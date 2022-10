Otrdienas rītā traucēta saziņas lietotnes "WhatsApp" darbība.

Šobrīd jaunas ziņas "WhatsApp" nav iespējams ne saņemt, ne nosūtīt.

Par jebkādām problēmām paša "WhatsApp" sociālo tīklu konti gan pagaidām klusē. Par to neziņo arī "WhatsApp" mātesuzņēmums "Meta". Sociālo tīklu "Instagram" un "Facebook" darbība šobrīd nav traucēta.

WhatsApp services have been down for the last 30 minutes. pic.twitter.com/9WL4mMFTRO