Andžela Veselova: Vizuālā meklēšana – revolūcija e-komercijā

Cilvēki izvēlas ar acīm, iedvesmojoties no kinozvaigznēm, slavenībām vai vienkāršiem garāmgājējiem. Tāpēc mūsdienās informācijas meklēšanas nākamais evolūcijas posms ir vizuālā meklēšana (Visual Search). Ikviens tēls ir kā orientieris, bet sociālie tīkli – meklēšanas kanāls. Modernās tehnoloģijas ļauj mums piefiksēt lietas, kas iepatikušās, piemēram, tās nofotografēt un tiešsaistes veikalā sameklēt ko līdzīgu. Saskaņā ar ASV uzņēmuma "Slyce Inc." pētījumu, 74% lietotāju, kas meklē preces tradicionālā veidā, piemēram, izmantojot atslēgvārdus, atzīst šo pieeju par neefektīvu. Tāpēc mazumtirdzniecība pakāpeniski pāriet no tekstuālā analoga uz vizuālo.

Mūsdienu sabiedrība arvien vairāk tiecas pārraidīt informāciju attēlos. Ilgās lasīšanas (long read ) vietā – video, emociju apraksta vietā – smaidiņi, emocijzīmes un kustīgi "gif" faili. 62% no tiem, kuri pieder mileniāļu paaudzei, dod priekšroku citu tehnoloģiju vizuālai meklēšanai. Tas nav pārsteidzoši, jo 90% informācijas cilvēka smadzenēs jau ir koncentrēta vizuālā formā, un mēs jau instinktīvi meklējam ērtāko attēla pārsūtīšanas veidu. Šī pieeja viedtālruni ir pārvērtusi par ērtu meklēšanas rīku.

Vizuālā meklēšana ir visstraujāk augošā meklēšanas nozare. Patiesībā, pateicoties vizuālajai meklēšanai, mēs atgriežamies pie dabiskās pieejas iepirkšanās procesam, jo 93% cilvēku lēmumu par produkta iegādi balsta tā vizuālajā uztverē. Tāpēc vizuālā meklēšana kā rīks radikāli maina veidu, kādā lietotāji mijiedarbojas ar e-komerciju un sociālo mediju platformām.

Teksta meklēšana, kā likums, liek vietnes apmeklētājam spēlēt pēc viņu noteikumiem. Klientam jāizdomā, kā ar vārdiem aprakstīt vēlamo vizuālo attēlu, ko ievadīt meklēšanas joslā. Ievadot neprecīzu vēlamās preces aprakstu, pircēji nevar atrast to, ko vēlas, pamet vietni un maz ticams, ka tajā atgriezīsies. Saskaņā ar "Baymard Institute" meklēšanas organizācijas UX pētījumu: 70% tiešsaistes veikalu pieprasa lietotājiem ievadīt meklēšanas vaicājumu noteiktā formātā; 84% neapstrādā pieprasījumus ar subjektīviem raksturotājiem ("lēti", "augstas kvalitātes");60% neatbalsta tematiskus pieprasījumus ("pavasara jaka", "biroja krēsls"); 22% vietņu nedarbojas ar meklēšanas pieprasījumiem "mainīt krāsu".

Vienlaikus vizuālā meklēšana cilvēkiem ir dabiskāka un intuitīvāka. "Emarketer" veiktie pētījumi liecina, ka vietņu vizuālās meklēšanas tehnoloģija noved pie produktu skatījumu skaita palielināšanās par 48%, atkārtotu apmeklējumu – par 75%, bet vidējā pirkuma summu – par 11%.

Vizuāla meklēšana palīdz cilvēkam atrast jebkuru priekšmetu, kas uzņemts viedtālruņa kamerā, bez ilgas teksta rakstīšanas. Šī pieeja ievērojami vienkāršo vēlamā produkta meklēšanu, īpaši gadījumos, kad aizmirsts nosaukums, un dažreiz pareizi aprakstīt meklēto ir diezgan grūti. Ar vizuālo meklēšanu tas ir kļuvis daudz vienkāršāk: pietiek tikai nofotografēt to, kas ir interesants, un sistēma atradīs vēlamo no miljoniem iespēju. Nav jāapraksta krāsa, stils, zīmols vai apstākļi, kādos redzēta konkrētā prece.

Vizuālā meklēšana biznesam

Vizuālo meklēšanu aktīvi izmanto vairāki mazumtirgotāji, piemēram, "ASOS", "eBay", "Neimann Marcus", "Ted Baker", "Blippar", "EasyJet, Levi's", "Disney", "Walmart", "Salesforce", "Syte", "Houseology CarStory", "Snapchat's", "Farfetch", "Marks", "Pinterest", "Amazon" u.c.

