Andris Lāriņš: Ar procentu likmju jaudu pret cenu kāpumu

Kamēr Eiropas Centrālā Banka (ECB) vēl tikai gatavojas pirmajam procentu likmju paaugstinājumam kopš 2011. gada jūlija, ASV Federālā rezervju sistēma (FRS) 15. jūnijā nolēma paaugstināt dolāra bāzes procentu likmi par 75 bāzes punktiem. Jaunais bāzes procentu likmes koridors ir 1.50%-1.75%. Šis ir trešais dolāra bāzes procentu likmju paaugstinājums šogad un lielākais paaugstinājums kopš 1994. gada novembra.

ECB kopš 2011. gada joprojām ir tirgu atbalstošajā režīmā un sola veikt pirmo procentu likmju paaugstinājumu par 25 bāzes punktiem šī gada jūlija sanāksmē. Skatoties uz centrālo banku rīcību pēdējo 30 gadu laikā, ASV FRS vienmēr ir bijusi agresīvāka nekā ECB gan tirgus atbalstīšanā, gan arī atvēsināšanā. Šāda situācija ir tādēļ, ka ASV ekonomika ir elastīgāka un homogēnāka, kamēr ECB jāpārvalda 19 eiro zonas valstu "vidējā temperatūra". Tāpat ir atšķirības darba tirgus uzvedībā un inflācijas komponentēs, kam ir būtiska loma centrālo banku lēmumos.

Protams, procentu likmju pārvaldīšanā nav un nevajag būt sacensībai, bet ECB līdz šim nekad nav paaugstinājusi eiro bāzes procentu likmi vairāk par 50 bāzes punktiem un arī plus 50 punkti ir piedzīvoti tikai divas reizes – 1999. gada novembrī un pēdējo reizi 2000. gada jūnijā. Savukārt, atbalstot tirgu, ECB tikai vienu reizi, 2008. gada decembrī, eiro likmi pazemināja par 75 bāzes punktiem, kamēr ASV vislielāko atbalstu sniegusi pandēmijas vilnī 2020. gada martā, pazeminot dolāra bāzes procentu likmi par veseliem 100 bāzes punktiem. Tā kā ECB kopš 2016. gada marta, pretstatā ASV FRS, procentu likmes nebija mainījusi, tad šī instrumenta iespējas atbalstīt eirozonas ekonomiku pandēmijas laikā jau bija izsmeltas iepriekš.

Lai arī no 2016. līdz 2018. gadam mēs piedzīvojām periodu, kad ECB nesekoja ASV FRS ar procentu likmju celšanu, šoreiz no likmju paaugstināšanas ECB neizvairīsies. To rāda arī eiro procentu likmju līmeņi tirgū, kur procentu likmes ar kāpumu jau ir krietni pasteigušās pa priekšu ECB rīcībai. 16. jūnijā 1 gada Euribor likme jau sasniedza 1.058% atzīmi, 6 mēnešu Euribor 0.249%, kamēr ECB depozīta likme joprojām ir -0.5%.

Šis ir augstas inflācijas un augošu procentu likmju periods, kas nozīmē to, ka tām mājsaimniecībām, kurām ir kredīti ar atsauci uz Euribor procentu likmēm, vai nu jau ir iestājies (ja šajās dienās tiek fiksēta 1 gada vai 6 mēnešu Euribor procentu likme) vai tuvākajos mēnešos iestāsies procentu maksājumu pieaugums.

Nākamā ECB sapulce 21. jūlijā ar eiro likmju paaugstināšanu, bet ASV FRS nākamā sapulce 26./27. jūlijā. Arī jūlijā no ASV FRS tiek gaidīts kārtējais, šogad jau ceturtais, dolāra bāzes procentu likmju paaugstinājums un pagaidām netiek izslēgta iespēja šogad ieraudzīt otro 75 bāzes punktu paaugstinājumu. Izskatās, ka ASV FRS cīņā ar augsto inflāciju ir šobrīd ir noskaņota ļoti agresīvi.