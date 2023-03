Telefonu remonts sadārdzinājies par 30%

Mobilo ierīču remonta izmaksas gan eiro izteiksmē, gan relatīvi pret iekārtas vērtību pēdējos gados ir pieaugušas: vidējā atlīdzība par sasistu telefonu ir par aptuveni 30% lielāka nekā pirms trim gadiem, informē apdrošinātājs "Balta".

Ik gadu atlīdzībās par bojātām elektroiekārtām un mobilajām ierīcēm "Balta" klientiem izmaksā aptuveni pusmiljonu eiro, un pēc apdrošinātāja 2023. gada pirmo mēnešu aplēsēm vidējā apdrošināšanas atlīdzība turpinās palielināties.

"Kopumā tendences liecina, ka cilvēki ar savām mobilajām ierīcēm apietas mazliet saudzīgāk nekā pirms, piemēram, pieciem gadiem, lai gan negadījumi joprojām notiek gana bieži, jo īpaši – laikapstākļiem ārā uzlabojoties: aktīvās atpūtas laikā kļūstam neuzmanīgāki un biežāk gadās arī dažādas ķibeles. Mazāku negadījumu skaitu varētu skaidrot ar diviem faktoriem: pirmkārt, ar tehnoloģisko progresu, ražotājiem liekot uzsvaru uz ekrānu izturības stiprināšanu, un, otrkārt, ar lietošanas paradumu maiņu – aizvien biežāk, pērkot jaunu telefonu, jau iegādes brīdī tam tiek uzlīmēts ekrāna aizsargstikliņš vai telefons tiek ielikts aizsargvāciņā," stāsta "Balta" Privātā īpašuma un speciālo produktu vadības pārvaldes vadītājs Armands Lagons.

Tomēr nejaušs bojājums joprojām var gadīties pat vispasargātākajām ierīcēm, bet remonts izmaksā arvien vairāk.

"Viedtālruņi tiek aktīvi izmantoti ikdienā, bieži vien tie izslīd no rokām un nokrīt zemē, un aizsargmaciņi pilnībā nepasargā no bojājumiem. Pirmais, kas cieš, telefonam nokrītot zemē, ir ekrāns. Un ekrāna remonts mobilajam tālrunim izmaksā vidēji 30–60% no preces vērtības, bet netrūkst arī gadījumu, kad ierīci vairs nav izdevīgi remontēt un tā tiek aizvietota ar jaunu iekārtu. Turklāt pāreja uz attālināto darbu ir veicinājusi jaunu tendenci – biežāk dažādos sadzīviskos negadījumos cieš datori un planšetdatori," stāsta Lagons.

Cilvēkiem aizvien vairāk laika pavadot mājās Covid-19 ietekmē, būtiski pieaudzis negadījumu skaits, kuros bojāti televizori un monitori. Piemēram, pandēmijas karstākajā punktā 2020. gadā negadījumi par bojātiem televizoriem pieteikti piecas reizes vairāk nekā iepriekšējos gados. Pēc mājsēdes beigām šādu negadījumu skaits samazinājies, tomēr joprojām saglabājas lielāks nekā pirms pandēmijas, jo daudzi ir pārgājuši uz daļēji attālinātu darba režīmu.