Svarīga vizuālās meklēšanas priekšrocība ir iespēja demonstrēt preci pircējam. Ieviešot vizuālo meklēšanu, tiek mainīta pati pieeja, jo sākotnēji klientiem tiek parādīti produkti, kurus citi patērētāji meklē biežāk.

Tas nāk par labu ražotājiem, jo skaists, stilīgs, spilgts un ērts produkts reklamēs pats sevi. Te darbojas visiem zināmā pārdošanas shēma – redzēju šo preci kādam citam, tāpēc gribu iegādāties tādu arī sev. Pārdevējiem vizuālās meklēšanas analītika kļūst par lielisku mārketinga rīku, kas palīdz saprast, kas lietotājiem ir nepieciešams, kādas ir tendences un mērķauditorijas gaume.

Vizuālās meklēšanas serviss Pailitao

Ķīnieši bija pirmie, kas novērtēja vizuālās meklēšanas potenciālu, un jau 2014. gadā uzsāka foto meklēšanas pakalpojumu "Pailitao", integrējot to ar lielākajām Āzijas tirdzniecības platformām – "Alibaba" un "Taobao". Tam bija vairāki iemesli: pirmkārt, "Alibaba" un "Taobao" katalogi ir ļoti apjomīgi, un manuālā navigācija prasa daudz laika un pūļu; otrkārt, resurss ir ķīniešu valodā, tam nav augstas kvalitātes tulkojumu citās valodās, kas bija šķērslis starptautisko klientu iepirkšanās iespējām.

Turklāt liels pircēju skaits meklēja slavenību apģērbu kopijas. Izmantojot vizuālo meklēšanu, dažu sekunžu laikā kļuva iespējams atrast t-kreklu, kurā Marks Zakerbergs dodas uz darbu vai apavus, kurās Dženifera Lopesa apmeklēja MTV balvas pasniegšanu. Meklēšana attiecas uz gandrīz visām preču kategorijām, ieskaitot modes apģērbus un aksesuārus, apavus, somas, rotaslietas, kosmētikas izstrādājumus un pārtiku.

Tikai trīs gadu laikā pēc "Pailitao" vizuālās meklēšanas resursa ieviešanas, unikālo apmeklētāju skaits dienā ir sasniedzis desmit miljonus. Novērtējot pakalpojuma iespējas, "Samsung" noslēdza līgumu ar "Alibaba", lai integrētu tā tehnoloģijas viedtālruņu kamerās. Tādējādi "Samsung" lietotāji var atrast objektus, vienkārši vēršot uz tiem viedtālruņa kameru.

Vizuālā meklēšana "Pinterest Visual Lens"

"Pinterest" bija pirmā sociālā platforma, kas produktu pārdošanai veiksmīgi izmanto vizuālās meklēšanas tehnoloģiju. Rezultātā lietotāji var atrast produktu, kas viņiem patīk, nenorādot ne vārdu, ne zīmolu, kuru viņi nezina (šāda meklēšana veido 97% no visiem produktu meklēšanas vaicājumiem "Pinterest"). "Visual Lens" kvalitatīvai meklēšanai automātiski izmanto krāsu, faktūru un citu attēla informāciju.

"Pinterest" izstrādāja arī īpašas meklēšanas variācijas saviem lietotājiem. Piemēram, funkcija "Shop the Look" ļauj atrast visas preces, ko izmanto balstoties uz slavenību fotoattēliem. Tādējādi tika būtiski vienkāršots lietotāju ceļš līdz zīmolam un otrādi – zīmola ceļš līdz lietotājam.

Līdz 2018. gada janvārim "Pinterest" lietotāji izmantoja "Visual Lens" meklēšanu apmēram 600 miljonus reižu mēnesī. 55% no visiem lietotājiem aktīvi izmantoja vizuālo meklēšanas rīku, lai atrastu dažādas preces un zīmolus. Tieši tāpēc arvien vairāk zīmolu, tai skaitā, "Home Depot" un "Tommy Hilfiger", izmanto reklāmu virzīšanai "Pinterest". Savukārt "Pinterest" plāno gada laikā divkāršot savus ieņēmumus un sasniegt vienu miljardu ASV dolāru apgrozījumu.

"GrokStyle" mēbeļu vizuāla meklēšana

"GrokStyle" koncepcija ir ļoti vienkārša: pavērs kameru uz jebkuru mēbeli mājās, kafejnīcā, veikalā vai katalogā un nekavējoties iegūst dažādas saites, to iegādei. Faktiski sistēma identificē mēbeles - dīvānus, krēslus, paklājus, lampas un atrod šo objektu platformas katalogā, nekavējoties piedāvājot tās iegādāties.

