Degvielas noliktavu komplekss Vangažos tiks izsolīts par 1,2 miljoniem eiro

Maksātnespējas administratore Irēna Medvecka izsolē ar sākumcenu 1,2 miljoni eiro pārdos SIA "Vangažu nafta" piederošo nekustamo īpašumu "Degvielas noliktava Vangaži", liecina publikācija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Izsolē tiek pārdots Inčukalna novadā esošs specializēts nekustamais īpašums - degvielas noliktava, kas ir uzbūvēta uz zemesgabala ar kopējo platību 57,92 hektāri, uz tā esošās ēkas un būves - degvielas noliktavu komplekss ar kopplatību 14 184,1 kvadrātmetrs, citas inženiertehniskās komunikācijas un aprīkojums, kas atrodas īpašumā un ar to nesaraujami saistīts, kā arī kustamā manta.

Nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena ir 1,2 miljoni eiro. Izsoles solis noteikts 50 000 eiro, un tā notiks no 16. novembra pulksten 13 līdz 17. decembra pulksten 13.

Izsoles dalībniekiem iemaksājamā nodrošinājuma summa ir 120 000 eiro. Pretendentiem, kuri vēlas kļūt par izsoles dalībniekiem, līdz 2018. gada 7. decembrim ir jānosūta lūgums maksātnespējas procesa administratorei Medveckai par autorizāciju izsolei un jāiemaksā nodrošinājums "Vangažu nafta" norēķinu kontā.

Izsole notiek atbilstoši Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Visām personām, kurām uz iepriekš minēto mantu ir tiesības, kas nepieļauj tās pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā un administratoram līdz izsoles dienai.

"Vangažu nafta" maksātnespējas process tika sākts 15. augustā.

Jau ziņots, ka Valsts vides dienests (VVD) 18. jūlijā pieņēma lēmumu par daļēju "Vangažu naftas" darbības apturēšanu Inčukalnā. Ar lēmumu tika noteikts, ka "Vangažu naftas" darbība Inčukalna pagastā ir apturēta daļā, kas attiecas uz benzīna produktu grupas ievešanu, pārkraušanu, uzglabāšanu un attīrīšanu, kā arī bīstamo atkritumu uzglabāšanu.

Iepriekš VVD norādīja, ka lēmums ir spēkā līdz laikam, kamēr uzņēmums pilnībā izpildīs VVD Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes (RVP) apstiprinātajā pasākumu plānā traucējošas smakas samazināšanai vai novēršanai izvirzītās prasības - aizstās esošos biofiltrus ar iekārtu, kas nodrošina benzīna grupas produktu pārkraušanā radušos emisiju oksidāciju, izmantojot mikroviļņus, uzstādīs un nodos ekspluatācijā dzelzceļa estakādes lietus ūdeņu un nolijumu un atsūknēto piesārņoto gruntsūdeņu attīrīšanas iekārtu, kā arī nodrošinās benzīna tvaiku savākšanu no dzelzceļa estakādes un novadīšanu uz biofiltra vietā uzstādīto iekārtu.

VVD Lielrīgas RVP 2014. gada 7. martā "Vangažu naftai" izsniedza B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju naftas produktu uzglabāšanai un pārkraušanai. Uzņēmums darbību veica ciematā "Meža miers", Inčukalna novadā. Vēsturiski konkrētajā adresē atradusies naftas produktu noliktava.

Veicot piesārņojošas darbības, kuras izraisa traucējošu smaku, smakas mērķlielums nedrīkst pārsniegt 168 stundas gadā. Sūdzības no iedzīvotājiem par smakām tika saņemtas jau no 2015. gada, bet 2016. gadā sūdzību skaits par smakām no Inčukalna novada ir pieaudzis.

Uzņēmuma pārstāvji iepriekš pauda, ka plāno sākt sadarbību ar Rīgas Tehniskās universitātes zinātniekiem uzņēmuma turpmāko tehnoloģisko procesu pilnveidošanā un modernizēšanā vides jomā.

"Vangažu nafta" ir Artai Jamsenai (83,59%) un Krievijas pilsonim Sergejam Kļičkovam (16,41%) piederošs uzņēmums, kas darbojās naftas produktu pārkraušanas jomā. Kompānija, piesaistot ārvalstu investīcijas vairāk nekā trīs miljonu eiro apmērā, 2013. gadā iegādājās nekustamo īpašumu Vangažos, bijušo padomju armijas bāzi. Kā liecina arhīvā pieejamā informācija, 2016. gadā Jamsenai piederēja 56,25% no uzņēmuma, bet Kļičkovam - 43,75%.

Kompānija pērn strādāja ar 3 562 730 eiro apgrozījumu un guva 155 552 eiro peļņu. Šie rādītāji laika gaitā ievērojami pieauguši - 2015. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 756 126 eiro un tas cieta zaudējumus 164 033 eiro apmērā.