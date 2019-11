Aleksandrs Radčenko: Uzņēmumu veiksmes pamatā – darba vides pielāgošana jaunākajām tendencēm

Darba vide nepārtraukti mainās – veidojas jaunas tendences, kam mileniāļu paaudze sāk pievērst pastiprinātu uzmanību. Lai Latvijā esošie uzņēmumi globālajā darba tirgū kļūtu vēl konkurētspējīgāki talantu piesaistē, jaunākās tendences darba vides pielāgošanā ir viena no aktualitātēm arī pie mums. Jau teju 10 gadus IT kompānija "Cognizant" veic pētījumus "Future of Work" ietvaros, lai noskaidrotu, kādas ar darba vidi saistītas tendences jau pieredzam šodien un ko gaidīt tuvā nākotnē.

Dalīšanās ekonomika

Pirms pāris gadiem retais no mums zināja termina "dalīšanās ekonomika" nozīmi. Šobrīd dalīšanās ekonomika ir viena no tendencēm, kas zināmā mērā maina sabiedrības uztveri, pozitīvi vai negatīvi – atkarīgs no katra individuāli. Tā tomēr ieņem būtisku lomu dažādu ikdienas lēmumu pieņemšanas procesos, piemēram, pirkt vai nomāt automašīnu, pirkt vai īrēt mājvietu u. tml. Tas nozīmē, ka nauda vairs nav pati noteicošākā – par svarīgāku ir kļuvusi socializēšanās ar cilvēkiem un pieredzes gūšana dalīšanās ekonomikas ietvaros.

Esmu guvis apliecinājumu tam, ka dalīšanās ekonomika skar arī Rīgu – jau kādu laiku Rīgā ir vairākas kompānijas, kas piedāvā automašīnu koplietošanas pakalpojumus, tādējādi cilvēkiem ir iespēja lietot mašīnu tik ilgi, cik nepieciešams, samaksājot tikai par patērēto laiku un mašīnu atstājot nākamajam lietotājam. Nesen, atgriežoties no Silīcija ielejas, pārliecinājos par kopā dzīvošanas (co-living) koncepcijas popularitāti, kas apvieno hosteļa, kopstrādes telpas (co-working) un tīklošanās (networking) iespējas. Tāpat sāk parādīties servisi, kuri piedāvā abonēt apģērbu, ik mēnesi nosūtot kasti ar speciāli komplektētajiem modeļiem, kurus var vai nu izpirkt vai atpakaļ atdot pēc to lietošanas.

Kā tieši dalīšanās ekonomika ietekmē darba vietas? Labs piemērs ir kopstrādes telpas. Arī Latvijā tās kļūst populārākas, jo vairumam darbinieku tiek piedāvāta iespēja nestrādāt klasiskā birojā ar noteiktu darba laiku un adresi. Zināmā mērā kopstrāde ir saistīta ar strādāšanu attālināti – nav svarīga atrašanās vieta, ja ir iespēja sazināties ar kolēģiem un veikt savus darba uzdevumus efektīvi jebkur.

Kā liecina statistika, 43% no ASV nodarbinātajiem iedzīvotājiem vismaz daļu no sava darbalaika pavada, strādājot attālināti no mājām. Elastīgi darbalaiki sāk kļūt arvien izplatītāki.

Vienaldzība pret hierarhiju

Hierarhija, kādu mēs to zinām šodien, pamazām zaudē savu statusu. Uzņēmuma prezidenti, departamentu vadītāji, menedžeri, asistenti – uz mileniāļiem šāda secīga hierarhija neiedarbojas, jo tiem nepatīk būt padoto lomā.

Tāpēc, lai arī cik neparasti tas šķistu, darbadevējiem, pieņemot darbā mileniāļu paaudzes pārstāvjus, šādā situācijā, kad kāds no darbiniekiem pilnībā vai daļēji nepieņem hierarhiju, būtu jābūt izprotošiem. Komandas neveidojas tikai ap vadītāju, bet notiek savstarpēja mijiedarbība starp visiem darbiniekiem – visā kolektīvā. Jā, tas var ietekmēt organizācijas kultūru, bet zināmā mērā šādu pārmaiņu uztvere ir atkarīga no paša darbadevēja.

