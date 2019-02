'Revolut' pusgada laikā plāno izveidot 200 jaunas darba vietas

"Revolut" gatavojas mainīt līdzšinējo stratēģiju un 19 Eiropas valstīs ieviest 5-10 cilvēku birojus, kuriem tiktu piešķirta autonomija darboties saskaņā ar vietējā tirgus vajadzībām. Realizējot jauno izaugsmes stratēģiju, nākamo sešu mēnešu laikā uzņēmums plāno izveidot 200 jaunas darba vietas.

"Uzskatām, ka ir pienācis laiks lūzumpunktam – ir saprotami, ka, visu laiku darot to pašu, jaunus rezultātus nevar sasniegt, tādēļ arī nolēmām pārskatīt savu stratēģiju, lai panāktu vēl ātrāku izaugsmi. Tagadējie rezultāti priecē un pārspēj jebkādas prognozes, kas tika izvirzītas dibinot uzņēmumus, taču redzam, ka tā ir tikai aisberga virsotne. Šīs restrukturizācijas nosaukums ir "Eiropas attīstības mehānisms" ("European Growth Machine"), tās mērķis – vēl aktīvāk attīstīties jau esošajās tirgus vietās, un šis mehānisms darbosies neatkarīgi no mūsu plāniem startēt jaunās tirgus vietās", atklāj "Revolut" vadītājs Niks Storonskis.

"Eiropas attīstības mehānismā" ir paredzēts paplašināt arī Baltijas reģiona komandu, kas, tāpat kā līdz šim, turpmāk darbosies no Viļņas. Tajā par izaugsmi visās trijās Baltijas valstīs būs atbildīgs reģionālās attīstības vadītājs, reģionālais mārketinga vadītājs, sabiedrisko attiecību pārstāvis, biznesa attīstības projektu vadītājs un Lietuvas, Latvijas, Igaunijas sabiedrību vadītāji.

Šobrīd "Revolut" kontus katru dienu atver vairāk nekā 10 tūkstoši jaunu klientu, pirms pusgada tie bija vidēji 7000 dienas laikā, līdz ar to uzņēmuma izaugsme no trim līdz četriem miljoniem klientu notikusi triju mēnešu laikā. Uzņēmuma mēneša operāciju vērtība, kopš 2018. gada jūlija ir izaugusi no 2,4 miljardiem līdz 4,6 miljardiem ASV dolāru šodien. Latvijā "Revolut" ir 37 tūkstoši klientu.

"Redzam, ka tagad ir īstais laiks padarīt spēcīgāku izaugsmi visos tirgos, kuros līdz šim augām organiski. Cilvēku neuzticība tradicionālajām bankām palielinās, vienlaikus pašu banku tehnoloģijas nenodrošina cilvēku vajadzības. Savukārt cilvēku tehnoloģiskā attīstība aug, un viņi aktīvi meklē ērtākas, lētākas un progresīvākas alternatīvas. Mūsu mērķis – izveidot pasaules līmeņa digitālo banku un sniegt radikāli labākus finanšu pakalpojumus", teic Storonskis.

Tuvojoties 29. martam, kad Lielbritānija plāno izstāties no ES, Storonskis ir paudis raizes par valdības lēnajām darbībām, garantējot atvieglotu vīzu izdošanas sistēmu augsti kvalificētajiem darbiniekiem. Uzņēmumam tas ir būtiski, lai pieņemtu darbā tādus speciālistus kā augsta līmeņa un bagātas pieredzes programmētājus, inženierus vai datu analītiķus.

"Lielbritānijas finanšu tehnoloģiju sektors lielā mērā balstās uz visas pasaules speciālistu talantu un darbu. Ja Londona arī turpmāk vēlas saglabāt finanšu centra pozīciju Eiropā, valdībai jāgarantē, ka augsti kvalificētiem darbiniekiem nebūs grūtību saņemt nepieciešamās darba vīzas. Lielbritānijai būtu pilnībā neloģiski atteikties no talantīgiem speciālistiem ar augstiem ienākumiem, kuri maksā liela apmēra nodokļus", Storonskis.

"Eiropa nesnauž, ne viena vien valsts pēc "Brexit" cer no Lielbritānijas pārņemt finanšu centra vārdu. Ja talantīgiem darbiniekiem radīsies grūtības šeit saņemt darba vīzas, saprotams, ka viņi sāks raudzīties citu valstu virzienā. Lai arī Lielbritānijas valdība ir daudz runājusi par savu atbalstu finanšu tehnoloģiju sektoram, pagaidām neredzam nekādus reālus soļus, kas garantētu atvieglotu vīzu sistēmu biznesam", Storinskis

Attīstībai ārvalstu tirgū "Revolut" veido atsevišķu komandu, kas būs atbildīga par nepieciešamo banku, investīciju un kredīta licenču saņemšanu jaunajos tirgos. Pašlaik tiek meklēts Kapitāla, likvidēšanas un finanšu modeļa vadītājs, Bankas licenču projektu vadītājs, Investīciju licenču projektu vadītājs, Kredīta licenču projektu vadītājs un Pasaules licencēšanas komandas vadītājs, kuri sadarbosies ar katrā valstī atsevišķi nolīgtajiem juristiem vai banku vadītājiem. Speciāli licencēšanas procesam izveidotās komandas mērķis būs garantēt raitu attīstību visās jaunās tirgus vietās.

Jāatgādina, ka Londonā dibinātais jaunuzņēmums "Revolut" nesen paziņojis, ka sasniedzis četru miljonu klientu. Vienlaikus uzņēmums uzsācis restrukturizāciju ar nolūku nākamo piecu gadu laikā sasniegt 100 miljonus klientu visā pasaulē.

"Revolut", kā digitālo alternatīvu tradicionālajām bankām, 2015. gada jūlijā dibināja divi bijušie "Credit Suisse" darbinieki – Niks Storonskis un Vlads Jacenko. Pirmos klientus kompānija piesaistīja ar savu piedāvājumu norēķināties ar karti ārvalstīs un veikt starptautiskos pārskaitījumus, piemērojot reālo valūtas maiņas kursu. Šodien uzņēmuma piedāvāto pakalpojumu klāsts ietver ceļojumu un viediekārtu apdrošināšanu, tūlītēju pieeju kriptovalūtām, automātisku naudas atlikšanas un taupīšanas rīku, izdevumu izsekošanas un budžeta veidošanas iespējas utt. "Revolut" ir piesaistījis 336 miljonus ASV dolāru no tādiem investoriem kā "Index Ventures", "Ribbit Capital", "Balderton Capital" un "DST Global".