'Samsung' prezentējis jaunās paaudzes 'Z Fold3' un 'Z Flip3' viedtālruņus

"Samsung" prezentējis savu jaunāko viedtālruņu sēriju – salokāmajiem viedtālruņiem "Galaxy Z Fold3 5G" un "Galaxy Z Flip3 5G". Jaunie "Galaxy Z" sērijas viedtālruņi radīti, ņemot vērā "Samsung" lietotāju vajadzības un ieteikumus – viedtālruņi ir izturīgāki un to salokāmais ekrāns optimizēts, lai paveiktu pēc iespējas vairāk.

"Z Fold3" 7,6 collu "Infinity Flex" displejs pirmo reizi ir saderīgs arī ar viedo pildspalvu jeb "S Pen". Savukārt "Z Flip3", kas viegli iegulst plaukstā un ir ērti ieliekams kabatā, izceļas ar modernu dizainu, uzlabotu kameru sistēmu un lielāku priekšējo ekrānu.

"Ar katru jauno modeli salokamā telefona iegāde kļūst par saprātīgāku izvēli mūsdienīgam lietotājam – tie piedāvā daudz labu priekšrocību salīdzinājumā ar ierastajiem viedtālruņiem," pārliecināts ir Jurijs Bušmaks, "Samsung" IT un mobilo tehnoloģiju nodaļas vadītājs Baltijā. "Jaunākās ierīces ir pielāgotas tam, lai varētu veikt vairākus uzdevumus vienlaicīgi, turklāt arī to akumulatora darbības laiks būs ilgāks. Sadarbībā ar "Google" arvien vairāk mobilo lietotņu tiek pielāgotas salokāmajiem ekrāniem."

"Z Fold3" un "Z Flip3" ir pirmie "Galaxy" salokāmie viedtālruņi, kas ir ūdens izturīgi, ko apliecina arī saņemtais "IPX8" sertifikāts. Lietotājiem vairs nebūs jāuztraucas, ja telefons lietū samirks vai nejauši iekritīs ūdenī. Abu ierīču korpuss veidots no visspēcīgākā alumīnija, kāds jebkad izmantots "Galaxy" viedtālrunī, savukārt priekšējo ekrānu no skrāpējumiem un kritieniem aizsargās izturīgais "Gorilla Glass Victus" stikls. Telefonu jaunā aizsargplēve ir izgatavota no elastīga PET un uzlabota displeja pārklājuma, kā rezultātā galvenais ekrāns ir par 80% izturīgāks, salīdzinot ar iepriekšējās sērijas telefoniem.



"Hideaway" eņģe, kas izmantota telefonu locījumu vietās un pirmo reizi tika ieviesta "Galaxy Z Flip" modelim, ļauj ierīces novietot dažādos leņķos un rakursos. Pateicoties uzlabotajai "Sweeper" tehnoloģijai, eņģes sari tagad ir īsāki, palīdzot efektīvāk atvairīt putekļus un citas daļiņas, un saglabāt ierīču izturību. Pasaules līderis testēšanas, pārbaudes un sertifikācijas pakalpojumu jomā "Bureau Veritas" ir veicis jaunāko "Z" sērijas telefonu locīšanas testu, kas apstiprināja – viedtālruņus var salocīt un atlocīt 200 000 reižu.

Jaunajam "Z Fold3" priekšējā kamera atrodas zem galvenā ekrāna. Atverot 7,6 collu lielo ekrānu kameras izvirzījums kļūst pavisam nemanāms. Izmantojot jauno "Eco" displeja tehnoloģiju, ekrāns kļūst par 29% spilgtāks, vienlaikus patērējot mazāk enerģijas. 120 Hz adaptīvais atsvaidzes ātrums ļauj vienmērīgi ritināt ekrānu un ātri reaģē uz pieskārienu gan galvenajā, gan priekšējā ekrānā.



Pirmo reizi "Galaxy Z" sērijā "Samsung" piedāvā "Note" sērijas tehnoloģiju – digitālo pildspalvu "S Pen". Tagad lietotāji var izmantot "S Pen" funkcionalitāti, un tas ir piemērots rīks, veicot vairākas darbības vienlaicīgi – ar viedo irbuli var pierakstīt piezīmes videozvana laikā vai pārbaudīt atgādinājumu sarakstu, lasot e-pastus. Iegādei ir pieejami divi modeļi – "S Pen Fold" sērijas digitālais irbulis un "S Pen Pro". Abiem ir speciāli izstrādāts izvelkams "Pro" uzgalis ar spēka ierobežošanas tehnoloģiju, lai aizsargātu "Z Fold3" galveno ekrānu "S Pen" lietošanas laikā.

"Z Fold3" ir veidots ar gludāku, plānāku un gaišāku dizainu, un tas ir pieejams gaistoši melnā, gaistoši zaļā un gaistoša sudraba krāsā.

Savukārt "Z Flip3" ļauj izcelties ar drosmīgām krāsām, izvēloties kādu no četrām – krēmkrāsas, zaļu, lavandas vai gaistoši melnu – , modernu dizainu un stilīgiem vāciņiem ar gredzenu vai siksniņu, kas atvieglos tālruņa turēšanu un atvēršanu. Pārveidotais priekšējais ekrāns tagad ir četras reizes lielāks un atvieglo paziņojumu un ziņojumu apskatīšanu, neatverot "Z Flip3". Lietotāji var sekot līdzi paziņojumiem, apskatīt laikapstākļus vai pārraudzīt ikdienā noieto soļu skaitu ekrāna logrīkā.



Pateicoties "Samsung" jaunākajām kameru funkcijām, "Z Flip3" lietotāji varēs uzņemt pašportretus brīvroku režīmā, izmantojot "Flex Mode" režīmu un novietojot viedtālruni atvērtā veidā. Nospiežot telefona ieslēgšanas taustiņu divas reizes, ātrus foto un video iespējams uzņemt arī tad, kad telefons ir aizvērts. Tāpat kā "Z Fold3", arī "Z Flip3" aprīkots ar 120 Hz adaptīvo atsvaidzes ātrumu.



Kopā ar jauno "Galaxy Z" sēriju "Samsung" iepazīstināja arī ar bezvadu austiņām "Galaxy Buds2". Dinamiskie divvirzienu skaļruņi nodrošina arī aktīvo trokšņu slāpēšanu. Ja nepieciešams dzirdēt apkārt notiekošo, kamēr austiņas ir ausīs, tās var viegli noregulēt, izmantojot trīs apkārtējās vides skaņas līmeņus. Pateicoties jaunam, uz mašīnmācīšanos balstītam risinājumam, kas filtrē dažādus traucējošus fona trokšņus, runātāja balss zvana laikā būs skaidrāka un skaļāka.

"Galaxy Z Fold3" un "Z Flip3" ir pieejami iepriekšpārdošanā no 11. augusta, savukārt ierīces Baltijas tirgū varēs iegādāties no 27. augusta. Ieteicamās mazumtirdzniecības cenas salokāmajiem viedtālruņiem variē atkarībā no atmiņas ietilpības – "Z Fold3" (256 GB) varēs iegādāties par 1819 EUR, "Z Fold3" (512 GB) – 1919 EUR, "Z Flip3" (128 GB) – 1059 EUR, bet "Z Flip3" (256 GB) par 1109 EUR. Savukārt "Galaxy Buds2" ieteicamā pārdošanas cena ir 149 EUR.