Mūsdienās teju vai jebkurā iekārtā, kas spēj "domāt" jeb izpildīt jebkādu mazliet sarežģītāku funkciju par, piemēram, ūdens uzvārīšanu, atrodas mikroshēmas, kas, vienkāršoti sakot, ir iekārtas smadzenes un ļauj tai darboties un reaģēt uz īpašnieka vēlmēm. Šī iemesla dēļ arī globālais pusvadītāju trūkums ir kļuvis sāpīgs teju jebkuram tehnoloģiju ražotājam. Piemēram, Latvijas augsto tehnoloģiju uzņēmumiem "SAF Tehnika" un "HansaMatrix" ikdienā jārēķinās, ka tagad pasūtītās komponentes pienāks labākajā gadījumā pēc pusgada, bet uz dažiem sūtījumiem būs jāgaida pat vairāk nekā gads.

Tagad, kad pasaule nu jau teju divus gadus saskaras ar pusvadītāju trūkumu, arī patērētāji un uzņēmumi sāk pamanīt preču sadārdzināšanās un pieejamības problēmas. Piemēram, autoražošanas industrija, kuras produkti vēl ne tik senā pagātnē bija pilnīgi mehāniski, ir viena no smagāk skartajām nozarēm. Piemēram, Vācijas autobūves uzņēmums "Opel" nesen paziņoja, ka līdz 2022. gada sākumam slēgs vienu no savām ražotnēm Vācijā, līdzīgi paziņojumi nākuši arī no "Volvo", "Scania" un citiem. Savukārt Itālijā automašīnu ražošana augustā salīdzinājumā ar attiecīgo laika periodu pērn samazinājās par 37,4%.