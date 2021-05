'Twitter' pievieno iespēju maksāt par labu 'tvītošanu'

"Twitter" testē jaunu funkciju "Tip Jar", kas ļaus cilvēkiem sociālajā tīklā nosūtīt naudu, vēsta "BBC".

Uzņēmums norāda, ka šī funkcija ir vienkāršs veids, kā atbalstīt labas tiešsaistes sarunas.

Naudu varēs saņemt tikai īpaši izvēlēta cilvēku grupa. Saskaņā ar "Twitter" sniegto informāciju to veido, piemēram, žurnālisti, eksperti, bezpeļņas organizācijas.

Šī funkcija gan saņēmusi arī kritiku par personīgās informācijas atklāšanu, maksājumiem izmantojot tādas ārējās sistēmas kā "PayPal".

"BBC" raksta, ka pastāv bažas arī par šīs funkcijas izmantošanu. Piemēram, žurnālistiem ir aizliegts pieņemt dāvanas, un nav skaidrs, kā mediji uztvers šo naudas pārskaitīšanas funkciju.

show your love, leave a tip

now testing Tip Jar, a new way to give and receive money on Twitter 💸

more coming soon... pic.twitter.com/7vyCzlRIFc