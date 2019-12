Andris Grafs: 'Rīgas satiksmes' padomes locekļu atsaukšana ir signāls apšaubāmiem politiskiem nodomiem

"Rīgas satiksmes" neatkarīgo padomes locekļu atsaukšana ir signāls apšaubāmiem politiskiem nodomiem un pretestībai pēc būtības sakārtot uzņēmumu.

Ievērojot to, ka Rīgas pašvaldībai piederošā SIA "Rīgas satiksme" ir korupcijas skandālu nogurdināts uzņēmums, profesionālu un neatkarīgu padomes locekļu atsaukšana ir signāls apšaubāmiem politiskiem nodomiem. Situācija visticamāk ir saistīta ar politisku vienošanos, veidojot jauno koalīciju, lai saglabātu politisko ietekmi par katru cenu pašvaldības uzņēmuma valdē un padomē. Tas ir signāls pretestībai pēc būtības sakārtot procesus un uzņēmuma pārvaldību.

Nav pieļaujama situācija, kad bez saprotama pamatojuma pirms termiņa tiek atlaista konkursa kārtībā atlasīta neatkarīga uzņēmuma padome. Atbilstoši starptautiskai praksei padomes locekļus pirms termiņa atlaiž, ja padome netiek galā ar saviem uzdevumiem, ja padome pieņēmusi lēmumus pretēji uzņēmuma interesēm vai interešu konflikta situācijā. Neviens no šiem apstākļiem nav piepildījies. Būtisks aspekts ir tas, ka "Rīgas satiksmes" padome šobrīd atlasa jaunu uzņēmuma valdi, tāpēc neatkarīgu padomes locekļu atsaukšana valdes atlases procesa laikā liecina par politisku vēlmi noteikt padomes un jaunās valdes sastāvu, tādējādi saglabājot politisko ietekmi.

Šāda rīcība ir turpina degradēt "Rīgas satiksmes" reputāciju un pārvelk svītru centieniem profesionāli un nepolitiski pārvaldīt Rīgas pašvaldībai piederošos uzņēmumus atbilstoši korporatīvās pārvaldības principiem. Šāda rīcība arī kaitē uz amatiem Rīgas pašvaldību kapitālsabiedrību valdēs un padomēs piesaistīt profesionāļus no privātā sektora. Šāds lēmums likumsakarīgi raisīs daudz jautājumus no uzņēmuma kreditoriem, jo situācija ir vērtējama kā iepriekš panākto vienošanos pārkāpšana. Papildus jāpiemin, ka no 2020. gada 1. janvāra lēmumus par kapitālsabiedrību amatpersonām varēs pieņemt tikai Rīgas Domes izpilddirektors.