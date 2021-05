Stiprinās uzņēmēju zināšanas par jaunākajām mākoņu tehnoloģijām

Uzņēmums "Tet" nodrošinās bezmaksas apmācību programmu "Pieslēdzies mākonim" ar mērķi stiprināt uzņēmēju zināšanas par jaunākajām mākoņu tehnoloģijām un veicināt digitālo prasmju pilnveidi Latvijā kopumā, informē uzņēmums.

"2020. gadā veicām pētījumu, kas atklāja, ka pusei Latvijas uzņēmumu joprojām pietrūkst zināšanu par tehnoloģijām un to priekšrocībām. Šis zināšanu un prasmju trūkums traucē uzsākt jaunāko tehnoloģisko risinājumu izmantošanu uzņēmējdarbībā, kas var palīdzēt samazināt IT izmaksas, uzlabot biznesa iekšējos procesus un to efektivitāti, kā arī nodrošināt konkurētspēju un ilgtermiņa attīstību. Mūsu mērķis ir atbalstīt vietējos uzņēmumus un palīdzēt tiem apgūt "mākoņus", tādējādi mazinot digitālo plaisu," stāsta "Tet" valdes priekšsēdētājs Uldis Tatarčuks.

Piedalīties apmācībās varēs uzņēmumi neatkarīgi no nozares, bet īpaši aktuāla šī programma būs tiem biznesiem, kas uzglabā un apstrādā lielus datu apjomus, piemēram, e-komersantiem, loģistikas uzņēmumiem, finanšu tehnoloģiju tirgus spēlētājiem, medicīnas un farmācijas nozarēm, ražošanas uzņēmumiem u.c.

"Pieslēdzies mākonim" mācības notiks tiešsaistē 10. jūnijā, kad vienā dienā notiks teorētiskā daļa un praktiskais demonstrējums tam, kā strādā biznesa mākonis.

"Galvenokārt mācības ir paredzētas tieši uzņēmējiem, bet, ņemot vērā, ka vietu skaits nav ierobežots, un mācības notiek tiešsaistē, tām varēs pieteikties visi, kuri alkst pēc jaunām zināšanām un vēlas uzlabot savas digitālās prasmes," saka "Tet" datu centru biznesa attīstības direktors Māris Sperga.

Paralēli uzņēmumu apmācībām "Tet" speciālisti izglīto arī nākamo uzņēmēju un IT profesionāļu paaudzi, lasot lekcijas par datu centru un mākoņu tehnoloģijām Latvijas izglītības iestādēs, tostarp Rīgas Tehniskajā universitātē un Ventspils Augstskolā.