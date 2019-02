'TechChill' izziņojis 'Fifty Founders battle' finālistus

Viena no ikgadējām "TechChill" tradīcijām ir "Fifty Founders battle" sacensības, un arī šogad konferences pirmajā dienā uz skatuves kāps 50 jaunuzņēmumu dibinātāji, lai prezentētu savas idejas žūrijas, investoru, mediju un auditorijas priekšā. Kopumā tika saņemti 194 dalībnieku pieteikumi no 35 valstīm. Piecdesmit komandas, kuras piedalīsies cīņā, ir izziņotas.

Lai nodrošinātu pieredzējušus žūrijas pārstāvjus sacensību laikā, kā arī pievērstu uzmanību spēcīgākajām nozarēm, šogad "TechChill" organizatori nolēma 50 sacensību dalībniekus iedalīt piecās vertikālēs – finanšu tehnoloģijas, zinātnes tehnoloģijas, programmatūra kā pakalpojums ("SaaS"), aparatūras un lietu internets, kā arī sociālie jaunuzņēmumi ("impact").

Šā gada 21. februārī, konferences pirmās dienas laikā, visas piecdesmit komandas prezentēs savas idejas uz skatuves, katrai no tām tiks dotas 3 minūtes laika. Pieci žūrijas izvirzīti finālisti, katrs pārstāvot vienu no piecām vertikālēm, otrajā dienā uz lielās skatuves cīnīsies par galveno balvu – 10 000 eiro. Jaunuzņēmumu dibinātājiem tiek dota iespēja prezentēt savas idejas ne tikai oficiālajai žūrijai, bet arī starptautiskiem investoriem, biznesa eņģeļiem, akseleratoru pārstāvjiem un medijiem.

10 jaunuzņēmumi, kuri prezentēs savas idejas finanšu tehnoloģijas ("fintech") vertikālē:

1. Crassula SME Banking (Latvija)

2. Cryptoprofiler (Šveice)

3. CryptoPolice.com (Latvija)

4. EVOestate.com (Spānija)

5. Hive Identity (Ukraina)

6. Jeff App (Latvija)

7. Manu LT (Lietuva)

8. MPT Pay (Ukraina)

9. Partly (Latvija)

10. TheMonetizr (ASV)

10 jaunuzņēmumi, kuri prezentēs savas idejas zinātnes tehnoloģijas ("deep-tech") vertikālē:

1. 100Nuts (Apvienotā Karaliste)

2. Inxelo Technologies Ltd. (Horvātija)

3. NeoSound OU (Vācija)

4. OpenSchool (Latvija)

5. Oppi AI (Somija)

6. Precision Navigation Systems (Igaunija)

7. SleepCircle (Somija)

8. True Insight (Lietuva)

9. VeritaCell (Latvija)

10. You Are My Guide (Itālija)

10 jaunuzņēmumi, kuri prezentēs savas idejas programmatūra kā pakalpojums ("SaaS") vertikālē:

1. ARtyline (Baltkrievija)

2. Consorto (Igaunija)

3. eXpact (Igaunija)

4. Fienta (Igaunija)

5. Kipwise (Igaunija)

6. Orocon (Latvija)

7. Popertee (Apvienotā Karaliste)

8. Razzby1 (Lietuva)

9. Sanctifly (Īrija)

10. Ziticity (Lietuva)

10 jaunuzņēmumi, kuri prezentēs savas idejas aparatūru un lietu interneta vertikālē:

1. Capte (Nīderlande)

2. Dear deer eyewear (Lietuva)

3. Drone Pilot (Latvija)

4. HackMotion (Latvija)

5. Journey Defender Limited (Īrija)

6. Louis Desks (Francija)

7. OptiShower (Portugāle)

8. Polisensio (Igaunija)

9. PowerUp Fuel Cells OÜ (Igaunija)

10. Squad Robotics (Apvienotā Karaliste)

10 jaunuzņēmumi, kuri prezentēs savas idejas sociālo jaunuzņēmumu ("impact") vertikālē:

1. CastPrint (Latvija)

2. Chili Labs (Latvija)

3. E-volta (Ukraina)

4. Neuroflux (Somija)

5. Petsensus (Honkonga)

6. PlanA.earth (Vācija)

7. Smartcore Enterprise (Tanzānija)

8. StoryTracks (Īrija)

9. Taste.li (Latvija)

10. Vigo (Latvija)

Šogad "TechChill" jaunuzņēmumu konkursam kopā pieteicās 194 komandas, un tikai 40 (mazāk nekā 20%) no tiem bija Latvijas jaunuzņēmumi. Vispopulārākā izrādījās tieši "SaaS" jeb programmatūras kā pakalpojuma vertikāle, saņemot 64 pieteikums.

"TechChill" katru gadu kļūst arvien starptautiskāks notikums, un pasākuma organizatori ir ļoti priecīgi redzēt pieteikumus no tādām valstīm kā Tanzānija, Meksika, Gana, Argentīna, Libāna un citām; šogad pieteikumi tika saņemti no kopumā 35 dažādām valstīm. Lielākā daļa jaunuzņēmumu ir agrīnajā stadijā, un dibināti nesen – 43% tika dibināti 2018. gadā, bet 33% savu darbību uzsāka 2017. gadā.

Dalība konkursā jau vēsturiski tiek uzskatīta kā pamats nākotnes panākumiem. Pirmo sacensību uzvarētājs "Infogr.am" ir viens no veiksmīgākajiem Latvijas jaunuzņēmumiem, kurš pirms vairāk nekā gada noslēdza veiksmīgu apvienošanās darījumu ar "Prezi". Citi jaunuzņēmumi, piemēram, "TrackDuck", "Edurio", "Nordigen", un "Sprayprinter" turpina sevi pierādīt starptautiskajā tirgū: "SprayPrinter" šobrīd ir pārvācies uz Silīcija ieleju un šogad dalīsies ar savu pieredzi "TechChill" konferencē, "Anatomy Next", kuri uzvarēja pagājušajā gadā, šobrīd sadarbojas ar NATO, bet "Nordigen" rudenī paziņoja par 700 tūkstošu investīciju piesaisti no "Seedcamp" un "Inventure".