Programmas novitāte ir tā, ka tā ļauj lietotājam nekavējoties "izmēģināt", kā konkrētais interjera priekšmets izskatīsies cilvēka mājās. Šī pieeja izrādījās tik interesanta, ka par "GrokStyle" ieinteresējās arī "Ikea".

Vizuālās meklētājprogrammas: "Google Lens" un "Bing"

"Google Lens" tiek pozicionēts kā sistēma, kas atbild uz visiem jautājumiem. Tās galvenais mērķis ir atbildēt uz jautājumu "Ko es tagad redzu sev priekšā?" Šīs ir atbildes, par kurām nav jāsazinās ar "Wikipedia" vai citiem ārējiem resursiem – tās vienkārši parādās viedtālruņa ekrānā, kad tas nepieciešams.

Faktiski sistēma darbojas divos saistītos virzienos "teksts – attēls" un "attēls – teksts". Piemēram, restorāna ēdienkartē jūs atrodat nepazīstama ēdiena nosaukumu, vēršat kameru uz nosaukumu, noklikšķiniet un iegūstat tā fotoattēlu. Tas darbojas arī otrādi: nofotografē ēdienu – iegūst tā nosaukumu un īsu aprakstu.

"Google Lens" darbojas arī reāllaikā. Tas nozīmē, ka nav nepieciešams nofotografēt objektu un augšupielādēt to sistēmā. Rezultāti tiek parādīti nekavējoties. Sistēma norāda, ka tā ir identificējusi noteiktu objektu, iezīmējot to ar apli. Veicot dubultklikšķi uz apļa, ekrānā tiek parādīta informācija. Tāpat "Google Lens" iztulko jebkuru tekstu reālā laikā: vienkārši nokopē to un noklikšķina uz pogas, jo sistēma nekavējoties sazinās ar "Google" tiešsaistes vārdnīcām un dod rezultātu.

"Microsoft Bing Visual Search"

Sistēmas atšķirīgā iezīme ir spēja parādīt meklēšanas rezultātu skatīšanu vienā lapā. To var izmantot konkrētas lietas meklēšanā. Piemēram, ar ēdiena fotoattēla palīdzību atrod tuvumā esošās vietas, kur tas tiek pagatavots. Pēc popularitātes "Microsoft" meklētājprogramma "Bing" atrodas 2. vietā starp dažādām meklēšanas vietnēm.

"Bing" darbojas "Bing" vizuālās meklēšanas sistēmā un ļauj ne tikai atrast mēbeles vai apģērbu, tāpat kā daudzos citos vizuālās meklēšanas rīkos. Tas spēj atpazīt slavenības, slavenas ēkas, mākslas priekšmetus vai citu līdzīgu objektu fotogrāfijas. Sistēma atbalsta ne tikai objektu, bet arī teksta atpazīšanu.

Faktiski tiek sniegta visticamākā atbilde atbilstoši meklēšanas tēmai. Piemēram, augšupielādējot suņa fotoattēlu, iegūs šķirnes aprakstu. Turklāt "Bing" arī šķiro ieteikumus, pamatojoties uz to, kā objekts tiek izmantots fotoattēlā. Piemēram, ja augšupielādē augļa vai dārzeņa fotoattēlu, sistēma piedāvās to pagatavošanas recepti. Ziedu gadījumā tiks aprakstīta to kopšana.

Meklēšanas ātrums ir kritisks faktors e-komercijā, jo klientiem ir aizvien mazāk laika: klienti vēlas to ietaupīt, tāpēc viņi iegādāsies no tiem, kas ņems vērā šo faktu, kā arī, kuriem pēc iespējas rūp ērtāka lietotāja pieredze.

Tiešsaistes veikalu uzdevums ir palīdzēt pircējam pāriet no "Man patīk šis attēls" uz "Es varu ātri iegādāties ko līdzīgu" pēc iespējas ērtāk un ātrāk. Tas nozīmē pāreju no statiskām vietnēm uz interaktīvākām. Saskaņā ar "Gartner" pētījumu, tiešsaistes veikali, kas līdz 2021. gadam atbalstīs meklēšanu vizuālā un balss režīmā, tiešsaistes tirdzniecības ieņēmumus palielinās par 30%. Pateicoties šīm tehnoloģijām, tirgotāji varēs jēgpilnāk mijiedarboties ar savu auditoriju katrā pirkumu veikšanas saskares posmā.