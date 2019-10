Tie vairs nav tikai melni paklāji – Ādažu uzņēmums ražo gumijas dizaina flīzes

Ādažu uzņēmums "Rubrig", dibināts vien 2015. gadā, skaļi pieteicis sevi pasaules līmenī ar tādiem nišas produktiem kā gumijas dizaina flīzes, kas izmantojamas gan sporta, gan rotaļu laukumiem. "Komplimentus izteica pat konkurenti", stāsta "Rubrig" vadītājs Dainis Bonda.

"Rubrig" ražo gumijas drošības segumus ar prettrieciena īpašībām, kas tiek izgatavoti no otrreizēji pārstrādātas SBR gumijas un jaunā EPDM gumijas savienojuma uz poliuretāna bāzes. Tas nozīmē, ka uzņēmums ražo savus izstrādājumus, piemēram, no pārstrādātām riepām, kā arī no jaunas gumijas. Ražošana tiek veikta ar modernu, datoru kontrolētu ražošanas iekārtu palīdzību, kas izgatavotas Vācijā pēc "Rubrig" pasūtījuma. Ražotājs izmanto arī universitātēs veiktus pētījumus.

Uzņēmuma galvenie produkti ir gumijas drošības plāksnes sportam, bērnu rotaļlaukumiem un citiem iekštelpu un āra infrastruktūru objektiem ar augstu traumu rašanās riska faktoru. Apmēram 60% no saražotā ir domāti fitnesa vajadzībām, tāpat liela daļa ražojumu ir individuāli pasūtīti. "Mūsu produkciju izmanto arī deju zālēs vai lielos pasākumus, lai pēc tam var ērti nomazgāt grīdu. Latvijas armijas vajadzībām ražojam mērķus," stāsta Bonda. Piemēram, nesen Alūksnē tika atklāta šautuve, kur izmantoti "Rubrig" ražojumi.

"Rubrig" darbojas B2B segmentā un tā lielākie konkurenti ir Vācijas uzņēmumi, kam globāli ir liela tirgus daļa šajā nišā.

Uzņēmums aktīvi darbojas trīs gadus. 2016. gadā "Rubrig" sāka strādāt ļoti šaurā nišā, pasūtot ražošanas līniju, savukārt 2017. gadā tika uzsākts eksports, kā arī 3D produktu ražošana. "Izdomājām, ka vajag paspēlēties ar faktūru, un izveidojām gumijas flīzes ar faktūru, sākotnēji tas bija Austras koks. Nākamā doma bija par plaisājošo zemi kā tuksnesī, pēc tam par vilni, kas no noteikta leņķa rada trīs dimensiju skatu," atklāj Bonda. Viņš uzskata, ka dizainam ir jābūt praktiski pielietojamam, un lepojas, ka bija pirmie pasaulē, kas sāka piedāvāt flīzes ar faktūru. "Pat konkurenti izteica komplimentus," atceras Bonda. Šobrīd uzņēmums ražo gumijas dizaina flīzes ar četriem rakstiem – zemi, Austras koku, svītrām un vilni.

SIA "Rubrig" reģistrēta 2015. gada augustā. 2017. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 691,5 tūkstoši eiro, bet pērn – 1,5 miljoni eiro. Divas trešdaļas uzņēmuma apgrozījuma veido eksports, kopumā tiek eksportēts uz 24 valstīm – Izraēlu, Lielbritāniju, Beļģiju, Zviedriju u.c. Vienlaikus tiek strādāts pie jauniem tirgiem – Apvienotajiem Arābu Emirātiem, Čīles, Dienvidāfrikas, Honkongas. "Mēs regulāri piedalāmies izstādēs, vidēji 4-5 reizes gadā. Lai eksportētu, ir nepieciešams cilvēciskais kontakts," teic "Rubrig" vadītājs. Piemēram, šogad uzņēmumam bija veiksmīga izstāde Šanhajā, kur ir interese par Eiropā ražotajiem produktiem.

"Rubrig" ir arī viens no finālistiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras "Eksporta un inovāciju balva 2019" konkursā, kategorijā "Eksportspējīgākais komersants" mazo komercsabiedrību grupā, "Importa aizstājējprodukts" un "Rūpnieciskais dizains".