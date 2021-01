Artūrs Smirnovs: Pandēmijas cenas jūras kravu pārvadājumiem

2020. gadā konteineru trūkums un nevienmērīgs to sadalījums pasaules ostās radīja būtiskus izaicinājumus jūras pārvadājumu jomā. Kopumā iemesli konteineru trūkumam un uzņēmēju nespējai iegūt vietu savai kravai uz kuģiem ir Covid-19 pandēmijas izraisīti, taču, izpētot situāciju dziļāk, jāsecina, ka tie ir dažādi.

Jau veselu gadu pasauli turpina satricināt Covid-19, kura rezultātā līdz šim daudzas pasaules valstis ir piedzīvojušas un vēl piedzīvo dažādas stingrības ierobežojumus (lockdown). Ierobežojumu sekas ir iedragāta valstu ekonomiskā aktivitāte, piedzīvojot lejupslīdi.

Covid-19 uzliesmojums aizsākās Ķīnā – un tieši šī ir pirmā valsts, kas operatīvi veica stingrus pasākumus vīrusa izplatības ierobežošanai. Lai gan stingrie ierobežojumi bija šoks ne tikai Ķīnas iedzīvotājiem, bet arī pasaulei kopumā, tostarp uzņēmējiem, kuriem Ķīna ir būtisks sadarbības partneris, ar tiem tika panākts iecerētais rezultāts, un slimības izplatība tika ierobežota. Te būtu jāpiemin arī Ķīnas valdības ražošanas atgūšanās stimulēšanas pasākumi, kas palīdzēja uzņēmumiem ātri atgūt savas ražošanas jaudas.

Tajā laikā, kad Ķīna jau guva kontroli pār vīrusa izplatīšanos, tas sāka nopietni skart pārējo pasauli, un daudzās valstīs tika ieviesti stingri ierobežojumi, kas sašaurināja ekonomiskās aktivitātes, tostarp rūpnīcu darbību. Konteineri ar pasūtītajām precēm un izejvielām sāka uzkrāties ostās, jo uzņēmumiem bija limitētas iespējas to realizēšanai. Likumsakarīgi, ka saruka nepieciešamība pēc starptautiskajiem jūras pārvadājumiem, un, lai izvairītos no zaudējumiem, jūras līnijas sāka samazināt operējošo konteinerkuģu skaitu.

Vasaras mēnešos pasaule nedaudz uzelpoja, un tirgū parādījās nepieciešamība pēc precēm. Ražošana Eiropā un Ziemeļamerikā vēl izjuta grūtības, tamdēļ daudzi uzņēmēji izvēlējās ražot savas preces Ķīnā, kura jau bija atguvusi spēkus.

Ierasts, ka, sākot ar septembri, lieli kravu apjomi tiek sūtīti no Ķīnas uz Ziemeļameriku un Eiropu, savlaicīgi gatavojoties Ziemassvētku sezonai. Rudens sezona arī šogad nesa līdzi jau parastos izaicinājumus – oktobrī Ķīnā ir nedēļu garas nacionālās brīvdienas. Tieši tādēļ septembrī tiek darīts viss iespējamais, lai kravas tiktu izsūtītas no Ķīnas pirms brīvdienu sākšanās.

Rudenī Eiropa sāka gatavoties Covid-19 otrajam vilnim, bet, tā kā cilvēkiem bija bijusi iespēja ietaupīt līdzekļus, neizmantojot tos ceļošanai, kā arī izklaidēm, līdzekļi tika novirzīti ikdienas komforta līmeņa paaugstināšanai ar tādām mājsaimniecības precēm mājokļu labiekārtošanai, kuras kalpo daudziem mērķiem – attālajam darbam, sportošanai, izklaidei, kas notiek vienuviet. Liela daļa šo preču tiek ražotas Ķīnā, kas radīja papildu slodzi šajā maršrutā. Te gribētos izcelt, ka novembrī Ķīnā tika uzstādīts visu laiku lielākais eksporta rekords un Ķīna ir nostiprinājusi savu ražošanas lielvalsts statusu.

Jūras līnijām šobrīd lielākie izaicinājumi ir konteineru plūsmas disbalanss ar ārkārtīgi lieliem eksporta apjomiem no Ķīnas, bet krietni mazākiem importa apjomiem atpakaļ, un tukšo konteineru atpakaļatdošana jūras līnijām. Iemesls konteineru ilgajam ceļam nonākšanai atpakaļ apritē ir personāla trūkums vairumā apstrādes posmu – sākot ar personālu ostu termināļos, šoferiem konteineru piegādei no izkraušanās ostas līdz saņēmējam un atpakaļ, beidzot ar personālu, kas nodrošina preču izkraušanu no konteinera.

Līdz ar neredzēti lielo pieprasījumu pēc konteineriem jūras līniju izmaksas ir dramatiski kāpušas, un šoreiz runa nav par pārdesmit procentiem. Piemēram, cenas 40 pēdu konteinerim no Ķīnas šā gada janvārim ir par 400–500% lielākas, salīdzinot ar pirmspandēmijas periodu. Ar visu šo drastisko cenu pieaugumu, pagarinājies ir arī tranzīta laiks.

Nākotnes scenāriji ir grūti paredzami – nozarē šobrīd tiek rūpīgi sekots līdzi Covid-19 attīstībai, jo pandēmija ir galvenais kravu kavējumu iemesls. Šī ir pirmā reize vēsturē, kad šāda pandēmija tik ļoti ietekmē kravu transportēšanu.

Ko uzņēmējiem ņemt vērā?

Kravu konteineru trūkumam ir vairāki iemesli, kas izveidojuši secīgu operacionālo aizkavēšanās ķēdi: Covid-19 radītā ekonomikas aktivitātes samazināšanās no aprīļa līdz jūnijam; Ķīnas ātrā reakcija uz pandēmiju un tās eksporta palielināšanās, kamēr jūras līnijas pasaulē samazina savu kuģu skaitu; strauji pieaugušais kravu pieprasījums vasarā un aizkavēšanās ar to apstrādi galamērķos. Katrs no šiem faktoriem ir ievērojami pasliktinājis situāciju un rezultējies konteineru trūkumā. Tā kā pietrūkst konteineru, praktiski neiespējami kravas pārvadāšanas pakalpojumus pasūtīt pēdējā brīdī, tāpēc kravas šobrīd jāplāno īpaši savlaicīgi vai jāizvēlas alternatīvi transporta veidi.

Ir prognozes, ka problēma varētu tikt atrisināta līdz šā gada martam, tomēr Covid-19 neparedzamā izplatīšanās attīstība turpina šo jautājumu atstāt neatbildētu.