'SAF Tehnika' sadarbībā ar Nīderlandes uzņēmumu nodrošinās integrētas bezvadu tehnoloģijas siltumnīcās

Nīderlandes augsto tehnoloģiju uzņēmums "Priva" un AS "SAF Tehnika" zīmols "Aranet" ir noslēguši ekskluzīvu partnerības līgumu, lai nodrošinātu integrētas bezvadu tehnoloģijas siltumnīcās, liecina "Nasdaq Riga" biržas paziņojums.

Pieaugošā interese par datiem un, līdz ar to arvien augšupejošs pieprasījums pēc jauniem sensoriem datu iegūšanai, ir galvenais "Aranet" un "Priva" sadarbības virzītājspēks. Ar šo sadarbību abas puses vēlas pārvarēt plaisu starp bezvadu sensoru platformām un citiem datu avotiem siltumnīcās, teikts paziņojumā.

"Aranet" sensoru integrācija ar "Priva" sistēmām ļauj audzētājiem analizēt visus siltumnīcas procesus un, pamatojoties uz šiem datiem, radīt jaunas atziņas. "Pašlaik audzētāji pārāk daudz laika pavada, organizējot datus, un pārāk maz laika pavada tos analizējot. Sadarbojoties mēs varam atrisināt šo jautājumu. Tas nozīmē, ka audzētāji patiešām var sākt izmantot bezvadu tehnoloģijas un veidot jaunu izpratni, lai optimizētu ikdienas darbību," teic "Priva" produktu vadītājs Patriks Dankers (Patrick Dankers).

"Aranet" IoT (Internet of things) risinājumu pārdošanas direktors uzņēmumā "SAF Tehnika" Gints Antoms norāda, ka partnerībai ir milzīgs sinerģijas potenciāls, ko sniedz katras puses īpašās nozares zināšanas.

"Priva" ir Nīderlandes augsto tehnoloģiju uzņēmums, kas izstrādā aparatūru, programmatūru un pakalpojumus klimata kontrolei, energotaupībai un ūdens atkārtotai izmantošanai. Uzņēmums darbojas tādās jomās kā dārzkopība, ēku automatizācija un augu audzēšana telpās. "Priva" strādā 450 darbinieki 15 vietējos birojos.

"Aranet" piedāvā industriālus IoT vides uzraudzības risinājumus dažādām nozarēm, piemēram, dārzkopībai, ēku apsaimniekošanai, pārtikas ražošanai, lielveikaliem un daudzām citām nozarēm. "Aranet" ir AS "SAF Tehnika" zīmols.

AS "SAF Tehnika" ir ISO sertificēts bezvadu datu pārraides iekārtu ražotājs. Uzņēmuma produkti tiek ražoti Latvijā, Eiropā un pārdoti vairāk nekā 130 pasaules valstīs. "SAF Tehnika" akcijas tiek kotētas "Nasdaq Riga" no 2004. gada. Uzņēmumam 100% pieder meitas uzņēmumi "SAF North America" un "SAF Services". Abi iepriekšminētie uzņēmumi darbojas no Denveras, Kolorado štata ASV un apkalpo Ziemeļamerikas tirgu.