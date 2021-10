Artūrs Krūze: Kas bruģē Latvijas eksporta ceļu pie 'Fortune 500' uzņēmumiem

"Fortune 500" ir ikgadējs žurnāla "Fortune" apkopots un publicēts saraksts, kurā iekļauti 500 lielākie uzņēmumi ASV, vērtējot pēc kopējiem ieņēmumiem attiecīgajā finanšu gadā. Piemēram, šogad topa augšgalā ir tādi visiem zināmi milži kā "Amazon" un "Apple". Skaidrs, ka jebkuram uzņēmumam būtu patīkami lepoties ar šādiem partneriem vai klientiem. Un skaidrs arī, ka katrai maizei ir sava garoza – sadarbība ar globālajiem milžiem var būt sapņa piepildījums, taču ne vienmēr tā norit kā sapnī. Un tomēr Latvijas uzņēmumiem sadarbība ar "Fortune 500" klubiņa pārstāvjiem ir pa spēkam, īpaši IT e-komercijas jomā, tikai jāveic daži priekšdarbi. Pat ja tie prasa vairākus gadus.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Protams, darbs ar "Fortune 500" uzņēmumu sniedz lepnumu un gandarījumu – salīdzinoši neliels uzņēmums no Latvijas var palīdzēt globāliem milžiem lielos projektos. Tas, kas ir izaicinoši, – jo lielāks uzņēmums, jo lielāka birokrātija, kur katra mazākā izmaiņa projektā jāsaskaņo dažādos līmeņos. Taču kopumā, tiekot pie šādiem klientiem, neviens nesūdzas par nelielām neērtībām. Tie ir izaicinoši, sarežģīti projekti, kur neder vienkārši, standartizēti risinājumi, tāpēc darbs ir aizraujošs. Turklāt šādi klienti Latvijas IT uzņēmumiem nemaz negadās bieži.

Kurš gan nesapņo par klientu, ko pazīst visā pasaulē! Un tomēr šie lielie klienti ne vienmēr ir sapņu klienti. Daudziem no viņiem mājaslapas ir samērā vienkāršas, tur nav nekā neparasta vai inovatīva. Daudz interesantāk ir strādāt tad, ja programmētājiem jātiek galā ar izaicinājumu, nevis jāpaņem gatavs risinājums un jāpielāgo tam dizains. Tāpēc mazāki klienti ar 10 līdz 50 miljonu apgrozījumu gadā vai jaunuzņēmumi nereti ir daudz interesantāka izvēle no tehnoloģiskā izaicinājuma viedokļa: viņi ir daudz vairāk gatavi radīt kaut ko no jauna, riskēt ar mazāk zināmām, vēl līdz galam neizstrādātām tehnoloģijām un uztaisīt kaut ko labāku, nekā ir konkurentam. Turklāt maziem vai jauniem uzņēmumiem parasti nav jāveic integrācija ar novecojušām sistēmām, kas ir diezgan pierasta prakse lieliem uzņēmumiem, kur šīs sistēmas bieži vien ir dziļi integrētas un grūti nomaināmas.

Tas gan nenozīmē, ka pēc "Fortune 500" klientiem nevajadzētu tiekties. Mēdz teikt, ka starp uzņēmuma nosaukumu "Fortune 500" sarakstā un panākumiem var likt vienādības zīmi. Protams, šāda sadarbība nozīmē biznesa ieguvumus arī sadarbības partnerim. Tie ir apjomīgi projekti, ilgtermiņa uzturēšana un labas atsauksmes, kas paver citu klientu durvis. Arī vietējos klientus tas mudina uzticēties: ja pie mums atnāk uzņēmums ar 10–20 miljonu apgrozījumu un redz, ka mēs tiekam galā ar "Fortune 500" mēroga izaicinājumiem, potenciālais klients jūtas drošs, ka varēsim tikt galā arī ar viņa projektu.

