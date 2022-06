Artūrs Soročenkovs: Mežsaimniecības nozare alkās pēc finansējuma - kā tai piekļūt privātajiem investoriem?

Turbulenti notikumi tautsaimniecībā nereti izceļ tieši stabilākās nozares, kuras ekonomiskas svārstības pārvar visveiksmīgāk. Pēdējo divu gadu laikā kā stabilu vērtību sevi ir pieteikusi mežsaimniecība - tā ir pievilcīga nozare gan aizdevējiem, gan investoriem.

Latvijā kopējā mežu platība ir 3,08 miljonu hektāru, un mežu īpatsvara ziņā Latvija ir pieskaitāma pie mežiem bagātām valstīm. Ar stabilo koksnes cenu kāpumu, pieaugošo pieprasījumu un eksporta potenciālu ir palielinājusies arī kapitāla nepieciešamība nozarē.

Kapitāla ietilpīgākās darbības – cirsmu, īpašumu un tehnikas iegāde

Šobrīd populārākie finansējuma piesaistes mērķi vietējiem mežsaimniecības uzņēmumiem ir cirsmu un meža īpašumu iegāde. Jāatzīst, ka šo darījumu finansēšanā priekšroka ir tieši alternatīvā finansējuma sniedzējiem, jo būtiska loma ir ātrumam un elastībai. Citiem vārdiem – cirsmu vai īpašumu nereti nopērk tas, kurš pirmais ir spējīgs par to samaksāt. Tipiska aizdevuma summa cirsmu vai meža iegādei ir līdz 100,000 eiro un tiek izsniegta bez papildus ķīlas, taču nereti uzņēmēji piedāvā nodrošinājumā jau īpašumā esošas mežu platības, lai uzlabotu finansējuma nosacījumus.

Pieaugot cirsmu iegādes darījumu skaitam, palielinās pieprasījums arī pēc izstrādes un izvešanas pakalpojumiem. Šī gada pavasarī pieprasījums pēc tehnikas iegādes darījumiem ir izteikti lielāks nekā pērn. Tipiskākie pirkumi ir lietoti meža izvedēji (forvarderi) vai harvesteri cenā no 50,000 līdz 100,000 eiro. Atkarībā no tehnikas cenas un specifikas, tās ir finansējamas kā aizdevuma tā līzinga darījuma formā.

Transporta izmaksas kā bremzējošs eksporta izaugsmes faktors

Preču un konteineru plūsmas disbalansa rezultātā, 2020. gadā bija vērojams straujš jūras konteineru cenu pieaugums līdz pat trīs reizēm, salīdzinot ar 2019. gada nogali. Īpaši šīs izmaiņas izjuta uz tālajiem galamērķiem eksportējošie uzņēmumi, tai skaitā koksnes eksporta uzņēmumi. Kamēr transporta izmaksu pieaugums bija momentāns, jaunu koksnes cenu saskaņošana ar klientiem Āzijā un citos pasaules reģionos prasīja laiku, turklāt ne vienmēr izdevās vienoties par cenu izmaiņām, kas pilnībā kompensēja pieaugošos transporta tarifus. Šo apstākļu kopums koriģēja eksportētāju peļņas maržas un nereti izraisīja arī nepieciešamību pēc apgrozāmo līdzekļu finansējuma. Tāpat arī eksportētāji bija motivēti meklēt citus pircējus un tuvākus eksporta galamērķus.

Būvniecības tendences – labvēlīgas ilgtermiņa mežsaimniecības izaugsmei

Saskaņā ar "BCC Research" apkopotiem datiem, globālais koka karkasa māju ražošanas tirgus ikgadēji aug par 6,7%. Tāpat arī koksne sevi ir pierādījusi ne tikai kā ilgtspējīgu, bet arī izturīgu materiālu industriālo un daudzdzīvokļu namu būvniecībai. To veicina arī jaunu koksnes apstrādes un aizsardzības tehnoloģiju apgūšana. Saskaņā ar "Luminor" bankas datiem izsniegtais finansējums koka māju būvniecībai laika posmā no 2020. līdz 2021. gadam sasniedza 45% no kopējā izsniegtā būvniecības finansējuma apjoma. Būvniecības tendenču maiņa veicina pieprasījumu pēc kokmateriāliem, kā arī koriģē to cenu. Sadarbojoties ar vairākiem koka māju ražotājiem, "Capitalia" kā finansētājs ir izjutis arī pieaugošo dinamiku šajā ražošanas segmentā, finansējot kā ražotāju apgrozāmos līdzekļus, tā koka namu attīstības projektus.

Mežs kā droša un ienesīga ilgtermiņa investīcija

Pretēji citiem investīciju veidiem, koksnes apjoms mežā dabīgi palielinās vidēji par 3-5% gadā bez īpašnieka piepūles. Kamēr daļa mežu īpašnieku steidz pārdot cirsmas un īpašumus labvēlīgas koksnes cenas apstākļos, citi iegādājas mežus un izcirtumus kā investīciju objektu. Zināms, ka izstrādātās mežu zemes platības nereti nonāk skandināvu un nedaudzo vietējo fondu īpašumā, kas apsaimnieko mežus ilgtermiņā. Tāpat arī tirgus konsolidācija un īpašumu "pakešu" veidošana paaugstina to pārdošanas cenu nākotnē. Paredzams, ka arī strauja Krievijas un Baltkrievijas koksnes importa samazināšana veicinās vietējo resursu un īpašumu cenu kāpumu. Tāpēc, lai veicinātu vietējo investoru piekļuvi kapitālam, arī "Capitalia" ir aktivizējusi aizdevumu izsniegšanu ar meža īpašumu kā nodrošinājumu. Ar šādu rīcību, uzņēmums vēlas veicināt to, ka pēc iespējas vairāk šī perspektīvā dabas resursa koncentrējas vietējo investoru rokās.