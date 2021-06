Andžela Veselova: Piecas revolucionāras tehnoloģijas mazumtirdzniecībā

Vēl pirms 20 gadiem neviens nevarēja iedomāties, ka pirkumus veiksim ar diviem klikšķiem viedtālrunī. Algoritmi, AR/ VR (augmented reality/ virtual reality – papildinātā realitāte/ virtuālā realitāte), viedie veikali un apzināts patēriņš. Tomēr 2021. gadā pircējus gaida vēl dažādas nebijušas pārvērtību iespējas.

1. Papildinātā realitāte: dziļa iegrimšana jeb ieniršana

Apģērbu uzlaikošanas kabīnes un mēbeļu izvēle ar digitālo rīku palīdzību būtiski atvieglo iepirkšanos. Noklikšķinot uz "Instagram" reklāmas, var uzreiz izmēģināt uzvalku un izvēlēties atbilstoša izmēra drēbju skapi. 2019. gada rudenī zīmols "Lamoda" izveidoja 16 virtuālās pielaikošanas kabīnes. Savukārt "Ikea" ieviesa sistēmu, kas ļauj iebūvēt virtuālas mēbeles dzīvokļa interjerā, bet "Nike" izveidoja pakalpojumu "Fit", lai dotu iespēju attālināti izvēlēties sporta apavus.

AR filtri un viedie spoguļi ļauj precīzāk izvēlēties atbilstoša izmēra apģērbu, kas nozīmē, ka preces vairs nav jāmeklē. Savukārt ražotāji var iepriekš paredzēt pieprasījumu, piedāvājot digitālās kolekcijas un pielāgojot produktu klāstu.

Šī tendence skars arī mazumtirdzniecības veikalus: patērētāji varētu atteikties no iepirkšanās reālā veikalā, ja viņu rīcībā ir ierīce vai tehnoloģija, kas pilnībā nodrošina iepirkšanās pieredzi (ieskaitot smaržu, spēju pieskarties precei utt.).

2. Viskanālu (Omnichannel) modelis: veikt pirkumus vienmēr un visur

Tuvākajā nākotnē varam piedzīvot situāciju, kad lielākā daļa veikalu pārtaps par ekosistēmām, kas aptver visas dzīves jomas. Balss palīgs atgādinās par šampanieša iegādi dzimšanas dienā, sociālo mediju plūsmā tiks parādīs reklāmas kuponi ar personalizētu atlaidi, bet tiešsaistes veikals jau pirmajā lapā mums parādīs personalizētus piedāvājumus.

Tas nozīmē, ka, no vienas puses, reklāmas kļūs uzmācīgākas, no otras puses, iepirkšanās process kļūs vieglāks. Priekšplānā izvirzīsies viskanāla modelis - pieeja, kas apvieno visus saziņas rīkus ar klientu vienā sistēmā. Patērētājs varēs viegli pārslēgties starp tiešsaistes un bezsaistes režīmu, pārslēgties no veikala mobilās versijas uz darbvirsmu, sazināties ar atbalsta dienestu pa tālruni vai "Messenger". Ērtība būs prioritāte.

"Amazon", kosmētikas korporācija "Sephora" un mēbeļu veikals "Crate & Barrel", kā arī LVMH uzņēmuma zīmoli jau strādā pie šī modeļa. Robežas starp fizisko tirdzniecības vietu un tiešsaistes veikalu izzudīs. Piemēram, pirkumu var ievietot vietnē "Instagram", bet paņemt to tuvākā lielveikala preču izsniegšanas vietā.

3. Apzināts patēriņš: patērētāju rūpes par dabu

Klimata pārmaiņas, vides piesārņojums un plastmasas pārpalikums liek eksperimentēt pat konservatīvākajiem uzņēmumiem, apzināta rīcība beidzot kļūs par galveno tendenci pircēju un pārdevēju vidū. Piemēram, pārstrādātas plastmasas masveida izmantošana preču iepakojumos.

