Jaunos elektrovilcienus par 225,3 miljoniem eiro Latvijai piegādās Spānijas uzņēmums

AS "Pasažieru vilciens" (PV) jaunos elektrovilcienus iegādāsies no Spānijas uzņēmuma "Talgo", trešdien žurnālistus informēja PV valdes priekšsēdētājs Rodžers Jānis Grigulis.

Kopējā vilcienu piegādes līgumcena ir 225 303 262 eiro, kas, pēc Griguļa teiktā, ir būtiski mazāka, nekā PV prasīja Ministru kabinetam. Līgumcenā ietilpst vilcienu, to uzturēšanai nepieciešamā aprīkojuma piegāde, rezerves daļu fonda piegāde pirmajiem pieciem gadiem, kā arī personāla apmācība.

Grigulis norādīja, ka "Talgo" piedāvājums ir saimnieciski izdevīgākais visā vilcienu paredzētajā ekspluatācijas laikā jeb 35 gados.

Jautāts, kādas bija pārējo pretendentu piedāvātās līgumcenas, Grigulis sacīja, ka nākamais izdevīgākais piedāvājums bija par nepilniem 20 miljoniem eiro dārgāks.

Grigulis skaidroja, ka pretendentu iesniegtie piedāvājumi tika vērtēti, ņemot vērā vilcienu paredzamās ekspluatācijas izmaksas visā vilcienu ekspluatācijas laikā, kas ir 35 gadi. Lai noteiktu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, iepirkuma procesā tika ņemts vērā ne tikai vilcienu ražošanas un piegādes grafiks, bet arī to ikdienas uzturēšanas, tehniskās apkopes, rezerves daļu, enerģijas patēriņa un citas izmaksas uz vienu pasažieru sēdvietas vienību.

Viņš uzsvēra, ka pēc šiem rādītājiem uz vienu pasažieru sēdvietas vienību PV vilcienus iegādāsies par 22% lētāk nekā kaimiņvalsts Igaunija pirms septiņiem gadiem iegādājās "Stadler" vilcienus. Tāpat PV vilcieni būs lētāki, rēķinot uz vienu vilciena garuma metru.

Grigulis arī norādīja, ka iepirkuma rezultāti pretendentiem tika paziņoti trešdien pulksten 11, attiecīgi, pārsūdzēt iepirkuma rezultātus pretendenti varēs 10 darba dienu laikā no rezultātu paziņošanas brīža. Ņemot vērā iespējamās pārsūdzības, Grigulis nevarēja prognozēt, kad varētu tikt parakstīts līgums par jauno elektrovilcienu iegādi.

Kompānijā informēja, ka līdz ar jauno vilcienu piegādi PV varēs ieviest intervāla grafikus visos vilcienu maršrutos noslogotākajos laikos, proti, darba dienu rītos un vakaros vilcieni kursēs ik pēc 15 līdz 20 minūtēm. Paredzēts, ka jaunie elektrovilcieni kursēs Aizkraukles, Tukuma, Skultes un Jelgavas virzienā.

Iepirkuma procesa ietvaros ir paredzēts, ka PV jaunie elektrovilcieni tiks piegādāti pakāpeniski, sākot no 2020. gada beigām līdz 2023. gadam.

Iepirkumā paredzēts iegādāties 32 elektrovilcienus ar 450 pasažieru vietām katrā.

Grigulis stāstīja, ka jauno elektrovilcienu iegāde būtiski mainīs PV iespējas pasažieru apkalpošanā un uzlabos servisa kvalitāti. "Daudzas tehniskās detaļas patlaban vēl nevaru publiski paziņot, jo tās varētu ietekmēt iespējamās iepirkuma rezultātu pārsūdzības. Visas detaļas tiks atklātas tikai pēc līguma parakstīšanas," viņš sacīja.

Būtiskākie uzlabojumi pasažieriem salīdzinājumā ar pašlaik lietošanā esošajiem vilcieniem būs viena līmeņa iekāpšana vilcienos un viena līmeņa grīdas visā vilciena salonā. "Protams, tādēļ ir nepieciešama peronu pārbūve un sarunas ar infrastruktūras uzturētāju par šo jautājumu jau ir bijušas. "Latvijas dzelzceļš" ir paudis gatavību veikt nepieciešamos peronu pārbūves darbus," skaidroja Grigulis.

Tāpat jaunajos elektrovilcienos būs pieejama klimata kontrole, mūsdienu prasībām atbilstošas labierīcības - katrā vilcienā būs divas tualetes, kas pieejamas arī pasažieriem ar īpašām vajadzībām. Vilcieni būs aprīkoti ar video un audio informēšanas, kā arī biļešu pašvalidācijas iekārtām. Vilcieniem būs krietni platākas durvis, lai nodrošinātu ātru pasažieru apmaiņu, kas nozīmē arī īsāku vilcienu stāvēšanas laiku pieturvietās. Paredzēta arī iespēja pasažieriem brauciena laikā uzlādēt viedierīces.

Grigulis norādīja, ka PV ir līgums ar Autotransporta direkciju par pasažieru pārvadājumu veikšanu, kas ir spēkā līdz 2024. gadam. Viens no šī līguma nosacījumiem paredz, ka līdz 2019.gada beigām jāparaksta līgums par jaunu vilcienu iegādi. "Tas ir būtisks priekšnosacījums, lai PV varētu pagarināt līgumu ar Autotransporta direkciju līdz 2031. gadam. Protams, nākotnē, ņemot vērā paredzamo tirgus liberalizāciju, pārvadājumos var iesaistīties arī kāds cits operators, tomēr esam runājuši ar Autotransporta direkciju par to, ka tad, ja pasažieru pārvadājumu veikšanai tiktu izsludināts jauns iepirkums un piesaistīts cits operators, tad viens no priekšnosacījumiem būtu tāds, ka jaunos vilcienus būtu jāizmanto arī šim citam operatoram," viņš klāstīja.

