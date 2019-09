'Vefresh' inovāciju kvartālā 12. septembrī atzīmēs 'Startup' dienu

12. septembrī ar plašu pasākumu programmu Rīgā tiks atzīmēta "Startup" diena, kas jau ir kļuvusi par tradicionālu un gaidītu ikgadējo ekosistēmas notikumu. "Startup" diena ir atvērta ekosistēmas iesaistes platforma, lai veicinātu starpnozaru sadarbību un uzsvērtu "startup" jeb jaunuzņēmumu pienesumu Latvijas inovāciju attīstībai un ekonomikas vitalitātei. Dienas ietvaros notiks atvērtās meistarklases un diskusijas, Ekonomikas ministrijas Jaunuzņēmumu kopienas forums, Baltijas "Startup" zīmolu top 10 prezentācijas, Rīgas Domes grantu programmas "Atspēriens" seminārs, kā arī kopīgas svinības.



"Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēma ir ambicioza un strauji augoša, kas sniedz neapšaubāmu pienesumu valsts ekonomikas attīstībā, par ko liecina arī 2019. gadā veiktais Ekonomikas ministrijas pētījums. Kopīgais piesaistīto investīciju apjoms jau ir pārsniedzis 300 miljonus eiro. Lai arī 72% Latvijas jaunuzņēmumos investēto līdzekļu nāk no ārvalstu investoriem, arī Latvijā bāzēti investīciju fondi kļūst aizvien aktīvāki. Latvija ir pirmā valsts pasaulē, kurā vēlamies ieviest oficiālo "Startup" dienu, to atzīmējot katru 12. septembri. Mūsu mērķis ir panākt ciešāku sadarbību starpjaunuzņēmumu kopienas pārstāvjiem, politikas veidotājiem, plašāku sabiedrību, kā arī jaunuzņēmumiem savstarpēji gan Latvijas, gan Baltijas līmenī," stāsta "Startup" dienas iniciatīvas un "Digital Freedom Festival" līdzdibinātāja Dagnija Lejiņa.

Šogad visi "Startup" dienas pasākumi norisināsies vienuviet – "Vefresh" inovāciju kvartālā, kuru izveidojuši VEF apkaimes tehnoloģiju uzņēmumi "Accenture Latvia" un "Latvijas Mobilais telefons" kopā ar VEF Kultūras pili, pilsētu pilsētā "Jaunā Teika" un nekustamo īpašumu attīstītāju "New Hanza Capital". Kā norāda Viesturs Celmiņš, sociālantropologs un "Vefresh" kustības vadītājs: "VEF apkaimē ir augstākā tehnoloģiju speciālistu koncentrācija valstī – tajā strādā 4000 IT profesionāļi, kuri rada vairāk nekā 40% no visa Latvijas IT eksporta apjoma. "Vefresh" inovāciju kustības mērķis ir veidot pateicīgu vidi viedpilsētas tehnoloģiju un citu eksportspējīgu risinājumu izveidei un pilotēšanai Baltijas reģionā. Esam priecīgi kļūt par "Startup" dienas partneriem!"

"Startup" diena programma plkst. 10.00 aizsāksies ar Ekonomikas ministrijas un Latvijas "Startup" uzņēmumu asociācijas "Startin.lv" trešo Jaunuzņēmumu kopienas forumu, kas tiek organizēts ar mērķi veicināt dialogu starp jaunuzņēmumiem un publiskā, privātā, akadēmiskā sektora pārstāvjiem un nevalstiskajām organizācijām. Foruma galvenā tēma šogad ir "Jaunuzņēmumu ekosistēmas un starpnozaru sadarbības veicināšana: izaicinājumi un iespējas".

"Jaunuzņēmumu kopienas forums ir veids, kā rosināt dialogu starp dažādiem jaunuzņēmumu ekosistēmas dalībniekiem un iesaistītajām pusēm – jaunuzņēmumiem, akadēmisko sektoru, publisko sektoru un korporācijām – meklējot labākos sadarbības veidus. Esmu gandarīts, ka forums, kurš tiek rīkots jau trešo reizi, kļuvis par tradīciju, kurā ne vien kopienu veidojošajiem dalībniekiem, bet arī sabiedrībai skaidrot jaunuzņēmumu lomu inovāciju sistēmas veidošanā un devumu tautsaimniecībā. Īpašs prieks, ka šogad foruma fokuss ir ne tikai uz starpnozaru un sektoru, bet arī Baltijas valstu sadarbības iespējām un izaicinājumiem," uzsver ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro.