"PepsiCo", "Unilever", "Starbucks", "Amazon" jau demonstrē savu apņēmību samazināt plastmasas lietošanu un vienreizējās lietošanas preču izmantošanu, veicot preču transportēšanas radītās CO 2 emisijas aprēķinus utt. Savukārt kosmētikas zīmoli pieņem tukšus tilpumus atkārtotai izmantošanai, bet apģērbu zīmoli organizē preču savākšanu otrreizējai pārstrādei.

4. Zīmols Z paaudzei jeb veikals kā apskates objekts

Mazumtirgotāji arvien vairāk pielāgojas Z paaudzes interesēm - tiem, kuri dzimuši 1990. gadu beigās un 2000. gadu sākumā. Viņiem nav svarīgs zīmola nosaukums, bet gan ap to veidotā kultūra un pieredze. Tas nozīmē, ka ir svarīgs nevis pats produkts, bet gan konteksts.

Piemēram, "Casper" pārdod ne tikai matračus, bet arī ieraksta meditācijas skaņas, blogus par miega kultūru un veic zinātniskus pētījumus. Uzņēmumi eksperimentē ar sociālajiem medijiem, "Instagram" publicējot fotoattēlus un "memes", nojaucot robežas starp zīmolu un patērētāju.

Pārtikas piegādes pakalpojumu uzņēmumi piedāvā savus produktus: T-kreklus, somas un sporta kreklus ar firmas logotipiem. Bet restorāni, taksometru pakalpojumi un pārtikas veikali sadarbojas ar apģērbu zīmolu ražotājiem un emuāru autoriem. Šādi īpaši projekti ir bijuši jau iepriekš, taču pēdējos gados tie ir guvuši īpašu popularitāti.

Eksperimenti ietver visas piecas maņas, ieskaitot smaržu un dzirdi. "JTW Intelligence" analītiķi jauno skaņu celiņu praksi sauc par akustisko zīmolu. Piemēram, "Coach" zīmols koncentrējas uz skaņām, kuras rada somas. Elektrisko transportlīdzekļu izstrādātāji piesaista ražotājus un ierakstu studijas, lai izveidotu unikālu "dārdoša" motora skaņu.

Z paaudzei ir svarīga patērētāja pieredze. Ņemot vērā šīs tendences uzņēmumi organizē izstādes un pārveido veikalus par eksperimentāliem muzejiem ar visaptverošām atrakcijām. Iepirkšanās bezsaistē no garlaicīgas klaiņošanas pa veikaliem pārvēršas par aizraujošu pieredzi, par kuru ir vēlme pastāstīt draugiem.

5. Algoritmi jeb automatizācijas ietekme

Automatizēti veikali bez pārdevējiem, robotizētas noliktavas un bezpilota lidaparātu izmantošana piegādēs pamazām pārņem mazumtirdzniecību. Tiesa, par pilnīgu automatizāciju vēl nav runas. Dažām produktu kategorijām liela loma joprojām būs vienas personas emocionālai iesaistei un mijiedarbībai.

Piemēram, Ķīnā pirms laika ļoti ātri pieauga pārtikas preču veikalu skaits bez pārdevējiem, bet pēc tam daļa no tiem tika slēgti. Kļuva skaidrs, ka patērētājiem iepirkšanās procesā ir svarīgi sazināties ar citiem cilvēkiem. It īpaši attiecībā uz pārtiku.

Neatkarīgi no tā, lielākajai daļai lielo mazumtirgotāju būs savas mākslīgā intelekta (AI) izstrādes komandas un lielo datu speciālisti. Tie palīdzēs analizēt pieprasījumu, prognozēt klientu uzvedību, plānot loģistiku un izveidot mērķtiecīgas reklāmas.

Tātad, balss palīgi kļūs arvien populārāki. Ar viņu palīdzību būs iespējams veikt pirkumus, atrodoties ceļā, un lūgt AI asistentu izvēlēties produktus atbilstoši vēlmēm. Jaunajā desmitgadē algoritmi pildīs ne tikai asistentu, bet arī kuratoru funkcijas. Sociālo tīklu algoritmiskās plūsmas tiks migrētas uz tiešsaistes veikaliem. Mākslīgais intelekts noteiks, kuri produkti būs pieprasīti, un biežāk tos piedāvās klientiem.