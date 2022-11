Anna Marija Ķiesnere: Runājot par ilgtspēju, vairs nevar nerunāt par inovācijām

Ilgtspēja biznesā nav tikai pārejoša tendence. Eiropas Komisijas "zaļais kurss" un sabiedrības nostāja ir skaidra. Mūsdienās cilvēki sagaida uzņēmumu aktīvu iesaisti visos ar ilgtspēju saistītajos jautājumos – gan mazinot to atstāto ietekmi uz vidi, gan strādājot pie sociālajiem un pārvaldības aspektiem. Ilgtspēja principā ir kļuvusi par sava veida kustību, kuru ignorējot vai mēģinot nelietīgi izmantot, uzņēmējiem būs jāsamierinās ar pieaugošu neiecietību no klientu un sabiedrības puses.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Un savu nostāju visbiežāk cilvēki demostrē ar maciņiem. Tai skaitā investori, kas to parādījuši gana skaidri. Eiropā 2021. gadā ilgtspējas jaunuzņēmumi piesaistīja investīcijas gandrīz 11 miljardu eiro vērtībā, kas, salīdzinot ar gadu iepriekš, ir dubultojušās. Šī tendence solās turpināties arī šogad.

Ilgtspēja un inovācijas iet roku rokā

Pēdējos gados, strādājot ar dažādu uzņēmumu inovācijas vadības procesiem, mēs "Helve" esam pārliecinājušies, ka nevienam vairs nav šaubu par to, ka ir nepieciešams kļūt ilgtspējīgākiem. Vienlaikus pamazām uzņēmumu vidū aug arī izpratne, ka ilgtspēja un inovācijas iet roku rokā. Kā dažus labos piemērus varam minēt "Helve" atvērto inovāciju akseleratora "Future Hub" dalībniekus, kas to izmantojuši tieši ilgtspējas izaicinājumu risināšanai. Tā, piemēram, "Latvenergo" kopā ar zaļo tehnoloģiju jaunuzņēmumiem programmas ietvaros strādāja pie efektīvākiem paņēmieniem saules paneļu uzstādīšanai, kamēr Rīgas domes un "Rīgas Namu Pārvaldnieks" pilotprojektā meklēja siltumapgādes uzlabošanas risinājumus. "Rimi Baltic" savukārt kopradē ar jaunuzņēmumu savā biznesa sistēmā ieviesa izglītojošu rīku "Iztukšo savu ledusskapi" ar mērķi samazināt pārtikas atkritumu rašanos mājsamniecībās. Šie visi gan jāatzīst ir veiksmes stāsti, kur uzņēmumi ir spējuši saredzēt iespējas attīstīt ilgtspējas startēģiju ar inovāciju palīdzību.

No mūsu klientu pieredzes zinām, ka inovācijas var sākotnēji likties biedējošas. Pat lieliem tirgus līderiem bieži nākas ķerties pie pašiem inovāciju pamatiem, lai sekotu sevis uzstādītajiem mērķiem. Ja līdz šim inovāciju ieviešanas process bijis svešs, tad no sākuma būs ar to vispārīgi jāiepazīstas. Tai skaitā, arī jaunuzņēmumu darbības principiem un iespējamajiem sadarbības modeļiem. Uzņēmumiem, kuru mērķis ir ilgtermiņā strādāt pie ilgtspējas inovācijām, ir būtiski pašiem praksē iepazīt tirgu, esošos risinājumus un sadarbības modeļus kā tādus, ko vislabāk darīt pilota programmās un akseleratoros, kā iepriekš minētajā "Future Hub". Tomēr saņemties uz šo soli nepavisam nav viegli, jo ne vienmēr inovāciju metodes un zaļo tehnoloģiju sniegtais potenciāls uzņēmumiem jau ir labi pazīstams.

Uzvaras, kas iedvesmo

Mēs ļoti vēlētos, lai visi uzņēmēji uzreiz būtu gatavi lēkt iekšā inovāciju un ilgtspējas vilcienā, tomēr tas diemžēl nav iespējams, jo trūkst piemēru un nenoliedzami arī izpratnes par šo tēmu. Ilgtspēja un inovācijas abas lielā mērā ir par sadarbību, jo ir pakļautas videi, kurā faktori un spēlētāji cieši mijiedarbojas. Tieši tādēļ tās arī tik labi savijas kopā. Ilgtspējas inovāciju potenciāls aptver ne vien šodienas patērētāju vajadzības, bet arī nākotnes patērētāju vēlmes. Tās sniedzas tālāk par ierasto skatījumu uz ilgtspēju, ko daudzi vēl aizvien asociē tikai ar vides aizsardzību.

Pēdējo gadu zaļo tehnoloģiju jaunuzņēmumu straujā izaugsme un rekordlielās investīcijas industrijā mums pierāda, ka jebkuram ir iespēja atrast partnerus ilgtspējas inovāciju ieviešanai savā uzņēmumā. Tomēr par spīti tam, atrast kopīgus sadarbības virzienus daudziem līdz šim nav izdevies. Tieši tāpēc jau otro gadu pēc kārtas mēs inovāciju vadības uzņēmumā "Helve" rīkojam Baltijas Ilgtspējas inovāciju balvu, kuras mērķis ir godināt sasniegumus ilgtspējas inovāciju jomā un veicināt pieredzes apmaiņu, lai iedvesmotu citus uz jauniem sadarbības modeļiem.

Šī gada 30. novembrī notiekošā apbalvošanas ceremonija ar nodomu ir apvienota ar pilnas dienas ilgtspējas konferenci, pulcējot jomas ekspertus un entuziastus. Pasākuma mērķis ir uzsākt sarunu par to, kas tad Baltijas mērogā ir ilgtspēja un ilgtspējīgas inovācijas. Vai tās izpaužas vienādi visās industrijās? Un ko mēs varam aizgūt no tiem, kas šo ceļu jau sākuši? Neatkarīgi no tā, kurš plūks uzvaras laurus, pēc finālistu saraksta mēs jau skaidri redzam, ka šodien vairs nav iespējams runāt par ilgtspēju, nepieminot inovācijas un to sniegto potenciālu biznesa ilgtspējībai.