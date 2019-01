'TechChill' publicējis divu dienu skatuves programmu ar 70 runātājiem

"TechChill" dažu gadu laikā ir izaudzis par vienu no gada nozīmīgākajiem pasākumiem Baltijas jaunuzņēmumu vidē, kas jau pēc dažām nedēļām pulcēs 2000 tehnoloģiju interesentu no visas pasaules. Spītējot salam un aukstumam, apmeklētāji divu dienu garumā Baltijas sirdī pārrunās nākotnes tendences tehnoloģiju pasaulē, slēgs investīciju darījumus, meklēs partnerus un ievesmosies no pieredzējušiem jomas pārstāvjiem. Šogad "TechChill" programmas fokusā ir tādas tēmas kā ietekme, tehnoloģiju cilvēciskā puse un inovācijas, ko pārstāvēs ap 70 starptautisku runātāju uz divām skatuvēm.

"TechChill" konferencē, kas norisināsies VEF Kultūras pilī 21.-22. februārī, uz galvenās jeb "Superhero Stage" kāps jaunuzņēmumu vides pārstāvji un eksperti no visas pasaules, lai diskutētu par tehnoloģiju laikmeta ietekmi ne tikai uz strauji augošo jaunuzņēmumu vidi, bet katru no mums individuāli un sabiedrību kopumā, kā arī jaunuzņēmumu radītajiem produktiem, kas varētu risināt globāli ieilgušas problēmas, kuras iepriekš nav bijis iespējams uzveikt. "LMT Founder Stage" būs iespēja iepazīt reģiona daudzsološāko jaunuzņēmumu idejas "Fifty Founders Battle" prezentācijās, kā arī iegūt praktiskus padomus no uzņēmumu dibinātājiem un pārstāvjiem, kuri stāstīs par savu uzņēmējdarbības pieredzi un dalīsies ieteikumos par to, kā būvēt nākamo veiksmes stāstu.

Šogad "TechChill" programmas fokusā būs tēmas, kas saistītas ar tehnoloģiju laikmeta ietekmi ne tikai uz strauji augošo jaunuzņēmumu vidi, bet katru no mums individuāli un sabiedrību. Nevienam nav šaubu, ka tehnoloģiskās inovācijas atvieglo mūsu ikdienu un paradumus, vienlaikus tās rada arī straujas pārmaiņas un grūti atbildamus jautājumus. "TechChill" runātāji meklēs atbildes uz jautājumiem, kā sadzīvot ar uzņēmējdarbības radīto stresu, kā apvienot tehnoloģijas ar dzīves ikdienu, kā inovācijas un digitalizācija ietekmē ekonomikas norises un vai tās būtu jāatbalsta – vai tieši pretēji, jāierobežo – politiskā līmenī, un kādas pārmaiņas varam sagaidīt nozarēs, kas skar mūs visus – medicīnā, pārtikā, pilsētvidē un transportā, komunikācijā un medijos.

Pilnu "TechChill" programmu var apskatīt šeit.

"Ir liels lepnums Rīgā pulcēt tehnoloģiju un jaunuzņēmumu vides profesionāļus no visas pasaules. Aicinu ne tikai ieklausīties viņu pieredzē, bet vēl jo svarīgāk – tikties ar šiem cilvēkiem, kamēr viņi vēl ir Rīgā, lai veidotu starptautisku kontaktu tīklu neizbraucot no Rīgas", saka "TechChill" vadītāja Kristīne Korņilova.

