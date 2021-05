TechChill izziņo 2021. gada pasākumu sērijas programmu

No 7. līdz 21. maijam norisināsies ikgadējais tehnoloģiju un jaunuzņēmumu nozares pasākums TechChill. Tas vienkopus pulcēs vairāk nekā 2000 apmeklētājus, tostarp jaunuzņēmumu pārstāvjus un medijus, investorus, dažādu biznesa jomu ekspertus, kā arī tehnoloģiju jomas entuziastus no Latvijas un visas pasaules, informē rīkotāji.

Pielāgojoties neklātienes formātam, TechChill programma tiks sadalīta divu pilnu nedēļu garumā, un kā pasākuma centrālās tēmas šogad izvirzītas zaļās inovācijas, digitālā transformācija, zināšanas izaugsmei, kā arī Baltijas valstu loma globālās tehnoloģiju nozares attīstībā.

Desmitajā jubilejas gadā TechChill pirmo reizi sevi pieteiks digitālā formātā, sniedzot iespēju ikvienam tehnoloģiju nozares pārstāvim apmeklēt pasākumus no jebkuras vietas pasaulē. Tas turklāt būs arī viens no retajiem start-up nozares pasākumiem, kas šogad, par spīti pandēmijas ieviestajām korekcijām, tiks īstenots vēl nebijušā formātā.

TechChill programmā jau ierasti paredzēta vieta nozares vadošo ekspertu prezentācijām un paneļdiskusijām, jaunuzņēmēju un investoru tīklošanās aktivitātēm, "Fifty Founders Battle" jauno uzņēmēju sacensībām, pieredzes apmaiņas stāstiem un diskusijām, meistarklasēm, hakatoniem un vairāk nekā 10 dažādiem citiem satelītpasākumiem, kā arī centrālajai konferencei, kas norisināsies 20. un 21. maijā.

Kā TechChill galvenā satura virstēma šogad priekšplānā izvirzās "The Point of No Return" jeb vīzija par jauno dzīves realitāti, kas vairs nekad nebūs tāda kā iepriekš un kas tieši ietekmē ne tikai darba tirgu, bet arī iedzīvotāju ikdienas paradumus, savstarpējās attiecības un apkārtējo vidi. Jaunās pasaules noteikumi ir atstājuši ietekmi uz visām dzīves sfērām, un arī jaunuzņēmumu un tehnoloģiju pasaule nav izņēmums.

TechChill šoreiz īpaši pievērsīsies šai jaunajai realitātei, koncentrējoties uz trim galvenajiem satura virzieniem:

Digitālā transformācija sadarbībā ar "Twino" - strauji augošās automatizācijas, robotizācijas, AI un 5G apstākļos 4.0 industrija ir mūsu rīcībā, un tā strauji maina ierasto redzējumu par dažādiem ikdienas procesiem. Globālā pandēmija ir jo īpaši paātrinājusi šīs nozares attīstību, un tā ir tēma, kuru neviens vairs nevar atļauties ignorēt.

Green New World sadarbībā ar "Swedbank" - klimata revolūcija ir klāt, un ilgtspēja pamazām kļūst par mūsu jauno realitāti. Organizācija European Green Deal ir izvirzījusi vērienīgu mērķi padarīt ES klimatu neitrālu līdz 2050. gadam. Zaļo inovāciju finansēšana vienlaikus varētu ļaut Eiropai kļūt konkurētspējīgākai visā pasaulē, kā arī tā sniegtu iespēju jaunuzņēmumiem vēl nopietnāk pievērsties ilgtspējas inovācijām.

Knowledge for Growth jeb Zināšanas izaugsmei sadarbībā ar "Printify" - pieaugot attālinātā darba režīmam ilgtermiņā, kā arī no tā izrietošajām ekonomiskajām izmaiņām un pieprasījumam pēc augsti kvalificēta darbaspēka (it īpaši tik mazos tirgos kā Baltija), tas rada jautājumu, vai noteiktas kopienas un demogrāfiskās iedzīvotāju grupas saņem tās zināšanas, kas ir nepieciešamas personiskai un kopīgai izaugsmei.

"Vai varētu iedomāties vēl labāku laiku, lai svinētu TechChill 10. gadu jubileju? Jā, aizvadītais gads ir bijis patiesi apokaliptisks. Neskatoties uz to visu, mēs esam neatlaidīgi centušies turpināt iesākto un pielikuši visas pūles, lai šis pasākums notiktu ar vēl nebijušu vērienu, jo mēs nemeklējam vieglāko ceļu. Mūsu komandai nācās ātri pielāgoties jaunajiem apstākļiem un apbruņoties ar izturību, taču kā nozares līderiem mums nav jāsaka divreiz, jo aizvien esam vienīgais lielākais start-up ekosistēmas notikums Baltijā, par ko īpaši lepojamies. Papildus tam mēs jau šobrīd redzam rekordlielu investoru interesi, kas liecina, ka pasaule vēlas redzēt, uz ko Baltijas jaunuzņēmumi ir spējīgi šogad," sacījusi TechChill izpilddirektore Annija Mežgaile.