"Ekonomikas ministrija šobrīd strādā pie priekšlikumiem valsts atbalsta saņēmēju loka paplašināšanai, līdz ar to tuvāko mēnešu laikā aicināsim nozari aktīvi iesaistīties nepieciešamo grozījumu Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā izstrādē," turpina ministrs.

Plkst. 13.00 norisināsies Baltijas "Startup" zīmolu topa fināls jeb top 10 "pitch" sesija, kurā piedalīsies desmit labākie no kopumā gandrīz 100 topa dalībniekiem. Desmit finālistus šobrīd izvēlas kompetenta žūrija, kuras sastāvā ir visu trīs Baltijas valstu Ekonomikas ministriju un jaunuzņēmumu asociāciju pārstāvji, kā arī citi jaunuzņēmumu vides dalībnieki. Baltijas "Startup" zīmolu tops tiek veidots, sadarbojoties "DDB Consulting" un galvenajam partnerim – "Accenture Latvia".

Zīmolu topa fināla tiešraide būs skatāma visās trijās Baltijas valstīs portālā "Delfi". Savukārt no 24. septembra līdz 2. oktobrim varēs balsot par Baltijas "Startup" zīmola "Delfi" lasītāju simpātiju. Uzvarētājs tiks paziņots 3. oktobrī "Baltic Brand Forum" svinīgajā apbalvošanas ceremonijā.

No plkst. 10.00 un visas dienas garumā "Vefresh" kvartālā norisināsies lekcijas, meistarklases un atvērtās "#HealthTech", "#GreenTech", "#SmartCity" diskusijas. Pasākuma laikā dalībnieki varēs gan iepazīties ar ekosistēmas dalībniekiem un to veiksmes stāstiem, gan pilnveidot savas zināšanas tādās jomās kā uzņēmuma dibināšanas juridiskie aspekti, dizaina domāšana u.c. Papildus dalībnieki uzzinās par iespējām iesaistīties Lielbritānijas biznesa tirgū sadarbībā ar Lielbritānijas vēstniecību Latvijā, kā arī sadarbībā ar "Vefresh" visas dienas garumā "Teikums Teodors" kopstrādes telpās tiks organizētas kontaktu dibināšanas sesijas ar "Vefresh" mentoriem un "Startup Safari Riga" investoriem. Visi pasākumi ir bezmaksas, un uz tiem ir aicināti visi interesenti.

"Startup" dienas noslēgumā uz atvērtās skatuves būs iespējams plašāk uzzināt par Rīgas domes granta programmu "Atspēriens", kam šogad būtiski palielināts grantu apjoms, kas vienai idejai viedpilsētu risinājumu jomā atbalstu turpmāk veidos līdz pat 25 000 eiro. Vakara izskaņā visiem "Startup" dienas viesiem, partneriem un dalībniekiem būs iespēja iesaistīties "startup ChoirUp" sadziedāšanās kopā ar jaukto kori "Dziesmuvara" un "Your Move" līdzdibinātāju Jāni Kreili, kā arī turpināt svinības "Teikums Rīgas Street Food Garša" gardēžu pasākuma sērijas sezonas noslēgumā kopā ar Signi Meirāni.

"Startup" dienas partneri: "Buildit Accelerator", Lielbritānijas vēstniecība Latvijā, "Digital Freedom Festival", "DDB Latvia", Ekonomikas ministrija, Eiropas Komisija, "Magnetic Latvia", LU Biznesa inkubators, "Primus Derling", "Mintos", Rīgas Domes Pilsētattīstības departaments, "RTU Design Factory", "Startin.LV", "Startup Safari", Valsts Nekustamie īpašumi, "Vefresh" u.c.

"Startup" dienas programma ir pieejama šeit.