Piesaistīt "Fortune 500" uzņēmuma uzmanību nav tas pats, kas no rīta uzvārīt tasi kafijas. Var strādāt ar "Google" SEO, meklēt reklāmas iespējas, taču pats galvenais ir kvalitāte un pieredze, bez kuras lielie uzņēmumi nopietnās sarunās neielaižas. Un šī pieredze ir jāaudzē, vispirms ar mazu uzņēmumu, tad – ar lielāku, un tā uz augšu. Ir jābūt klientiem, kas ir gatavi jebkurā diennakts stundā likt galvu ķīlā par darba kvalitāti. Latvijas IT risinājumu uzņēmumiem ir vērtīgas priekšrocības, lai sekmīgi konkurētu eksporta tirgū. Vācijā un Skandināvijā ir izcila kvalitāte, augsti standarti, taču arī atbilstoša cena. Ukrainā un Austrumeiropā izmaksas ir salīdzinoši zemas, bet arī kvalitāte nav tādā līmenī kā Rietumeiropā vai Skandināvijā. Latvijā ir daudz cilvēku ar skandināvu darba ētiku un kvalitātes standartiem, bet dzīves dārdzība ir mazāka, turklāt esam ģeogrāfiski labi novietoti, lai uzņēmumi varētu piedāvāt augstas kvalitātes pakalpojumus par globālā mērogā zemām cenām. Tāpēc Latvijas uzņēmumu pakalpojumi ir starptautiski pieprasīti. Viss, kas jādara, – jāizvēlas konkrēta niša, jāpierāda sevi tajā, un tad var audzēt jaudu.

Par sadarbību ar "Fortune 500" uzņēmumiem nav vērts interesēties, ja visu darbu paveic cilvēks-orķestris vai mazs uzņēmums ar trim darbiniekiem. Kā rāda pieredze, administratīvais slogs sadarbībā ar lieliem uzņēmumiem ir milzīgs, un tam ir vajadzīgi atbilstoši resursi. Darbā ar lieliem uzņēmumiem nereti gadās, ka procesa gaitā kaut kas kaut kur iesprūst – komunikācija, līgums, naudas pārskaitījums, ceļš līdz dokumenta apstiprināšanai ir daudz garāks nekā mazā uzņēmumā un prasa vairāk laika nestandarta gadījumos. Uzņēmums, kas visu licis pār vienu kārti un kam šī sadarbība veido lielāko ienākumu plūsmu, var nonākt lielās grūtībās. Uzņēmumam ir jābūt pietiekami stabilam, lai varētu negaidītu pauzi pārdzīvot. Tāpat ir svarīgi nodrošināt kvalitatīvu pilna cikla pakalpojumu no projekta izstrādes un stratēģiskiem risinājumiem līdz projekta vadībai, programmēšanai un servisam, lai klientam nebūtu jānoņemas ar dažādām aģentūrām. Un tad, kad slava iet vārdam pa priekšu, var gadīties, ka "Fortune 500" uzņēmums pats tevi atradīs.

Pats svarīgākais, ar ko jārēķinās, uzsākot sadarbību, ir pielāgošanās klientam. Tā būs neizbēgama, un ir jābūt gana fleksiblam. Lielo uzņēmumu sistēmas un procedūras nereti ir novecojušas, un pēc standarta procedūras reti kurš var kaut ko palīdzēt. Tas attiecas arī uz juridiskajiem jautājumiem – standarta līguma saskaņošana var ilgt nedēļām. Un tomēr visas šīs neērtības ir pūļu vērtas, jo, ja darbs ir paveikts vislabākajā kvalitātē, tas nozīmē, ka, visticamāk, klientu rindas drīz papildinās vēl kāds "Fortune 500" uzņēmums.

Kā daudzās jomās, arī IT Latvijai ir, ko piedāvāt pārējai pasaulei. Galvenais ir fokusēties uz vienu nišu, uzaudzēt klientu bāzi, uzbūvēt nevainojamu reputāciju, radīt labu darba vidi un patīkamu saskarsmi visos līmeņos. Tad arī panākumi neizpaliks, un izaugsme var izrādīties straujāka, nekā cerēts. Nav jābūt "Fortune 500" uzņēmumam, lai starp savu zīmolu un panākumiem varētu likt vienādības zīmi.