Jautāts, vai Spānijas uzņēmumam "Talgo" šāda tipa vilcieni jau ir izstrādāti, sertificēti un ieviesti ražošanā, vai arī ir pieejami tikai prototipi, Grigulis sacīja, ka visi iepirkuma pretendenti pielāgoja vilcienus PV prasībām. "Pirms iepirkuma neviens no vilcieniem nebija precīzi pielāgots konkrētām tehniskām prasībām. Savas prasības izvirzījām gan mēs kā pasūtītājs, gan arī infrastruktūras pārvaldītājs. Ir dažādas tehniskas nianses un jebkuram ražotājam savi modeļi ir jāpielāgo katram konkrētam tirgum," skaidroja Grigulis.

Viņš atgādināja, ka šādu jautājumu uzdeva arī viens no iepirkuma pretendentiem - "Stadler". "Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) šo sūdzību izvērtēja un atzina "Talgo" par iepirkuma noteikumiem atbilstošu pretendentu. To pašu atzina arī PV iepirkuma komisija. "Talgo" ir vairāk nekā 75 gadu pieredze un pārstāvniecības 44 valstīs. Iespējams, varētu šķist, ka Spānijā ir citi klimatiskie apstākļi, taču "Talgo" ražo vilcienus arī Kazahstānai, kuri ir pielāgoti līdz mīnus 50 grādu temperatūrām. Līdz ar to mums nav šaubu par vilcienu kvalitāti, esam to izvērtējuši un pieņēmuši par labu esam," uzsvēra Grigulis.

Iepirkuma konkursa dalībnieka - Čehijas ražotāja "Škoda Vagonka" - biznesa attīstības direktors Romans Sorkins gan iepriekš norādīja, ka IUB nav pēc būtības iedziļinājies sūdzībā par "Talgo" atbilstību PV izsludinātā elektrovilcienu iepirkuma prasībām, jo "Talgo" patiešām vēl nekad nav ražojis piepilsētas elektrovilcienus jeb EMU (commuter train EMU - Electric Multiple Unit). IUB nesaskatīja pārkāpumus PV rīkotajā vilcienu iepirkuma konkursā un atstāja bez izskatīšanas uzņēmuma "Stadler" sūdzību par "Talgo" atbilstību iepirkuma nolikumam.

Grigulis piebilda, ka, iegādājoties jaunos vilcienus, esošos elektrovilcienus plānots pārdot. "Mēs jau tagad skatāmies uz otrreizējiem tirgiem, kur šos vilcienus nākotnē varētu pārdot - tās ir postpadomju valstis, kuru perifērajos reģionos varētu būt pieprasījums pēc šiem vilcieniem," viņš sacīja.

Jau ziņots, ka valdība 5. novembrī nolēma, ka PV līdz 2024.gadam elektrovilcienu rezerves daļu fonda un vilcienu uzturēšanas iekārtu, kā arī vilcienu depo izbūvē varēs ieguldīt līdz 259 miljoniem eiro no valsts budžeta.

Par tiesībām piegādāt 32 jaunus elektrovilcienus sacentās četri pretendenti - "Talgo", Šveices kompānijas "Stadler" Polijas meitasuzņēmums, Spānijas kompānija "Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles" (CAF) un Čehijas uzņēmums "Škoda Vagonka".

Visi četri pretendenti iesniedza finanšu piedāvājumus, kas ir iepirkuma procedūras pēdējais etaps, un pēc to izvērtēšanas tika noskaidrots jauno elektrovilcienu piegādātājs. Tiesības piegādāt vilcienus būs pretendentam, kurš piedāvās ekonomiski izdevīgāko vilcienu cenu visā to paredzētajā ekspluatācijas laikā jeb 35 gados. PV valdes priekšsēdētājs Grigulis iepriekš norādīja, ka tiks ņemtas vērā ne tikai pašu vilcienu ražošanas un piegādes izmaksas, bet arī to ikdienas uzturēšanas, tehniskās apkopes, rezerves daļu, enerģijas patēriņa un citas izmaksas ilgtermiņā uz viena pasažiera sēdvietas vienību.

Kā ziņots, šis ir trešais mēģinājums nopirkt jaunus vilcienus. Pirmajā iepirkumā piedalījās CAF un "Stadler", par uzvarētāju tika pasludināts CAF, taču "Stadler" ierosinātās tiesvedības rezultātā konkursa rezultāts tika atcelts. Otrajā iepirkumā piedalījās "Hyundai Rotem" un "Stadler". Labākās cenas piedāvājumu iesniedza "Hyundai", taču tika izslēgts no konkursa tehnisku iemeslu dēļ, savukārt toreizējais satiksmes ministrs Anrijs Matīss (V/S) paziņoja, ka vilcienu iegādei no "Stadler" nav finansējuma, un PV līgumu nenoslēdza.

PV ir izveidots 2001. gadā, nodalot iekšzemes pasažieru pārvadājumus no "Latvijas dzelzceļa" veiktajām funkcijām. Iepriekš PV 100% bija "Latvijas dzelzceļa" meitasuzņēmums, taču 2008.gada oktobrī tas tika pārveidots par valsts uzņēmumu.