Tieši brīvā atmosfēra uzņēmuma struktūrā var veicināt darbinieku pašizpausmi, sava potenciāla, kā arī komunikācijas prasmju attīstīšanu.

Mūsu pieredze liecina, ka kultūra, kas iedrošina pieņemt lēmums pēc iespējas tuvāk notikuma vietai, aktīvi sadarboties ar citu departamentu speciālistiem, izveidojot virtuālās komandas, vērsties pie kolēģiem, vadoties no viņu atbilstības problēmas risināšanai, nevis vietai uzņēmuma hierarhijā, ir veiksmes faktors, kas nepieciešams kompānijām, lai spētu izdzīvot mūsdienās tik mainīgajā pasaulē un biznesa vidē.

Karjeras – jā, daudzskaitlī!

Jūs ejat uz skolu, mācāties, absolvējat augstskolu. 40 gadus strādājat vienā un tajā pašā profesijā un dodaties pensijā? Tas kļūst par vēsturi. Mūsdienās ir grūti būt vienā karjeras posmā, jo viss apkārt attīstās – rodas jaunas prasmes, amati, darbavietas. Daudzas šī brīža profesijas vairs nebūs aktuālas pēc pieciem, 10 un vairāk gadiem – jaunā paaudze to saprot, tādēļ ir gatava pielāgoties laikam un apgūt vairākas prasmes. Savas karjeras paplašināšana ir viens no veiksmīga cilvēka iespējām realizēt savu potenciālu.

Jaunu zināšanu apguve, paralēli jau esošai darbavietai kļūst par iecienītu rīcību daudzu darbinieku vidū. Šodien esi bārmenis, bet rīt – drona operators. Tā ir iespēja, kā paplašināt savu redzesloku strauji mainīgajā pasaulē. Domājiet par savām prasmēm, tāpat kā par telefona sistēmas atjaunināšanu – ik pa laikam tā ir jāatjauno, lai pilnvērtīgi funkcionētu.

Tas, ka cilvēkiem savas dzīves laikā var būt vairākas karjeras, ir jau šodien plaši novērojama tendence visā pasaulē. Piemēram, 29% no visiem ASV darbiniekiem ir savam pamatdarbam alternatīvs darbs un no šiem 29%, aptuveni 24% strādā pilnu slodzi.

Piektdienas – jāpasludina par brīvdienām

Strādāt piecas dienas nedēļā – tas nav nepieciešams. Savos pētījumos esam pārliecinājušies par kompromisu – ja darbiniekiem tiek piedāvāta iespēja strādāt četras dienas nedēļā, bet katru dienu pa 10 stundām, savukārt, piektdienās, sestdienās, svētdienās atpūsties – tas tikai lietderīgi veicina darbinieku efektivitāti, un piektdienas tiek veltītas iespējai "atslēgties" no tehnoloģiju patēriņa. Jā, daļa no uzņēmumiem varbūt tam vēl nav gatavi, taču daudzviet Eiropā, piemēram, Vācijā un Norvēģijā saīsinātā darba nedēļa jau tiek praktizēta.

51% profesionāļu norāda, ka tieši lietotnes viņiem ir sniegušas iespēju pārdefinēt savu darbalaiku, jo savu darbadienu var iesākt mājās, atbildot uz e-pastiem, sazinoties telefoniski u.tml.

Rezumējot – nepārtraukta izglītošanās, atpūta no tehnoloģijām, ikdienas paradumu maiņa darba vidē šajā modernajā un dinamiskajā pasaulē būtu jāuztver kā iespēja pilnveidoties. Manuprāt, motivācija cilvēkiem veikt savu darbu pilnvērtīgi slēpjas tajā, ka tiek saskatīta jēga padarītajā. Ja jums ir izpratne, kā jūsu darbs attīsta jūsu prasmes un kā tas palīdz sabiedrībai kopumā, ir sasniegts jau pirmais solis pretim pilnvērtīgākai karjeras attīstībai.

No tendenču īstenošanas darba vidē iegūst ne tikai pats darbinieks, bet arī uzņēmums. Jauno talantu piesaiste kļuvusi par svarīgu faktoru, lai pilnveidotu kolektīvu, un to noturēšana darbā mūsdienās ir veiksmīga uzņēmuma pamatā.