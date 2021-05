Sākas konference LOGIN; vairāki pasākumi bez maksas skatāmi portālā 'Delfi'

No 24. līdz 28. maijam norisināsies Baltijas valstīs lielākais inovāciju festivāls "LOGIN 2021". Tajā pieredzē un idejās dalās Lietuvas un ārvalstu tehnoloģiju eksperti un biznesa profesionāļi. Šogad portālā Delfi skatītājiem bez maksas būs pieejami vairāki pasākumi.

Konference apskatīs daudz un dažādas tēmas: no ilgtspējas līdz e-sportam, no izglītības līdz mākslai un kultūrai, no līderības līdz veselībai un medicīnai. Dalībnieki ir arī profesionāļi no visdažādākajām jomām, sākot no dīdžeja DJ Jovani līdz "Amazon" vadītājam Robam De Feo, no reproduktīvās medicīnas eksperta dr. Valērija Zukina Mikūram, futūristam un darba vietu radošam uzņēmējam Dienvidāfrikā.

Portālā "Delfi" būs skatāmas sekojošas sesijas:

24. maijā Startup sesija no pulksten 18:40 līdz 22.

25. maijā Esporta sesija no pulksten 18:30 līdz 21:10.

28.maijā Veselības un medicīnas sesija no 11:00 līdz 13:20.

28.maijā Izklaides sesija no pulksten 15:30 līdz 16:50.

Pēc pasākuma konferences video ieraksti angļu valodā no "Startup sesijas" būs pieejami "Delfi Bizness" lietotājiem, bet pārējās sesijas "Delfi plus".

"Patiesībā tēmu loks ir ļoti plašs. Inovācijas un tehnoloģijas mūsdienās ir neatņemama visu dzīves jomu sastāvdaļa. Lai kas mūs interesētu: zinātne, bizness, tehnoloģijas, māksla, pat veselība. Es domāju, ka nav neviena, kuram viena no konferencē apspriestajām tēmām nebūtu interesanta un noderīga," stāsta LOGIN konferences vadītāja Sandra Meškauskaite-Stepšiene.

"Ar nepacietību gaidu zinātnieka, profesora Džefrija Almonda no Oksfordas ziņojumu. Viņš ir daudzkārt apbalvots vīrusu pētnieks un vakcīnu izstrādātājs. Es vēlētos pieminēt arī spāņu bioķīmiķi un zinātnes žurnālistu Pere Estupina, kurš sāka pētīt cilvēka seksualitāti jau 2008. gadā. Viņš cenšas iepazīt seksu no zinātniskā viedokļa. Interesanti, ka zinātnisku apsvērumu dēļ viņš kļuva par pirmo cilvēku pasaulē, kurš piedzīvoja orgasmu uz MRI aparāta," viņa turpina.

Savukārt "Burger King" vairāku miljardu dolāru lielās koncerna mārketinga vadītājs Antonio Markess runās par ātrās ēdināšanas tirgus aizkulisēm. Tikmēr "Eirovīzijas" producents Sietse Beikers dalīsies pieredzē, strādājot izklaides pasaulē. Kas pēc nesenā paša konkursa būs interesanti dzirdēt ne tikai tiem, kas interesējas par mūzikas vai izklaides industriju.