'TestDevLab' vasaras skolā bez maksas varēs apgūt programmatūras testēšanu

Jau vairākus gadus programmatūras testēšanas profesionāļi no IT uzņēmuma "TestDevLab" rīko "TestDevLab Summer School" apmācības, un arī šovasar tās notiks Ventspilī, Liepājā, Rīgā un arī tiešsaistē, ļaujot pieteikties interesentiem arī no citām valstīm.

Mācības īstenos "TestDevLab" testēšanas inženieri, kuru ikdienas darbs ir saistīts ar programmatūras testēšanu. Divu nedēļu garajās mācībās, kursa dalībnieki iegūs pamatzināšanas par testēšanu, programmēšanas valodu JavaScript un tīmekļa programmatūras testēšanas automatizāciju. Tas ir zināšanu komplekts karjeras uzsākšanai testēšanas jomā. Apgūtās zināšanas kursa dalībnieki nostiprinās, pildot praktiskus uzdevumus, kas demostrēs, kā iegūtās zināšanas noder reālā dzīvē.

Nodarbības noslēgsies ar eksāmenu un labākajiem absolventiem būs iespēja iegūt apmaksātu prakses vietu uzņēmumā "TestDevLab", kas var kalpot kā starts IT karjerai.

Apmācības tiks vadītas angļu valodā un norisināsies darba dienās no 9:00 – 16:00.

Šajās apmācībās dalībnieki apgūs zināšanas trīs moduļos: ievads programmatūras testēšanā, JavaScript programmēšana un tīmekļa programmatūras testēšanas automatizācija. Apmācības vadīs pieredzējuši speciālisti un tajās kursa dalībnieki tiks iepazīstināti ar modernām programmatūras izstrādes un testēšanas tehnoloģijām. Pēc apmācību veiksmīgas pabeigšanas kursa dalībnieki būs ieguvuši ne tikai sertifikātu, bet arī zināšanu pamatu un varēs pildīt reālus testēšanas uzdevumus.