, un Tallinas biroja atklāšana ir stratēģiski nozīmīgs solis pretī tālākiem panākumiem ne tikai Eiropā, bet arī visā pasaulē," komentē "Printify" dibinātājs un vadītājs Jānis Berdigans.



"Printify" ir tehnoloģiju platforma, kas nodarbojas ar apdruku pēc pieprasījuma un preču nosūtīšanu pircējiem bez tiešas pārdevēja iesaistes. Jaunuzņēmumu 2015. gadā dibināja Jānis Berdigans, Artis Kehris un Gatis Dukurs. Šobrīd "Printify" komandu veido vairāk nekā 650 darbinieki, no kuriem lielākā daļa strādā uzņēmuma galvenajā mītnē Rīgā.