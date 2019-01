'TechChill' aicina pieteikties brīvprātīgos

Kļūstot par brīvprātīgo, jauniešiem tiek dota iespēja piedalīties Baltijas lielākajā jaunuzņēmumu tehnoloģiju pasākumā, kas dažu gadu laikā izaudzis no dažiem simtiem dalībnieku līdz diviem tūkstošiem starptautisku apmeklētāju no vairāk nekā 50 valstīm. "TechChill 2018" organizēšanā piedalījās vairāk nekā 100 brīvprātīgo no visas pasaules, bet, ņemot vērā, ka pasākums katru gadu pulcē arvien vairāk dalībnieku, pasākuma rīkotāji akcentē brīvprātīgo komandas darba nozīmi un nepieciešamību.

Konference pulcē tehnoloģiju entuziastus no visas pasaules, tāpēc, lai veiksmīgi darbotos brīvprātīgo komandā, ir nepieciešamas labas angļu valodas prasmes. Citu valodu prasme tiks vērtēta kā priekšrocība, taču nav obligāta prasība.

"Darbojoties "TechChill" brīvprātīgo komandā, es guvu vērtīgas zināšanas par Baltijas jaunuzņēmumu vidi, kā arī guvu ieskatu pasākumu rīkošanā un sapratu, cik sarežģīta ir tik lielu konferenču organizēšana. Papildus tam man bija iespēja satikt domubiedrus, kurus arī interesē gan uzņēmējdarbība, gan ar to saistīti izaicinājumi," stāsta Emīls Dārziņš, kurš šobrīd "TechChill" komandā darbojas kā pārdošanas vadītājs. Pēc divu gadu pieredzes brīvprātīgo komandā Laila Ratmane pievienosies "TechChill" organizatoriem, lai koordinētu šī gada brīvprātīgo darbu. "Aizraujoši runātāji, inovāciju pasaules entuziasti un iespēja iepazīties ar tik daudz iedvesmojošiem cilvēkiem".

"Konferencei augot un attīstoties, brīvprātīgo komanda vēl joprojām ir tās nemainīgs papildinājums. Viņu entuziasms un paveiktais darbs ir liels ieguldījums "TechChill" nākotnē. Konferences mērķis ir apvienot līdzīgi domājošus cilvēkus, un tāpat kā citiem dalībniekiem, arī brīvprātīgajiem mēs vēlamies sniegt jaunas iespējas un izaicinājumus," saka "TechChill" vadītāja Kristīne Korņilova.

"TechChill" konferences laikā gan jaunuzņēmumu vadītājiem un investoriem, gan brīvprātīgajiem ir iespēja dibināt jaunus kontaktus. Darbs brīvprātīgo komandā sniegs pozitīvu pieredzi, jaunus draugus un vērtīgu ieskatu starptautiska pasākuma rīkošanā, taču, iespējams, tas var būt arī izšķirošs solis, lai nākotnē strādātu "TechChill" komandā vai arī kādā jaunuzņēmumā. Brīvprātīgajiem ir iespēja bez maksas apmeklēt konferenci, kā arī slēgtos un citus papildu pasākumus.

"TechChill" aicina ikvienu interesentu vecumā no 16 gadiem un no jebkuras pasaules valsts kļūt par brīvprātīgo. Par brīvprātīgo var pieteikties līdz 13. janvārim šeit.

"TechChill" ir kļuvis par gada vērienīgāko un atpazīstamāko Baltijas jaunuzņēmumu vides atbalsta pasākumu, kā ietvaros ir arī iespējas iepazīt daudzsološākos jaunuzņēmumus un ideju autorus no Baltijas valstīm. Pēdējo pāris gadu laikā konference ir strauji attīstījusies – no dažiem simtiem interesentu, šobrīd "TechChill" katru gadu pulcē vairāk nekā divus tūkstošus starptautisko apmeklētāju. Nākamā "TechChill" konference notiks 2019. gada 21. un 22. februārī, Rīgā.