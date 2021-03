SPRK atļauj 'Tele2' un 'Bite Latvija' sadarbību mobilo sakaru frekvenču izmantošanā

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) atļauj SIA "Tele2" un SIA "Bite Latvija" kopīgi izmantot daļu no frekvencēm. Sadarbības īstenošanas rezultātā mobilo sakaru lietotājiem būs ieguvumi gan no projekta, gan no spēcīgas konkurences operatoru starpā, piemēram, plašāks mobilā tīkla pārklājums, ātrāks internets, informē SPRK.

"Latvijā esam pieraduši pie augstas mobilo sakaru pakalpojumu kvalitātes un salīdzinoši lieliem datu pārraides ātrumiem. Līdz ar mūsu vēlmi arvien vairāk skatīties filmas un citu video saturu, strauji pieaug pārraidīto datu apjoms. Datu patēriņa ziņā Latvija jau šobrīd pārsniedz vidējo OECD rādītāju gandrīz trīs reizes. Tas rada vairākus izaicinājumus, tai skaitā vietām tīkla pārslodzi un vāju interneta signālu. Operatoru sadarbība sekmēs mobilo sakaru un interneta pieejamību, vienlaicīgi saglabājot tirgū veselīgu konkurenci starp tirgus dalībniekiem," skaidro SPRK priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs Intars Birziņš.

SPRK veica apjomīgu lietas izpēti, pārliecinoties, ka abu operatoru – SIA "Bite Latvija" un SIA "Tele2" sadarbība neapdraud konkurenci elektronisko sakaru tirgū Latvijā. Viens no svarīgiem faktoriem, lai visiem trim mobilo sakaru operatoriem ir vienlīdzīgas iespējas veikt komercdarbību tirgū, ir līdzvērtīga pieeja ierobežotajam frekvenču resursam. Šī iemesla dēļ SPRK ļāva SIA "Tele2" un SIA "Bite Latvija" kopīgi izmantot frekvences tik tālu, cik nerodas nevienlīdzīga konkurence visu trīs mobilo operatoru starpā.

Ar lēmumu SPRK atļauj SIA "Tele2" un SIA "Bite Latvija" kopīgi izmantot frekvences 44% apmērā no kopējā to lietošanā esošā apjoma. Atlikušo frekvenču daļu, ko SPRK atsaka kopīgi izmantot, katrs operators joprojām turpinās lietot individuāli. Abiem operatoriem šīs sadarbības ietvaros būs arī iespēja kopīgi izmantot tiem piederošo infrastruktūru – torņus, mastus, iekārtas un bāzes stacijas.

"Kopīga frekvenču un infrastruktūras izmantošana ir izplatīta prakse Eiropas valstu vidū, kas nākotnē, visticamāk, pieaugs. Mūsu pienākums bija novērtēt, cik tālu kopīga sadarbība abu operatoru starpā var būt. Šim nolūkam SPRK analizēja ieguvumus no kopīgās sadarbības, veicot pretfaktisko analīzi, ko pielieto arī citas Eiropas valstis. Savu lēmumu esam balstījuši gan uz Eiropas Savienības, gan uz nacionālajiem tiesību aktiem. Lietā ņemti vērā arī Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes (BEREC) dokumenti un SPRK aptaujas rezultāti no 18 valstu regulatoriem par praksi citās valstīs," skaidro Birziņš.

Operatoru sadarbības ietvaros plānots palielināt tīkla pārklājumu Latvijā, kā arī nodrošināt lielāku interneta ātrumu. Savukārt kopīgas infrastruktūras izmantošanas rezultātā būs mazāk torņu un mastu, kas pēc operatoru aprēķiniem ļauj būtiski samazināt elektroenerģijas patēriņu un radio emisijas, atstājot pozitīvu ietekmi uz vidi.

Projekta rezultātā Latvijā joprojām būs trīs mobilo sakaru operatori, kuri turpinās neatkarīgi konkurēt ar tarifu plāniem un cenām, nodrošinot patērētājiem izvēles iespējas. SIA "Tele2" un SIA "Bite Latvija" klientiem saglabāsies katram savs operators kā līdz šim.

SIA "Tele2" un SIA "Bite Latvija" pieteikumus par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību kopīgu izmantošanu iesniedza SPRK 2020. gada 31. augustā. Lietas izskatīšanas gaitā SPRK vairākkārtīgi pieprasīja un saņēma papildu informāciju. Vienlaikus notika arī vairākas tikšanās ar iesniedzējiem, kurās tiem bija iespēja paust viedokli. Arī citiem interesentiem bija iespēja izteikt viedokli par abu operatoru sadarbības ietekmi uz konkurenci.

Atbilstoši Elektronisko sakaru likumam un Kodeksam par frekvenču koplietošanas atļaujas piešķiršanu lemj SPRK. Atbilstoši regulējumam SPRK ir jānodrošina, lai frekvenču izmantošana tiek efektīvi izmantota, un SPRK pienākums šādā gadījumā ir novērtēt, lai frekvenču kopīga izmantošana netraucē konkurenci tirgū. Frekvenču kopīga izmantošana var tikt uzsākta no 2021. gada 31. marta.