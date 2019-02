'TechChill' 2019: šonedēļ Rīgā tiksies startapi no visas pasaules

Šonedēļ Rīga kļūs par Baltijas tehnoloģiju galvaspilsētu, pulcējot vairāk nekā 2000 jaunuzņēmumu pārstāvju, tehnoloģiju entuziastu, ekspertu, studentu un nozares pārstāvju no visas pasaules, portālu "Delfi" informēja konferences rīkotāji.

Rīgā norisināsies vairāk nekā 20 dažādu pasākumu, kas veltīti idejām, startapiem un jaunajām tehnoloģijām, no kuriem lielākais - konference "TechChill - tiek organizēts jau astoto gadu, un piesaista Latvijai starptautisko mediju, investoru un IT zīmolu interesi.

Informācijas tehnoloģijas jau vairākus gadus, kā skaidro rīkotāji, ir visstraujāk augošā ekonomikas nozare Latvijā, un sistemātiski turpina pieaugt arī IT jomas eksports, tā skaidri iezīmējot Latvijas ekonomisko potenciālu. Strauji aug ne tikai IT nozare kopumā, bet arī Latvijas un Baltijas jaunuzņēmumu vides attīstība kopumā, un līdz ar to - arī investoru, mediju, lielo uzņēmumu interese par Baltijas tirgu. Rodas ne tikai aizvien jauni, veiksmīgi uzņēmumi, bet pēdējos gados Latvija sevi iezīmē jaunuzņēmumu pasaules kartē ar valsts atbalsta iniciatīvām, veidojas aizvien jauni pasākumi, notikumi un starptautiskas sadarbības projekti, tiek dibinātas organizācijas un Latvija tiek pārstāvēta arī ārpus robežām.

Jaunuzņēmumu nedēļai veltītos pasākumus trešdienas rītā iesāks Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmas pētījuma rezultātu prezentācija, kā ietvaros Ekonomikas ministrija kopā ar Latvijas startapu asociāciju prezentēs vairākus mēnešus ilgušo, līdz šim pamatīgāko pētījumu par nozari, tās attīstību un izaicinājumiem. Trešdien norisināsies arī politikas forums "Riga Venture Summit", kā ietvaros Baltijas līmenī tiks pārrunātas inovāciju politikas jautājumi un starptautiski piemēri jaunuzņēmumu atbalstam politiskā līmenī.

Turpretī Attīstības finanšu institūcija ALTUM šonedēļ atzīmēs akcelerācijas programmas pirmā posma noslēgumu. 2018. gada rudenī, pateicoties finansējumam, Latvijā darbu uzsāka trīs akceleratori - "Overkill Ventures", "Buildit Latvia" un "Commercialization Reactor Fund" - kas akcelerācijas pakalpojumus kopumā nodrošināja 18 perspektīvākajiem vietējiem un starptautiskiem startapiem.

Plānoti arī vairāki citi jaunuzņēmumiem veltīti pasākumi. Nīderlandes Karalistes vēstniecība Latvijā, Garage48 un Latvijas Mobilais Telefons (LMT) apvienojuši spēkus, lai meklētu jaunas idejas

mobilitātes jomā un rīko 48 stundu hakatonu "Future of Mobility" no 19. līdz 21. februārim LMT galvenajā ēkā. Hakatona finālisti prezentēs savas idejas ceturtdien uz "TechChill" galvenās skatuves. Ceturtdien jau otrās programmas noslēgumu atzīmēs arī "Startup Wise Guys" un "Swedbank" finanšu tehnoloģiju akcelerators "Wise Guys Fintech", turpretī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ceturtdien atklās jaunuzņēmumu informatīvā portāla "LabsofLatvia" jauno versiju.

Lielākais nedēļas notikums, kā uzskata rīkotāji, būs startapu un iedvesmas konference "TechChill", kas šogad piedāvās saturu divu dienu garumā uz divām skatuvēm un vairāk nekā 70 runātājiem, kuri pārstāv tādus uzņēmumus kā "Twitter", "Uber", "Google", "AngelList", "Vinted" un citi.

Šogad programmas fokusā būs tēmas, kas saistītas ar tehnoloģiju laikmeta ietekmi uz sabiedrību, meklējot atbildes uz jautājumiem, kā sadzīvot ar uzņēmējdarbības radīto stresu, kā apvienot tehnoloģijas ar dzīves ikdienu, kā inovācijas un digitalizācija ietekmē ekonomikas norises un vai tās būtu jāatbalsta - vai tieši pretēji, jāierobežo - politiskā līmenī, un kādas pārmaiņas varam sagaidīt nozarēs, kas skar mūs visus - medicīnā, pārtikā, pilsētvidē un transportā, komunikācijā un medijos.

Viens no zīmīgākajiem notikumiem konferences ietvaros plānots "Fifty Founders Battle" jaunuzņēmumu konkurss, kurā 50 starptautiski, daudzsološi jaunuzņēmumi prezentēs savas idejas un cīnīsies par 10 000 eiro naudas balvu.

Pilnu TechChill programmu var apskatīt šeit.