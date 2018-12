'sTARTUp Day 2019' fokusēsies uz mārketinga tēmām, piesaistot runātājus no 'Google', 'Tinder'

"sTARTUp Day 2019", kura galvenā tēma ir "From Zero to Hero", ir lielākais biznesa festivāls Baltijā, kas no 23. līdz 25. janvārim notiks Igaunijas pilsētā Tartu. Festivāla pārstāvji ir izziņojuši tā pilno programmu.

Festivāla pirmā diena, 23. janvāris, būs veltīts blakus pasākumiem, no kuriem lielākie būs investoru diena un vadītāju diena ("Investor and Executive Day"). Savukārt 24. un 25. janvārī būs festivāla galvenās dienas.

"Pirmo reizi festivāla vēsturē mums būs programma ar divām galvenajām pasākuma dienām, un tajā pašā laikā arī paša festivāla kvalitāte būs augstāka. Tas ir kopienas ("community") organizēts pasākums, un visas tēmas, kas tajā tiks apspriestas, atspoguļo to, ko mūsu kopiena dara un ko tā vēlas uzlabot," par gaidāmo notikumu izsakās "sTARTUp Day" vadītājs Ermo Tiks (Ermo Tikk).

Festivāls pulcēs 4000 dalībniekus un vairāk nekā 100 runātājus no visas pasaules. Divu dienu laikā festivāla dalībniekiem būs iespēja apmeklēt pasākumus, kas ietvers sevī diskusijas par 19 dažādām tēmām un notiks uz trim skatuvēm, septiņās semināra telpās un plašā demo laukumā, kurā būs iespējams apskatīt dažādu uzņēmumu piedāvāto produkciju. Tāpat tiks piedāvātas ideju prezentāciju ("pitching") sacensības un dažādi blakus pasākumi.

No mārketinga līdz mākslīgajam intelektam, no kosmosa tehnoloģijām līdz radošajām industrijām – tēmu dažādība garantē to, ka pasākuma apmeklētājiem būs iespēja uzzināt ko jaunu viņu pārstāvētajā biznesā, kā arī iepazīties ar jauniem un aizraujošiem tematiem.

Daudzveidīgā programma ietver sevī stāstus no uzņēmuma dibinātājiem, stāstus par neveiksmēm un panākumumiem, kas līdz šim nav tikuši atklāti lielas auditorijas priekšā.

"Ir cilvēki, kas apgalvo, ka Baltijas valstis ir spēcīgas tehniskajā ziņā, taču pieredzes dēļ atpaliek biznesa un mārketinga jomās. Šī iemesla dēļ mēs esam izvēlējušies lielāku uzsvaru likt uz mārketinga tēmu, festivālam piesaistot runātājus no tādiem uzņēmumiem kā "Google" un "Tinder"", uzsver "sTARTUp Day" programmas vadītājs Svens Ilings (Sven Illing).

"sTARTUp Day 2019" biznesa festivāls tiek organizēts sadarbībā ar Tartu pašvaldību, Tartu Universitāti, Tartu zinātnes parku un Tartu jaunuzņēmumu vidi. "sTARTUp Day" ir lielākais biznesa festivās Baltijā, un tā mērķis ir sniegt izdevību jaunuzņēmumu pārstāvjiem iegūt jaunus kontaktus turpmākām sadarbības un investīciju iespējām.

Visa festivāla programma pieejama šeit.