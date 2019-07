Anna Medne: Čeku loterijas rezultātus redzēsim rudenī

Šobrīd sabiedrība un eksperti iedalījušies vairākās grupās – viena aktīvi atbalsta čeku loterijas ieviešanu, norādot uz tās pienesumu ēnu ekonomikas mazināšanai, kamēr citi pauž bažas, vai Valsts ieņēmumu dienests (VID) tādējādi necentīsies izsekot līdzi iedzīvotāju tēriņiem, salīdzinot tos ar ieņēmumiem. Čeku loterija kopumā ir atbalstāma ideja, taču par tās reālajiem rezultātiem varēsim spriest tikai rudenī. Visiem, kas vēlas piedalīties loterijā, ir būtiski atcerēties, ka rēķins, ko saņemam virknē ēdināšanas uzņēmumu jeb t.s. pirmčeks vēl nav čeks, ar ko var piedalīties loterijā.

Veidot apzinīgus un pilsoniski aktīvus pilsoņus

Vispirms vēlētos kliedēt bažas par to, ka VID ar šīs loterijas palīdzību plāno izvērtēt iedzīvotāju tēriņus. Loterijas organizatori jau vairākkārt ir uzsvēruši, ka mērķis ir godīgas konkurences veicināšana un ēnu ekonomikas mazināšana komersantu vidū. Turklāt, piedaloties loterijā, iedzīvotājiem nav jāiesniedz savi personas dati, tas tiek prasīts tikai laimesta saņemšanas gadījumā. Domāju, VID apzinās, ka situāciju ēnu ekonomikā iespējams uzlabot tikai caur sabiedrības izglītošanu un visu kopīgi iesaisti. Tieši tāpēc čeku loterijā var piedalīties arī bērni. Manuprāt, tas ir pareizi, jo no agrīna vecuma palīdz veidot apzinīgus un pilsoniski aktīvus pilsoņus.

Gandarījums par lielo aktivitāti

Apzināti vai neapzināti, bet visi, kas piedalās loterijā, atbalsta cīņu ar ēnu ekonomiku. Kā iedzīvotājs un patērētājs varu teikt, ka gadījumos, kad komersants no manas naudas (saņemtā maksājuma) nenomaksā nodokli, jūtos zināmā mērā apzagta. Liels prieks arī ar lielo iedzīvotāju aktivitāti – tas, ka pirmajās četrās loterijas dienās tika iesniegti vairāk nekā 40 000 čeki, ļauj cerēt, ka VID būs daudz analizējamās informācijas, turklāt iespējams tie komersanti, kuri līdz šim neizsniedza čekus vai nenomaksāja visu nodokļus, mainīs savus paradumus.

Beidzot sistēma, kas darbojas

Vēl jāpiezīmē, ka pati čeku loterijas sistēma, neraugoties uz lielo aktivitāti, funkcionē ļoti labi. Domāju, ka daudziem iedzīvotājiem vēl svaigā atmiņā ir nelāgā pieredzes ar Dziesmu un deju svētku biļešu iegādi, tāpēc priecē, ka šajā gadījumā sistēma darbojas, turklāt piedāvātie paraugi un skaidrojumi visu procesu padara viegli saprotamu.

Jau pirmajā čeku loterijas dienā VID secināja, ka valsts nesaņem nodokli no visiem čekiem. Medijus pāršalca informācija, ka gandrīz 20% no iesniegtajiem čekiem atspoguļo nesamaksātu nodokli, taču jāpiezīmē, ka valstī, kurā ēnu ekonomikas līmenis ir 24,2% no iekšzemes kopprodukta, tas nav pārsteigums. Loterija tikai atspoguļo reālo situāciju.

Cāļus skaitīsim rudenī

Kā jau daudzi eksperti norādījuši, čeku loterija nav jaunums un tā ar dažādiem panākumiem īstenota virknē valstu, tostarp kaimiņos – Lietuvā. To, vai šis instruments nesis gaidītos rezultātus Latvijā, redzēsim pēc ceturkšņa, aptuveni oktobrī, kad virknei uzņēmumu būs beidzies taksācijas periods.

Pilnībā, protams, ar loteriju ēnu ekonomiku neizskaudīsim, jo, neraugoties uz to, cik daudzi iedzīvotāji piedalīsies loterijā, būs arī negodprātīgi komersanti, kuri neizsniegs čeku vai izsniegs to bez nomaksāta nodokļa. Atliek vien cerēt, ka loterija mazinās negodprātīgo uzņēmēju drosmi. Kas attiecas uz dalību loterijā, vēlos atgādināt, ka ēdināšanas uzņēmumu izsniegtie rēķini ir tikai t.s. pirmčeki, tāpēc būsim pacietīgi un pēc maltītes apmaksas sagaidīsim arī īsto čeku, ar kuru tad būs iespējams piedalīties arī izlozē.