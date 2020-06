'Smart-ID' lietotājus aicina būt uzmanīgiem

Pēdējās nedēļas laikā ir saņemta informācija par mēģinājumiem pamudināt personas apstiprināt piekļuvi viņu bankas lietotnēm, izmantojot "Smart-ID". "Smart-ID" izstrādātājs "SK ID Solutions", Latvijas Finanšu nozares asociācija un bankas aicina būt uzmanīgiem.

REKLĀMA REKLĀMA

Vairāku banku klienti Latvijā ziņojuši par to, ka saņēmuši telefona zvanus no nepazīstamiem numuriem. Zvanītājs uzdevies par "Smart-ID" tehniskā atbalsta dienesta darbinieku un mēģinājis iegūt informāciju un mudinājis veikt darbības, kas, iespējams, palīdzētu viņam piekļūt zvana saņēmēja "Smart-ID" kontam. Šobrīd nav ziņu par to, ka šāds krāpšanas mēģinājums būtu izdevies un kādam klientam būtu nodarīti finansiāli zaudējumi. Tomēr pret šādiem anonīmiem zvaniem būtu jāizturas īpaši uzmanīgi.

"Smart-ID" nodrošina divu faktoru autentifikāciju, kas ir daudz drošāka par iepriekš banku izmantotajām kodu kartēm, kuras bija vieglāk pazaudēt, un to kodi bija statiski. Tomēr tas nemaina nepieciešamību internetbankas un bankas lietotņu lietotājiem būt īpaši uzmanīgiem un arī pašiem pastāvīgi rūpēties par savu datu drošību. Viens no galvenajiem nosacījumiem – nekad savā "Smart-ID" lietotnē neievadīt PIN kodus, ja tajā brīdī netiek izmantota internetbanka vai kāda no bankas lietotnēm un nav ierosināts darījums. Tas var liecināt par situāciju, ka tajā brīdī kāds cits mēģina piekļūt jūsu bankas kontiem.

"Jābūt īpaši piesardzīgiem, ja kāds jūs mudina izmantot līdzekļus, ko lietojat piekļuvei bankas lietotnēm un maksājumu apstiprināšanai. Atcerieties – bankas nesūtīs klientiem e-pastus, lūdzot tajos ievadīt autentifikācijas informāciju vai sniegt atbildes uz sensitīviem jautājumiem. Saņemot jebkādus pieprasījumus izmantot jums izsniegtos maksājumu apstiprināšanas rīkus, kas nav jūsu pašu iniciēti, nekādā gadījuma to nedariet un nekavējoties sazinieties ar savu banku," uzsver Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētāja Sanita Bajāre.

""Smart-ID" uzturētāja uzņēmuma "SK ID Solutions" darbinieki nekad nezvanīs klientiem ar mērķi noskaidrot viņa datus. Īpaši jāuzmanās arī tad, ja telefonā parādās paziņojums apstiprināt darījumu ar "Smart-ID", kaut lietotājs darbības, kam šāds apstiprinājums būtu nepieciešams, neveic. Tas var nozīmēt, ka krāpnieki mēģina piekļūt sistēmai, kura lietotāja autentifikācijai izmanto "Smart-ID" lietotni. Pakalpojuma sniedzēja vārds lietotnē redzams autentifikācijas pieprasījuma augšpusē," brīdina "SK ID Solutions" Latvijas filiāles vadītāja Sanita Meijere.