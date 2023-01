Tev 'džekpots'! Cik IT uzņēmumi maksā par jaunu darbinieku ieteikšanu?

Informācijas tehnoloģiju (IT) nozare starp citām izceļas ar izteiktu darbaroku trūkumu, tāpēc cīņa par darbiniekiem tajā ir ikdiena. Viens no veidiem, kā nozarē piesaista gudros prātus, ir tā sauktās darbinieku ieteikšanas programmas.

Parasti process ir sekojošs: uzņēmumā jau strādājošs darbinieks pazīst kādu, kurš ar savām prasmēm, spējām un vērtībām varētu iederēties viņa darba devēja komandā, un informē par to personāldaļu, un, ja šis kandidāts iegūst amatu, ieteicējs par to saņem atlīdzību. Tie var būt no pārsimts eiro līdz pat daudz lielākam apjomam.

"Delfi Bizness" uzrunāja IT nozares darba devējus – "Accenture", "Tietoevry", "TestDevLab", LMT, "Microsoft", "Tet" un "Draugiem Group", lai noskaidrotu, cik lielus bonusus tie izmaksā saviem darbiniekiem, ja tie atveduši uz uzņēmumu jaunu darbinieku.