Artūrs Smirnovs: Uzņēmēju sadarbība – atslēga veiksmīgai koronavīrusa ietekmes seku likvidēšanai biznesā

Šķiet, koronavīrusa uzliesmojuma sekas ražošanas un saistītām nozarēm ir apstiprinājums ne tikai pasaules atkarībai no Ķīnas tirgus, bet arī atgādinājums par loģistikas nozīmi globālā tirgus procesos. Koronavīrusa ierobežošanas mēģinājumi ir palēninājuši vai pat apturējuši preču piegādi visā pasaulē, un globāla mēroga uzņēmumi ir paziņojuši, ka ražošanas komponentu trūkuma dēļ normālā režīmā tie varēs strādāt tikai vēl mēnesi. Neskatoties uz to, ražošanas uzņēmumi un viņu loģistikas partneri šajā situācijā ir spējuši parādīt lieliskas adaptēšanās spējas – proti, aktīvi sākuši apgūt citus tirgus, tādā veidā kļūstot par celmlaužiem atkarības mazināšanai no viena – Ķīnas – tirgus. Šis ir laiks, kad tiek pārbaudītas uzņēmēju adaptācijas spējas.

Trieciens ražošanas uzņēmumiem un loģistikas nozarei

Imports no Ķīnas ir apgrūtināts vai pārtraukts koronavīrusa dēļ, jo Ķīna šobrīd ir slēgusi cilvēku un preču kustību vairākās provincēs, kurās ir svarīgi ražošanas centri. Jo īpaši loģistikas nozīmi šobrīd izjūt ražošanas uzņēmumi. Tiem nākas samazināt vai pavisam apturēt ražošanu, jo uzņēmumiem pietrūkst kāds no ražošanai nepieciešamajiem komponentiem, kuri vīrusa izplatības ierobežošanas darbību dēļ kavējas dažādos starpposmos un pārkraušanas punktos. Jaunākā statistika rāda sen neredzētu ainu Ķīnas eksporta un importa nozares datos, proti, tieši aviokravu pārvadājumu datos, – Ķīnas eksports uz Eiropas un Tuvo Austrumu valstīm ir dramatiski sarucis, un šobrīd Ķīna no tām vairāk importē, nekā uz tām eksportē.

Gaisa transporta kustības biežumu šobrīd ietekmē aviosabiedrību lēmums samazināt lidojumu skaitu no Ķīnas vai daudzos gadījumos tos pilnībā atcelt. Taču ne mazāku apgrūtinājumu rada koronavīrusa veicinātais akūtais šoferu un noliktavu darbinieku trūkums kravu pārvadājumiem no ražotājiem līdz lidostām, ostām un dzelzceļa stacijām. Mūsu pieredze rāda, ka aviokravu pārvadājumi un imports no Ķīnas ir iespējams, tiesa, bieži kravām ir jāmēro krietni garāks ceļš. Piemēram, bateriju kravas no Guandžou pilsētas tiek vestas līdz Šanhajai ierastās Honkongas vietā, kas rada vairāk nekā 1000 km papildu attāluma un pāris dienu papildu piegādes laika.

Arī jūras transporta nozare nav palikusi neskarta. Daudzas jūras līnijas ir spiestas veikt daļēji uzkrautu kuģu iziešanu no ostām, dažos gadījumos piemērojot papildu samaksu par uz kuģa esošajiem konteineriem, lai kaut cik kompensētu zaudējumus, vai mūsu klientiem sliktākajos gadījumos – atcelt kuģu iziešanu vispār. Turklāt tas vēl nav viss. Kravas neiziet no Ķīnas, konteineri nenonāk līdz galamērķu valstīm, arī Latvijai, kas rada situāciju, ka drīzumā daudzviet nebūs konteineru eksportam.

Rezultātā vairākas globāla mēroga ražošanas kompānijas un arī citu nozaru uzņēmēji pauduši, ka viņiem trūkst, piemēram, nepieciešamo komponentu no Ķīnas, un normālā režīmā turpināt darbu daži spēs tikai aptuveni mēnesi. Tas savukārt nozīmē to, ka krīt arī eksporta rādītāji ne tikai Eiropas un Tuvo Austrumu valstīs, bet arī ASV. Tātad principā lielākajā daļā pasaules.

Atkarības mazināšana no Ķīnas tirgus

Loģistikas nozares eksperti meklē citu ceļu, kā sasniegt mērķi. Mūsu moto ir – mēs parūpēsimies par jūsu loģistikas vajadzībām, lai jūs varētu fokusēties uz savu biznesu. Šajā situācijā mani iespaido uzņēmumu spēja adaptēties, nepadoties un meklēt citus piegādātājus. Proti, jaunākie dati liecina, ka, piemēram, ASV uzņēmēju vidū koronavīruss ir tikai veicinājis tendenci, kas aizsākās ASV un Ķīnas tirdzniecības kara laikā 2018. gadā, – ka importētāji aktīvi apgūst citus piegādātāju tirgus. Ja pirms gada tikai mazāk nekā 8% importējošo uzņēmumu meklēja izejvielu un detaļu piegādātājus ārpus Ķīnas, tad pēdējā mēneša laikā statistikas rādītāji vairāk nekā dubultojušies – jau vairāk nekā 17% ASV uzņēmēju apgūst citus tirgus un visai veiksmīgi iegūst vajadzīgo arī ārpus Ķīnas. Tas nozīmē, ka, apzinot tuvākus un tālākus piegādātājus, uzņēmēji attīsta kontaktus, tirdzniecības attiecības un vispārēju komunikāciju, kas veicina uzņēmējdarbības un eksporta izaugsmi arī citviet.

Protams, ir naivi domāt, ka rast alternatīvu tik lielam tirgum kā Ķīnas ir viegli un ātri, taču kaut vai iepriekš minētā statistika rāda, ka tas ir ne tikai iespējams, bet jau veiksmīgi notiekošs process. Tāpat tas veicina arī ekonomikas atkarības mazināšanu no viena tirgus, kas ir vēlams jebkurai ekonomikai.

Neskatoties uz to, ka saslimušo skaits ar koronavīrusu turpina samazināties, situācija katru dienu mainās un ir nenoteikta. Daļā Ķīnas vēl joprojām ir karantīnas stāvoklis, preču un cilvēku kustība ir kavēta vai apturēta pavisam. Tas nozīmē, ka šis ir laiks, kad tiek pārbaudītas gan uzņēmēju adaptācijas spējas un noturības līmenis, gan arī viņu attiecības ar esošo loģistikas partneri. Un gribu uzsvērt, ka mūsdienās loģistikas uzņēmums patiešām nav tikai pakalpojumu sniedzējs, bet gan partneris, kas palīdz padarīt piegādes ķēdi efektīvāku, nodrošinot padziļinātas zināšanas par konkrēto tirgu ciešā un nekavējošā savstarpējā kontaktā. Šobrīd vairāk nekā jebkad agrāk loģistikas partnerim ir jāspēj strādāt tā, lai klientam nodrošinātu laika ietaupījumu, palielinātu procesu efektivitāti, kā arī veicinātu lielāku piegādes ķēdes caurskatāmību.