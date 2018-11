Šoruden pabeigta reģionālā autoceļa Augšlīgatne–Skrīveri (P32) pārbūve posmā no Madlienas līdz autoceļam Tīnūži–Koknese, portālu "Delfi" informēja VAS "Latvijas Valsts ceļi" (LVC) Komunikācijas daļā.

Darbi šajā ceļa posmā tika uzsākti 2017. gada augustā un to ietvaros ir izbūvētas jaunas salturīgā slāņa un šķembu pamata kārtas, kam virsū ieklātas trīs kārtas asfalta. Tāpat arī pārbūvēts tilts pār Lobi, atjaunots tilts pār Ogri un izbūvēta lielizmēra caurteka Abzes šķērsojuma vietā. Darbu laikā sakārtota arī ūdens novades sistēma, uzlabota satiksmes drošība un atjaunotas autobusu pieturvietas.

Būvdarbu laikā, izbūvējot ceļa pamatus pie Madlienas, tika konstatēts, ka līdz pat desmit metru dziļumam grunts sastāv no dūņveidīgas šķidras kūdras, norāda LVC. Lai posma pārbūve notiktu kvalitatīvi un dotu ilglaicīgu rezultātu, lai ceļš nesāktu sēsties, bija nepieciešams nostiprināt grunti. Līdz šim tas līdzīgos gadījumos tika darīts, nomainot mīksto grunti, kāda ir dūņveidīgā kūdra, pret cietu grunti. Šiem darbiem ir lielas izmaksas, turklāt tādā gadījumā posms ir jāslēdz satiksmei uz ilgu laiku.

Lai samazinātu izmaksas, kā arī iekļautos būvniecībai atvēlētajā termiņā, LVC pieņēma lēmumu pielietot līdz šim valsts autoceļu tīklā neizmantotu metodi, un vājas nestspējas grunts tika stabilizēta, iedzenot gruntī kolonnas, kopskaitā 952, kas izkārtotas 2,5 reiz 2 metru režģī. Kolonnu dziļumu regulēja dators, kas fiksēja iegremdēšanas spēka pretestību. Šos darbus veica Polijas uzņēmuma "Menard Polska" speciālisti.

Pārbūvi posmā no Madlienas līdz Tīnūžu–Kokneses ceļam veica AS A.C.B., un tās līgumcena ir 11 237 444 eiro, no kuras 85 procentus līdzfinansēja ERAF. Iepriekš būvdarbi šajā posmā veikti pirms aptuveni 30 gadiem.

Šī paša autoceļa posmā no Tīnūžu–Kokneses ceļa līdz Skrīveriem vēl turpinās būvdarbi, kas tiks pabeigti nākamgad. Pēc to pabeigšanas viss reģionālais autoceļš P32 no Augšlīgatnes līdz Skrīveriem jeb no Vidzemes šosejas līdz Daugavpils šosejai būs ar asfalta segumu, informē LVC.