Mikroblogošanas vietne "Twitter" beidzot izlēmusi ieviest iespēju labot ierakstus, liecina uzņēmuma paziņojums.

Pēc tam, kad lietotāji gadiem ir izteikuši lūgumus pēc šādas iespējas, "Twitter" ceturtdien, protams, ar tvīta starpniecību paziņoja, ka atsevišķi lietotāji jau tagad var redzēt rediģētus ierakstus, jo tiek testēta ilgi gaidītā rediģēšanas poga, raksta "CNN Business".

Uzņēmums skaidrojis, ka rediģētie ieraksti sākotnēji tiks pārbaudīti uzņēmuma iekšienē, un tad šī funkcija šomēnes tiks paplašināta līdz maksas pakalpojuma "Twitter Blue" abonentiem. Lietotāji, kas neietilpst testa grupā, varēs redzēt rediģētos ierakstus.

"Twitter" aprīlī ziņoja, ka jau gadu testē rediģēšanas funkciju, un prognozēja, ka tā būs pieejama "Twitter Blue" abonentiem dažu mēnešu laikā.

Kaut arī daudzi lietotāji jau gadiem rosina "Twitter" iekļaut šādu funkciju, drošības eksperti pauduši bažas par to, ja, piemēram, nekaitīgs tvīts kļūtu ļoti populārs, bet vēlāk tas tiktu rediģēts, pievienojot dezinformāciju vai citu negatīvu informāciju, kas citādā veidā netiktu izplatīta.

if you see an edited Tweet it's because we're testing the edit button

this is happening and you'll be okay