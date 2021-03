Rīgas pašvaldība veicinās vienotas jaunuzņēmumu ekosistēmas izveidi

Lai vienoti sadarbotos attīstības veicināšanai galvaspilsētā, Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis un jaunuzņēmumu ekosistēmas pārstāvošās organizācijas ceturtdien, 4. martā, parakstījuši sadarbības memorandu, kurā pašvaldība apņemas pastāvīgi veidot, attīstīt un uzturēt sadarbību ar jaunuzņēmumu ekosistēmas pārstāvjiem un pēc iespējas atbalstīt šo ekosistēmu attīstību.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Šodien pilsēta sper ļoti platu soli pretim modernām pārmaiņām un dinamiskai attīstībai. Startup jomā Rīgā paveikts jau ir ļoti daudz, bet mūsu kopējais potenciāls ir daudz, daudz lielāks – tas ir neizmērojams. Kopā ar Rīgā esošajiem zināšanu resursiem, kapitālu, šeit esošie jaunuzņēmumi var kļūt par globāliem spēlētājiem savās jomās. Tāpēc mēs nedrīkstam snaust un nogulēt šo iespēju. Līdz ar to nepieciešama arī aktīva valsts un pašvaldības piedalīšanās, lai veicinātu startup ekosistēmas izaugsmi," komentē Staķis.

Saskaņā ar memorandu jaunuzņēmumiem tiks sniegts praktisks, prognozējams un mērķēts atbalsts, izveidojot skaidru un saprotamu sistēmu visiem nozares spēlētājiem. Turklāt pašvaldības atbalsts būs vērsts nevis uz atsevišķu uzņēmumu, bet uz nozares jeb ekosistēmas kopējo attīstību, veicinot tādu inovatīvu aktivitāšu norisi pilsētā kā starptautiskas konferences, izglītojoši pasākumi, hakatoni, apmācību cikli, semināri un lekcijas.

Kopā uzņēmēju atbalstam Rīgas pašvaldība šogad plāno atvēlēt vairāk nekā 160 000 eiro. No tiem 80 000 eiro paredzēti jaunuzņēmumu vides atbalstam – hakatoniem, konferencēm u.c., bet 66 000 eiro – viedpilsētu risinājumiem.

"Līdzekļu apjoms pagaidām ir neliels, tāpēc plānojam fokusēt atbalstu tehnoloģiju un viedās pilsētas jomā. Mūsu atbalsts ļaus efektīvāk izmantot citus atbalsta veidus un privātā kapitāla investīcijas. Tāpat izmēģināsim jauna tipa sadarbību – domes struktūrvienību iesaisti akseleratorā un atbalsta sniegšanu uz Rīgu pārbraukušiem profesionāļiem, iekļaujoties jaunuzņēmumu vidē," norāda Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētāja Inese Andersone.

Līdzšinējā uzņēmēju individuālā atbalsta vietā Rīgas pašvaldība tagad vairāk uzmanības pievērsīs vienotas inovāciju ekosistēmas izveidei, veicinot informācijas apmaiņu un kopīgu pasākumu rīkošanu. Tāpat iecerēts motivēt radīt darba vietas ar atalgojumu virs vidējā Rīgā.

No jaunuzņēmumu ekosistēmu organizāciju puses memorandu parakstīja nodibinājuma "TechHub Riga" valdes priekšsēdētājs Andris K. Bērziņš, nodibinājuma "TechChill" valdes priekšsēdētāja Marija Ručevska, biedrības "Riga TechGirls" valdes locekle Anna Andersone, biedrības "Latvijas Jaunuzņēmumu asociācija" valdes priekšsēdētājs Jānis Rozenblats, Rīgas Tehniskās universitātes rektors Leonīds Ribickis, biedrības "Association of Technology and Startup Transfer" valdes loceklis Kristiāns Karlsons, Komercializācijas reaktora vārdā SIA "FNG Invest" valdes loceklis Nikolajs Adamovičs un biedrības "VEFRESH" valdes loceklis Viesturs Celmiņš.

Sadarbības memorandam aicinātas pievienoties organizācijas, kas aktīvi veido Rīgas tehnoloģiju jaunuzņēmumu ekosistēmu, tostarp organizē dažādas aktivitātes, piedāvā ierosinājumus un savu darbību veicina Rīgas atpazīstamību starptautiskā mērogā.