Prognoze: Kādi būs finansiālie apdraudējumi un hakeru nodomi 2021. gadā

Domājams, ka 2021. gadā daudzi finansiālie kibernoziedznieki biežāk uzbruks bitmonētām, savukārt citi kibernoziedznieki pāries uz kriptovalūtu tranzītu, kur no upuriem pieprasīs samaksu par pastiprinātu konfidencialitāti, prognozē kiberdrošības uzņēmums "Kaspersky".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Eksperti brīdina, ka izspiešanas prakse kļūs vēl izplatītāka gan izkliedētajos pakalpojumatteices uzbrukumos, gan izspiedējvīrusu uzbrukumos, kuru izpildītāji apvienojas un izmanto sarežģītus mūķus, lai uzbruktu upuriem.

Finansiālie kiberdraudi ir vieni no visbīstamākajiem, jo tieši ietekmē upuru labklājību neatkarīgi no tā, vai tie ir indivīdi vai organizācijas. Krasās pārmaiņas 2020. gadā neizbēgami ietekmēja finansiālo uzbrucēju darbību. Kaut gan pārmaiņas tagadējā dzīvē un darbā nav ietekmējušas visas taktikas, paņēmienus un procedūras, to ietekmi nedrīkst novērtēt par zemu.

Pamatojoties uz pārskatu par 2020. gada notikumiem, "Kaspersky" pētnieki sagatavojuši prognozi nozīmīgu norišu finansiālo apdraudējumu jomā 2021. gadam, lai palīdzētu organizācijām labāk sagatavoties šiem jaunajiem apdraudējumiem.

Galveno prognožu kopsavilkums:

Magekartinga jeb tā dēvētās JS datsmelšanas (paņēmiens maksājumu karšu datu zagšanai no e-komercijas platformām) uzbrukumi pārcelsies uz serveriem. Fakti liecina, ka ar katru dienu arvien mazāk apdraudējumu izpildītāju balstās uz uzbrukumiem klientiem, kuros izmanto "Java Script". "Kaspersky" pētnieki domā, ka nākamgad šie uzbrukumi pārcelsies uz serveriem.

Pārejas valūtas. Vienlaikus specializētās tehniskās iespējas uzraudzīt, deanonimizēt un atsavināt

Pieaug izspiešana. Šogad sakarā ar sekmīgām operācijām un plašo atspoguļojumu medijos apdraudējumu izpildītāji, kuri nodarbojas ar izspiedējvīrusu mērķuzbrukumiem, sistemātiski palielināja summas, kas upuriem bija jāmaksā apmaiņā pret zagtās informācijas nepublicēšanu. Tagad "Kaspersky" pētnieki paredz, ka par līdzekli naudas iegūšanai tiks izmantoti vēl lielāki izspiešanas mēģinājumu uzplūdi. Uz grauda ir organizācijas, kam var kaitēt datu zudums un nogurdinošie atkopšanas procesi, jo arvien vairāk kibernoziedznieku tām uzbrūk ar izspiedējvīrusiem vai izkliedētajiem pakalpojumatteices uzbrukumiem, vai pat abiem.

0 dienas mūķi, ko izmanto izspiedēju bandas. Papildus tam izspiedēju grupas, kam 2020. gadā ar vairākiem sekmīgiem uzbrukumiem ir izdevies uzkrāt līdzekļus, sāks izmantot 0 dienas mūķus — izstrādātāju vēl neatrastās ievainojamības —, kā arī N dienu mūķus, lai paplašinātu un pastiprinātu uzbrukumu efektivitāti. Kaut gan mūķu pirkšana ir dārgs prieks, ņemot vērā summas, ko daži izspiedējvīrusu operatori spēja iegūt no upuriem, viņiem tagad ir pietiekami daudz līdzekļu, lai ieguldītu tajos.

Bitmonētu zādzības kļūs pievilcīgākas, jo pandēmijas dēļ daudzas valstis grims nabadzībā. Tā kā ekonomikas brūk un vietējo valūtu vērtība pazeminās, kibernoziegumos var iesaistīties vairāk ļaužu, izraisot gadījumu skaita pieaugumu. "Kaspersky" pētnieki prognozē, ka vietējo valūtu vājuma dēļ vairāk ļaužu var pievērsties krāpšanai, kas prasa bitmonētas, kā arī bitmonētu zādzībām, jo tā ir visizplatītākā kriptovalūta.

"Šis gads būtiski atšķīrās no visiem citiem pieredzētajiem gadiem, un tomēr, neraugoties uz mūsu dzīves pārmaiņām, piepildījās daudzas tendences, kuru īstenošanos mēs prognozējām pagājšgad. Tās ietver jaunas finansiālo kibernoziegumu stratēģijas, sākot no piekļuves bankām tālākpārdošanas līdz uzbrukumiem ieguldījumu lietotnēm, kā arī jau pastāvošo tendenču tālāku attīstību, piemēram, vēl plašāku karšu datsmelšanas un izspiedējvīrusu izmantošanu uzbrukumos bankām," norāda "Kaspersky" drošības pētnieks Dmitrijs Bestuževs.

Ir svarīgi prognozēt gaidāmos apdraudējumus, jo tas ļauj labāk sagatavoties aizsardzībai pret tiem, un mēs esam pārliecināti, ka mūsu prognozes daudziem kiberdrošības speciālistiem palīdzēs izstrādāt savu apdraudējumu modeli," viņš turpina.

"Kaspersky" ir starptautisks kiberdrošības uzņēmums, kas dibināts 1997. gadā.