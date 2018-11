Veikalu 'top!' īpašnieks par 2,4 miljoniem eiro nopircis tirdzniecības centru 'baata' Liepājā

AS "LPB", kurai pieder daļa veikalu "top!" un "mini top!", kā arī tirdzniecības centrs "XL sala" Liepājā, par 2,4 miljoniem eiro nopirkusi Liepājas tirdzniecības centru "baata", informēja uzņēmuma Administratīvās daļas vadītāja Daiga Feldmane.

Viņa skaidroja, ka šovasar "LPB" izskatīja nekustamā īpašuma iegādes iespējas un izteica piedāvājumu likvidējamai "Hiponia", kas bija tirdzniecības centra īpašniece, norādot indikatīvu cenu nekustamā īpašuma iegādei. Tika veikta arī nekustamā īpašuma tehniskā apsekošana un izpēte, un vēlāk piedāvājums precizēts. Darījums noslēgts oktobrī, un kopējā pirkuma līguma summa par nekustamā īpašuma iegādi ar visiem piederumiem un aprīkojumu bija 2,4 miljoni eiro.

"Šobrīd norit aktīvs darbs pie nekustamā īpašuma pieņemšanas, nepieciešamo dokumentu un formalitāšu sakārtošanas, īpašuma apzināšanas un iepazīšanas. Pēc šo jautājumu sakārtošanas tiks strādāts pie tālāko mērķu noteikšanas, plānu precizēšanas un sasniedzamo mērķu realizēšanas," skaidroja jauno īpašnieku pārstāve, piebilstot, ka par tirdzniecības centra koncepciju varēs runāt, tiklīdz būs izstrādāta tālākā tirdzniecības centra attīstības stratēģija.

Pašlaik "baata" darbojas pārtikas veikals "Mego", taču Feldmane vēl nezināja teikt, vai tirdzniecības centrā nākotnē plānots atvērt "top!" zīmola veikalu, jo vēl nav bijušas tikšanās ar pārtikas operatora "Mego" pārstāvjiem, lai saprastu nomnieka turpmākos plānus pēc līguma darbības beigām.

2016. gada martā pārdošanā nonāca viens no lielākajiem Liepājas tirdzniecības centriem "baata". "Hiponia" piedāvāja iegādāties tirdzniecības centru par četriem miljoniem eiro.

Tirdzniecības centrs "baata" darbojas kopš 2009.gada aprīļa. Divstāvu ēkas kopējā platība ir 7710 kvadrātmetru, bet zemesgabala platība - 11 847 kvadrātmetri. Pašlaik ēkā ir vairāk nekā 30 tirdzniecības vietu, tostarp veikali, pakalpojumu sniedzēji un restorāns. Tirdzniecības centra pirmajā stāvā galvenais nomnieks ir pārtikas preču veikals "Mego", bet otrajā stāvā - jauniešu apģērbu veikals "NewYorker".

Tirdzniecības centra nosaukums "baata" cēlies no avota, kas atrodas Vaiņodes pagastā. Ēkas dizainā izmantoti tradicionāli latviskā stila elementi - grīdu klāj Kurzemes tautiskie raksti, kas veidoti no dažādu krāsu flīzēm, atbilstoši veidots arī telpu apgaismojums. Arhitektūras un interjera dizaina autors ir arhitektūras birojs "8 A.M.". Ēkas būvniecība tika sākta 2007.gada nogalē, kopumā investējot gandrīz 10 miljonus eiro.

"LPB" ir viens no uzņēmumiem, kas Latvijā pārvalda veikalus "top!" un "mini top!", kā arī maizes ceptuvi, konditoreju, kafejnīcu un tirdzniecības centru "XL sala". Komersanta apgrozījums pērn sasniedza 34,704 miljonus eiro, bet peļņa - 2,2 miljonus eiro.