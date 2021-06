Rīgas starptautiska autoosta aizstāj novecojušo reisu pārvaldības sistēmu

Rīgas starptautiskā autoosta (RSA), kura diennaktī apkalpo vairāk nekā septiņus simtus pasažieru autobusus, sadarbībā ar "LMT" ir ieviesusi jaunu un automatizētu reisu pārvaldības sistēmu, kas ļaus paātrinās procesus un novērst cilvēcīgās kļūdas. Izmantojot "Tilde" balss sintēzes sistēmu, pasažierus autoostā uzrunās ilggadējās "Latvijas Radio" diktores Sandras Glāzupas balss.

No RSA aizvadītā gada sākumā diennaktī izbrauca 750 pasažieru autobusu, bet viena platforma apkalpoja pat 55 autobusus dienā.

Uzņēmumā skaidro, ka līdz šim RSA reisu vadību ir nodrošinājis dispečeru dienests, izmantojot 2003. gadā ieviesto sistēmu “Baltic Lines”, kurā liela daļa aktivitāšu jāveic manuāli, palielinot izpildes laiku un cilvēcisko kļūdu risku informācijas apmaiņas procesos. Taču šogad, lai modernizētu reisu pārvaldību un pārnestu lielāko daļu informācijas aprites digitālajā vidē, RSA tiks uzstādīta jauna reisu pārvaldības sistēma.

"Rīgas starptautiskā autoosta ir viens no svarīgākajiem transporta mezgliem Baltijā," saka autoostas vadītāja Vaira Gromule, norādot, ka arī pandēmijas gadā tika apkalpoti apmēram miljons cilvēku. Iepriekš vidēji gadā tie bija trīs miljoni.

Gromule skaidro, ka līdz ar rudeni, kad sāksies ar "Rail Baltic" saistītie darbi, daļa no atiešanas platformām tiks pārvietotas uz kanāla malu, lai pasažieriem nerastos problēmas. Pārbūves laikā autoosta pāries no 23 platformām uz 14. Šobrīd gan tiek izskatītas iespējas pārcelt daļu platformu ārpus autoostas teritorijas. Gromule paredz, ka jaunā automatizētā sistēma palīdzēs gan pasažieriem, gan pašiem pārvadātājiem. Efektivitāte būs īpaši svarīga "pīķa stundās" no rītiem un vakaros, kad autoostā ierodas liels skaits pasažieru un autobusu.

RSA paredz, ka sistēma samazinās manuāli veicamo darbu apjomu dispečeriem. "Automatizācija samazinās ar cilvēcisko kļūdu, un arī priekš pasažieriem tā būs operatīvi pieejama sistēma," saka Gromule. Viņa gan atzīst, ka nākotnē automatizācija varētu novest pie darbinieku skaitu samazinājuma, bet šādas izmaiņas darbiniekus šogad neskars.

Sistēma ieviešana izmaksāja apmēram 300 tūkstošus.

Jauno sistēmu izstrādāja Latvijas mobilo sakaru un tehnoloģiju uzņēmums "LMT." Uzņēmuma vadītājs Juris Binde skaidroja, ka sistēma patiesībā sastāv no vairākām daļām, kas strādā kopīgi, lai sekotu līdzi gan autobusu ierašanos, gan informētu pasažierus par izmaiņām. Sistēmā izmantota datorredzes tehnoloģijas, kas konstatē autobusu ierašanos un aizbraukšanu.

"Dati ir precīzi, kas dod iespēju gan veikt plūsmas optimizāciju, gan ievērot grafiku," saka Binde. Savukārt pasažieri autoostā tiks informēti, izmantojot uzņēmuma "Tilde" valodas sintēzes risinājumu, kas pasažierus uzrunās ilggadējās Latvijas Radio diktores Sandras Glāzupas balsī.

Sistēma ir universālā un, kā norāda LMT, to var ieviest arī citu Latvijas pilsētu autoostās.

Autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš apsveica inovācijas, norādot, ka tās ļaus arī tālāk automatizēt dažādus procesus. Viņš arī paredz, ka nākotnē varētu būt lietotnes, kas ļauj iedzīvotājiem uzzināt precīzu transporta ierašanās laikā jebkurā Latvijas pieturvietā.