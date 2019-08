'Samsung' piesaka 'Note 10' viedtālruņus jau divos izmēros

Trešdienas vakarā pēc Latvijas laika, "Samsung" oficiāli izziņoja savu jaunāko viedtālruni – "Note 10". Pirmo reizi tas būs pieejams divos izmēros, taču abiem būs pieejams daudzu iemīļotais irbulis. Diemžēl sekojot nelāgai tendencei, arī "Samsung" ir izvēlējies vairs nepiedāvāt 3.5mm audio pieslēgvietu.

"Note 10" ir 6.3 collu liels ekrāns, savukārt "Note 10+" izstiepies līdz 6.8 collām. Abi modeļi izskatās ļoti līdzīgi, taču tiem ir vairākas atšķirības. Pirmkārt, jau lielajai "Note" ir lielāka baterija – 4300 mAh pret 3500. Tiesa, pateicoties jaudīgākam un energotaupīgākam procesoram, abi telefoni spēj darboties ilgāk nekā iepriekšējie "Note" modeļi.

Tāpat atšķiras arī operatīvās atmiņas apjoms – "mazajam" telefonam tie ir 8 gigabaiti, bet lielajam 12. Diska vieta abiem ir 256 GB, bet pluss ir pieejams arī ar 512GB, kas vēl papildināmi ar atmiņas kartes palīdzību.

Galvenās kameras abām versijām ir vienādas – 16 MP superplatleņķa kamera, 12 MP "parastā" kamera un 12 MP telefoto kamera. Selfijiem pieejama 10 MP kamera, kas atrodas caurumā ekrāna augšpusē. "Note 10+" papildus ieguvis arī telpas dziļuma mērīšanas kameru, kas palīdzēs izpludināt fonu gan fotoattēlos, gan video.

Viena no būtiskākajām "Note" telefonu īpatnībām ir iebūvētais irbulis. Ar katru gadu tas kļūst spējīgāks, un tā ir noticis arī šoreiz. Nu, tas var kalpot kā tālvadības pults telefonam, ar kuru var vadīt fotokameru un veikt citas funkcijas. Protams, ar to var zīmēt, rakstīt, bakstīt… Piezīmju aplikācija tagad spēj atpazīt rokrakstu un piedāvāt to kā drukāto tekstu.

Diemžēl ir pienācis laiks, kad arī "Samsung" sāk atteikties no ierastās 3.5mm audio izejas, tā vietā austiņām atvēlot USBC pieslēgvietu. Līdz šim katrā prezentācijā "Samsung" izsmēja citu ražotāju telefonus, kam vairs nav austiņu pieslēgvieta, nu pašiem būs jādomā citi joki.

Tāpat "Samsung" arvien neatsakās no ekrāna ar nolocītajām malām. Tam arvien nav nekāda vērtīga ieguvuma, tik vien kā veikala plauktā tas izskatās amizanti.

Īpašu uzmanību šogad ražotājs veltījis tālruņa jaudai. Lai to demonstrētu, iestrādātas jaunas video uzņemšanas un apstrādes spējas, kā arī īpašs atbalsts spēlēm. Tāpat tālruni var lietot kā atsevišķu datoru, pieslēdzot to ārējam monitoram vai citam datoram. Sadarbībā ar "Microsoft" tapis arī paziņojumu un īsziņu atbalsts – atrodoties viena bezvadu tīkla zonā, iespējams telefona ziņojumus saņemt datorā. "Mac" lietotājiem gan šī iespēja nav pieejama.

Interesants jaunums ir ekrāna ierakstītājs. Tālrunis spēj ierakstīt ekrānā notiekošo, to papildinot ar video no selfiju kameras. Tādējādi lietotāji var radīt prezentācijas, pamācības vai vienkārši ierakstīt, kā spēlē spēles, kas mūsdienās ir īpaši aktuāli.

Pie "Samsung" tālruņiem pieradušajiem nāksies no jauna iemācīties satvērienu, jo "Note 10" fiziskās pogas atrodas tikai tālruņa kreisajā pusē. Tur ir pieejama skaļuma regulēšanas poga un virtuālā asistenta "Bixby" poga, kuru iespējams pārprogrammēt citām vajadzībām. Diemžēl tai nevar piesaistīt "Google" asistentu.

Sākotnēji tiks piedāvāti modeļi bez 5G atbalsta, taču vēlāk būs pieejami arī 5G tīklā lietojami "Note 10" viedtālruņi.

Abas tālruņa versijas tirdzniecībā būs pieejamas no 23. augusta. Ražotāja ieteicamā cena ir 959 eiro par "mazo" "Note 10", 1109 par plusu un 1209 par plusu ar 512GB atmiņu. Jau no 7. augusta nepacietīgākie varēs veikt priekšpasūtījumu. Šajā gadījumā komplektā varēs saņemt arī bezvadu austiņas.