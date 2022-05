'Realto' par 1,6 miljoniem eiro īstenos saules paneļu projektu visā Latvijā

Nekustamo īpašumu uzņēmumu grupa "Realto" piesaistījusi "BluOr Bank" finansējumu 1 116 000 eiro apmērā, kas tiks izlietots saules paneļu uzstādīšanai 22 uzņēmuma pārvaldītajos objektos – biznesa parkos un citos komercobjektos visā Latvijā. Zaļās enerģijas projekta realizācijas kopējās izmaksas sasniedz teju 1,58 miljonus eiro. Uzņēmums investīcijas plāno atgūt jau tuvāko 6-7 gadu laikā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Realto" ir nekustamo īpašumu uzņēmumu grupa Latvija, kuras biznesa parku un centru kopējā iznomājamā platība ir ap 300 000 m2. Projekta ietvaros uz "Realto" biznesa centru un citu komercplatību ēku jumtiem kopumā tiks uzstādīti 4949 saules paneļi. Uzņēmums biznesa parku un komercplatību ēku jumtus aprīkos - Rīgā, Siguldā, Kuldīgā, Skrundā, Bauskā, Ventspilī, Iecavā un Druvā. Pirmie saules paneļi jau uzstādīti objektos Rīgā, Liepājā un Vecumniekos. Projektu pilnā apmērā plānots īstenot gada laikā - līdz 2023. gada vidum.

Visi 22 objekti, kuros paredzēta saules paneļu uzstādīšana, ir komercplatību ēkas, kur atrodas biroji, noliktavas, ražošanas, tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas uzņēmumi. No paneļiem iegūtā enerģija tiks izmantota ēkas un nomnieku vajadzībām. Projektā plānots izmantot lielas jaudas saules paneļus, kas spēj izstrādāt virs 11 kW. Projekta tehnisko pusi uzņēmums risina sadarbībā ar SIA "Tesla", kas nodrošina saules paneļu uzstādīšanu.

Plānots, ka kopējais visos 22 objektos saražotās elektroenerģijas apjoms būs vairāk nekā 2000 MWh gadā. Projektētāju aplēses rāda, ka līdz ar projekta realizāciju būtiski mazināsies uzņēmuma apsaimniekoto objektu ietekme uz vidi – kopējais C0 2 emisiju daudzums saruks par vairāk nekā 790 tonnām gadā.

"Zaļā domāšana ir viena no mūsu uzņēmuma pamatvērtībām. Lēmumu uzstādīt saules paneļus, protams, veicināja arī pašreizējā situācija pasaulē, kas rada nepieciešamību meklēt iespējas būt neatkarīgiem energoresursu jautājumos. Ilgtermiņā saules paneļu uzstādīšanas projekts ļaus panākt būtisku ēku un nomnieku izmaksu samazinājumu, kā arī sniegs lielāku rīcības brīvību ēku apsaimniekošanā," teic "Realto" Nekustamo īpašumu daļas vadītāja Agnese Rutka.

"Realto" plāno, ka projekta investīcijas sevi spēs atpelnīt jau tuvāko 6-7 gadu laikā. Vienlaikus, pēc šī projekta realizācijas, uzņēmums plāno saules paneļu uzstādīšanu arī citos "Realto" objektos. Uzņēmums ir aprēķinājis, ka pēc projekta pirmās kārtas ieviešanas, saules saražotā elektrība veidos 15-20% no konkrētajos objektos patērētās enerģijas. Pamatā visa no saules paneļiem iegūtā enerģija tiks izmantota pašos objektos, kur tie ir uzstādīti, taču atkarībā no saražotā un iztērētā apjoma koplietošanas elektrības tīklā varētu nonākt ap 10% saražotās enerģijas.

"Gan lielo, gan mazo un vidējo uzņēmumu vidū šobrīd vērojama liela interese par dažādiem uz ilgtspēju vērstiem projektiem. Izmaksām augot, uzņēmēji meklē alternatīvas un veidus, kā optimizēt apkures, elektrības, degvielas un citas izmaksas. Turklāt līdz ar jauniem regulējumiem, ar ko jārēķinās arī bankām, katrs uzņēmumu kreditēšanas pieprasījums tiek analizēts arī no ilgtspējas skatupunkta," teic "BluOr Bank" Kreditēšanas pārvaldes vadītāja Marina Antonova.

Uzņēmums "Realto" šobrīd īsteno arī citus videi draudzīgus risinājumus. Uzņēmuma autoparkam nepieciešamo administratīvo un saimniecisko funkciju veikšanai tiek izmantoti elektroauto. Pie vairākiem "Realto" piederošajiem biznesa centriem un kvartāliem jau šobrīd ir uzstādītas elektrouzlādes stacijas. Tāpat uzņēmums uzlabo arī apsaimniekoto ēku energoefektivitāti.

Virkne būtisku "zaļo" projektu plānoti arī tuvākajā nākotnē. Piemēram, vairākos "Realto" objektos šobrīd uzsākta siltumsūkņu uzstādīšanas lietderīguma izpēte, kā arī ir plānots uzstādīt siltā ūdens kolektorus. Tāpat "Realto" šobrīd uzsācis darbu pie vēja ģeneratoru uzstādīšanas projekta izpētes un izstrādes.

"Nekustamo īpašumu tirgu jau ilgstoši ietekmē dažādi ārējie satricinājumi. Izmaksām augot, nomniekiem joprojām viens no noteicošajiem faktoriem komercplatību izvēlē ir cena. Tajā pašā laikā šī tendence strauji mainās līdz ar elektrības, apkures un citu izmaksu kāpumu, kā arī pieaugošo sabiedrības informētību par zaļās enerģijas izmantošanas ieguvumiem. Tāpēc varam just, ka arī mūsu nomnieku vidū pieaug interese par veidiem, kā mazināt izmaksas. Vienlaikus rūpes par vidi saskan ar daudzu uzņēmumu – mūsu nomnieku pārliecību un biznesa filozofiju," teic Rutka.

"Realto" kā komercplatību iznomātājs nodrošina savu īpašumu attīstīšanu un apsaimniekošanu. Uzņēmuma pārvaldītās komercplatības Rīgā ir Braslas Biznesa centrs, Braslas Industriālais parks, Manufaktūra, Kinostudija, Čiekurkalna kvartāls, Hanzas vārti, Bieķensalas biznesa parks, Ferrum centrs, KUBI biznesa parks, kvartāls "Provodņiks" un citi.