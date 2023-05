Viļņā uz dažām dienām viesosies pasaulslaveni referenti

No 11. līdz 12. maijam "Litexpo" izstāžu un kongresu centrā Viļņā norisināsies inovācijām veltītā konference "Login".

Konferencē viesosies Krievijas opozīcijas līdera Alekseja Navaļnija padomdevējs, publicists, ekonomists, kādreizējais Krievijas enerģētikas ministra vietnieks Vladimirs Milovs, kas aktīvi cīnās pret teroristisko Putina režīmu.

Ne mazāk iespaidīgu uzstāšanos var gaidīt arī no par Dakteri Nāvi dēvētā austrāļa Filipa Ničkes. Vienu no šī cilvēka atklājumiem glabā Zinātnes muzejs Lielbritānijā, bet otrs vēl aizvien rosina diskusijas gan Lietuvā, gan pasaulē. Tās ir eitanāzijai paredzētas ierīces, no kurām pēdējā drīzāk līdzinās futūristiskam krēslam. Ničke ne reizi vien ir ieminējies, ka jūt spiedienu, kā arī savu izgudrojumu dēļ tiek izsekots, bet reiz pat ticis aizturēts.

Ja brauciens ar divriteni no Viļņas līdz Jūrmalai skan kā izaicinājums, var vien iztēloties, ko pieredzēja amerikānis Džošs Stintons, dizaineris, TEDx referents, piedzīvojumu meklētājs un filantrops, kas, cēla mērķa vadīts, pieveica Japānu visā tās garumā, bet tas nebūt nav vienīgais trakulīgais vīrieša piedzīvojums, ko veicinājuši diženi mērķi. Viņš ar "Login" dalībniekiem runās par tēmu "Dodiet sev atļauju kļūt par to, kam jums ir lemts būt".

Cik daudzi ir gatavi maksāt par seksuāla rakstura fotogrāfijām? Asaras, narkotikas, pusaudžu gadi plaši pazīstamās māsas ēnā, nepārtraukts spiediens svara dēļ, apkārtējo izsmiekls ēdot – par visu to ne reizi vien atklāti runājusi Lotija Mosa, kas profesionālu modeles karjeru iemainījusi pret nodarbi zibensātrumā popularitāti ieguvušajā "OnlyFans" platformā. Viņa cenšas pārliecināt, ka šajā pretrunīgi vērtētajā mājaslapā beidzot ir atradusi iekšējo brīvību. Ar "Login" dalībniekiem Mosa atklāti dalīsies tajā, kā monetizēt pielūdzēju uzmanību un ko mūsdienās var panākt daiļas fotogrāfijas.

Konferencē ieradīsies arī Starptautiskās Basketbola federācijas FIBA komercattīstības vadītājs Gustavo Arellano. Eksperts uz "Login" skatuves kāps ar uzstāšanos "Apkārt pasaulei: eFIBA ceļojums". Nav aizmirsti arī futbola fani – Starptautiskās Futbola federācijas FIFA e-futbola sacensību un pasākumu vadītājs Mats Teije Bretviks stāstīs par e-sporta un FIFA aizkulisēm.

Automašīna bez vadītāja – par tādu jauno realitāti stāstīs bijušais Igaunijas Ministru prezidents Tāvis Reivass.

"Kā atvainošanās veido labu dizaineru?" – ar šādu tēmu uz skatuves kāps "Jungle Design" radītājs, "empātiskais dizainers", pedagogs Ešlijs Stīvensons.

Šie ir tikai daži no referentiem, kas uzstāsies konferencē.

Atsaucoties uz pagājušā gada dalībnieku lūgumu, Expo un Networking zonās šogad būs arī darbam piemērotas telpas, kur uz divas dienas ilgo konferenci ieradušies dalībnieki varēs pieķerties steidzamiem darbiem.