Ar savu viedokli un pieredzi dalīsies ne tikai jaunuzņēmumu dibinātāji, bet arī pieredzējuši investori, kas iegulda lielos tehnoloģiju uzņēmumos, kuri ir atbildīgi par miljoniem uzņēmuma klientu, eksperti, žurnālisti un lēmumu pieņēmēji. Keisija Kozirkova (Cassie Kozyrkov) no "Google" stāstīs arvien pieaugošo datu un mākslīgā intelekta lomu sabiedrības dzīvē; Džinnija Fahsa (Ginny Fahs) no "Uber" runās par savu iniciatīvu "#MovingForward", kas aicina investorus veikt atbildīgas investīcijas lēmumu pieņemšanā. Stjuarts Rodžerss (Stewart Rogers) no "VentureBeat", tehnoloģiju industrijas veterāns un "Tribe of Why" līdzdibinātājs, runās par garīgo veselību tehnoloģiju nozarē un uzņēmējdarbībā – aizvien pieaugošās ekspektācijas, darba stundas un sociālo spiedienu vienmēr būt veiksmīgam. Uz skatuves kāps arī jaunuzņēmumu dibinātāji, kuri piedāvās jaunas idejas par to, kā uzlabot un mainīt tradicionālās industrijas, padarot tās atbildīgākas.

Vēl viens "TechChill" konferences programmas mērķis ir runāt par tehnoloģiju cilvēcisko pusi, problēmām, krīzes situācijām un, kā realitātē izskatās jaunuzņēmēju ikdienas dzīve. Tēmas ietvaros uz skatuves kāps pieredzes bagāti uzņēmēji, kas dalīsies ar godīgiem stāstiem par jaunuzņēmumu dzīves aizkulisēm, veiksmēm un neveiksmēm, izaicinājumiem un izaugsmi, komandas un kultūras veidošanu, tirgus analīzi, pārdošanu un produktu veidošanu.

Kristela Krūstuka (Kristel Kruustuk), "Testlio" līdzdibinātāja, dalīsies ar uzņēmēju ikdienas izaicinājumiem un, ko nozīmē pamest uzņēmuma vadītāja amatu. Lietuviešu jaunuzņēmuma "Vinted", kas nesen saņēma investīcijas 50 miljonu apmērā, vadītāja Milda Mitkute, dalīsies ar savu dibinātājas pieredzes stāstu. Dženifera Kanjamibva (Jennifer Kanyamibwa) no "Twitter", dalīsies ar pieredzi spēcīgas komandas un tās kultūras veidošanā. Džošua Sleitons (Joshua Slayton), "AngelList" un "CoinList" līdzdibinātājs, runās par to, kā atšķiras jaunuzņēmums no jau stabila un pazīstama uzņēmuma, un kā noteikumu izvirzīšana ne vienmēr ir labākā stratēģija jaunuzņēmuma agrīnajā posmā, bet Keisijs Fentons (Casey Fenton), "Couchsurfing" dibinātājs, dalīsies pieredzē, kā introverts programmētājs radīja uzņēmumu, kas zināms kā pasaules lielākais uzticamības eksperiments.

Viena no konferences tradīcijām ir "Fifty Founders Battle" sacensības, kurā 50 daudzsološākie un inovatīvākie jaunuzņēmumi no kopumā 19 valstīm prezentēs savas idejas uz "LMT Founder Stage" skatuves. Sacensību dalībnieki pārstāv piecas vertikāles – finanšu tehnoloģijas ("fintech"), programmatūra kā pakalpojums ("SaaS"), zinātnes tehnoloģijas ("deep-tech"), aparatūra un IoT, kā arī sociālās nozares jaunuzņēmumi ("impact"). Konferences ietvaros tiks likts fokuss gan uz jaunuzņēmumiem un inovatīvām idejām, gan jau pieredzējušiem ekspertiem, kuru idejas var mainīt sabiedrības domāšanas veidu. "TechChill" programma akcentē ne tikai tehnoloģiju cilvēcisko pusi, bet arī tādas inovācijas, kas pārstāv ilgtspējību, mobilitāti, ēdienu, izglītību, zinātnes tehnoloģijām un citām nozarēm, kuras mums ir nepieciešamas, lai samazinātu dažādu problēmu sekas, kuras iepriekš sabiedrība nav varējusi uzveikt.