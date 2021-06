SES satelītu tīkls nodrošinās tiešu pieeju mākoņpakalpojumiem 'Amazon' globālajā tīmeklī

Orbitālo satelītu operators "SES", kura viena no orbitālo satelītu telestacijām darbojas Rīgā, Zaķusalā, ir saņēmis "Amazon" globālā tīmekļa pakalpojumu "Amazon Web Services" (AWS) apstiprinājumu SES satelītu tīkla spējai nodrošināt tiešu piekļuvi "Amazon" mākoņpakalpojumiem, informē uzņēmuma pārstāvji.

SES ir pirmais satelīta operators, kurš ieguvis "Amazon" globālā tīmekļa pakalpojumu tiešā savienojuma nodrošinātāja sertifikātu. Tas nodrošinās SES klientiem elastīgu, drošu un uzticamu piekļuvi savām mākoņdatošanas programmatūrām un pakalpojumiem praktiski no jebkuras vietas visā pasaulē arī no attālām, lauku vai citām vietām ar ierobežotām tīkla iespējām vai vispār bez tām, ļaujot izveidot tīkla savienojumu starp biroju, datu centru, koplietošanas vietni vai citu objektu un AWS ar ātrumu no 50 Mbps līdz 100 Gbps.

Klientiem ar liela apjoma darba slodzi AWS tiešais savienojums nodrošina drošus, elastīgus savienojumus ar konsekventu tīkla veiktspēju.

SES izmantos savu tiešā mākoņa pakalpojumu, lai klientus savienotu ar AWS datu centriem vidējas zemes orbītas (MEO) un ģeostacionāro (GEO) satelītu tīklā. Tiešā mākoņa pakalpojums būs pieejams arī SES nākamās paaudzes MEO zvaigznājā O3b mPOWER, kas tiks palaists vēlāk šogad. O3b mPOWER nodrošinās SES klientiem ideālu mākoņa savienojumu ar satelītu, atbalstot vairāku gigabitu pakalpojumus, kas dinamiski pielāgojas tīkla pieprasījumam, skaidro uzņēmuma pārstāvji.